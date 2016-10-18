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ЦСКА – «Монако»: почему португальская банда Жардима сильнее

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
ЦСКА – «Монако»: почему португальская банда Жардима сильнее
Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает, благодаря кому «Монако» может победить ЦСКА, а при везении и разгромить.

«Хозяева Лиги 1»

После жеребьевки ЛЧ «Монако» по привычке посчитали самым слабым соперником в группе. Все помнят, как команда добывала ничью против «Зенита», и как выступила в Лиге Европы в прошлом году, выиграв лишь один матч в группе.

Поэтому еще год назад от ЦСКА с «Монако» невозможно было бы ждать захватывающего футбола. Леонардо Жардим всю карьеру славился скучной, оборонительной, сдержанной тактикой «хорошо бы лишнего не пропустить». Так что баннер болельщиков ЦСКА с прошлого матча ЧР, посвященный Леониду Слуцкому, вполне сошел бы и за обращение к тренеру «Монако».

Однако в этом сезоне все иначе. Свой третий год в клубе Жардим отпраздновал одним из лучших стартов сезона за всю историю «Монако». Команда преобразилась. И португальского тренера наконец-то начали хвалить в прессе. В первую очередь за то, что создал лучшую линию атаки в чемпионате Франции (23 гола в 9 матчах). Да-да, не оборону, с ней, напротив, не все в порядке (12 пропущенных мячей). Зато теперь «Монако» играет нескучно, и радует забитыми мячами в каждом матче. А когда не радует, крупно проигрывает. Впрочем, так случилось всего раз, 0:4 от лидера «Ниццы». А впечатление от первых девяти туров смазало поражение от «Тулузы» (1:3).

«Хозяин этой лиги - «Монако» - так написало о команде издание France Football, добавив, что ее игра стала в этом сезоне «впечатляющей». Пока французы завороженно следят, сумеет ли Жардим и дальше придерживаться яркого футбола, или его вновь потянет в оборону. На пресс-конференциях португалец по-прежнему осторожен, судя по словам, что он ждет от ЦСКА агрессивной игры. Хотя агрессивности как раз нужно ожидать от «Монако» и его талантливой молодежи, которой Жардим доверяет и которую раскрывает.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Монако»?

Бернардо + Фабинью

«Монако» здорово поработал в трансферное окно. Но главное, сохранил в составе двух португальцев: Жоау Моутинью и Бернардо «мини-Месси» Силву. Прозвище «мини-Месси» полузащитнику дали в Португалии, но 22-летний футболист оправдывает его и во Франции. В этом сезоне он входит в десятку лучших игроков по оценкам France Football.

Не зря перед игрой Ласина Траоре в интервью сайту ЦСКА назвал именно Бернарду лидером «Монако». И четко отметил: в игре он разнообразен. Силва может сыграть чуть ли не на любой позиции в атаке, и везде эффективен. Да и как может быть иначе с выпускником академии «Бенфики», проданным за 16 миллионов, но даже не игравшем в первой команде? Талант, не иначе.

Если Бернарду — лидер, Моутинью — опытный старожил, то открытием этого сезона нужно признать бразильца Фабинью. Леонардо Жардим нашел новую позицию для правого защитника, который  два года провел в команде на правах аренды из «Риу Аве». Правда португальский клуб скорее послужил транзитной остановкой для игрока. Карьерой Фабинью занимается Жорже Мендеш, который умело рассовывает своих клиентов по хорошим европейским клубам.

Так вот, на новой позиции в центре поля 22-летний Фабинью просто неудержим. Фалькао? Забудьте. Этот бразилец забил уже 6 голов в 14 матчах, и пока является лучшим бомбардиром команды.

Так что есть все предпосылки, что матч с участием не самого рискового португальского тренера получится результативным, и что голы будет забивать в основном французская команда.

Матч

ЦСКА - Монако

Судья:

Мартин Стрембергссон (Швеция)

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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