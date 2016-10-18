Жерар Пике: Перестал находить мотивацию, надевая футболку сборной Испании

Защитник «Барселоны» Жерар Пике на персс-конференции перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» ответил на вопросы журналистов.



Уход из сборной – лучший момент в карьере

Прежде чем мы начнем наш разговор, хочу сказать сразу, что на вопросы о национальной команде я отвечать не собираюсь. Почему? Потому что завтра «Барселоне» предстоит сыграть с очень серьезным соперником, а я сконцентрирован только на этой игре.



Единственное, что я скажу – решение покинуть сборную далось мне непросто. Нет, ни комментарии в мадридских газетах заставили меня сделать это. Это было мое желание, и, на мой взгляд, я заслужил спокойно уйти, после того, как десять лет посвятил «красной фурии». Пора отойти в сторону и дать возможность проявить себя молодым игрокам.

Я давно думал об уходе, потому что больше не находил мотивации, надевая футболку сборной. Лучше я займусь чем-то другим. Не стоит делать то, что не приносит тебе удовольствия. По крайней мере, это моя философия. После чемпионата мира в Бразилии я разговаривал с Висенте Дель Боске и сказал ему, что больше не хочу выступать на международном уровне. Он пытался взбодрить меня, но ничего не вышло. Сейчас я чувствую себя прекрасно, поскольку все свое время посвящаю «Барселоне». Это лучший момент в моей карьере.

Победа над «Сити» – путь к трофею

Конечно, мы хотим вновь выиграть Лигу чемпионов и поэтому нам нужно победить завтра команду Гвардиолы. Это будет важным шагом на пути к трофею. Не стоит зацикливаться на других матчах, нужно думать именно о встрече с английским клубом. Наша цель – заработать нужные очки, но для этого нужно сконцентрироваться. Очевидно, Хосеп пытается сделать из своей команды «Барселону», но стоит отметить, что «Сити» стал при нем намного сильнее. Нам предстоит очень сложная игра.

Удивлен поведением Гвардиолы

Пеп очень важен для нас. Можно даже сказать, что он настоящий друг. Мы работали с ним долгое время. Он сумел изменить историю нашей команды. Самое главное – никогда не забывать о том, каким был для нас этот тренер.



Сейчас он тренирует «Манчестер Сити» и вполне нормально, что он хотел видеть у себя в команде Месси или Неймара, ведь финансовые возможности «горожан» позволяют сделать это. Не знаю, правда ли это, поскольку я не обсуждал с ними тему трансферов, однако, я удивлен. Все-таки, я не думаю, что Гвардиола пытался приобрести Месси. Он знает, насколько важен этот игрок для нашей команды. Что касается Неймара, то я надеюсь, что он будет выступать за «Барселону» до конца своей карьеры. У него еще все впереди и я уверен, что он будет наслаждаться пребыванием в нашей команде, но, конечно, произойти может все, что угодно.

Луис Энрике? Он сделал сильнее «Барселону, требуя от нас больше игры на контратаках, однако, мы не можем действовать в подобном стиле. Игроки способны сделать это пару раз, но это не принесет результата. Наша стихия – контроль мяча, потому что именно так мы хорошо действуем в атаке и навязываем сопернику свою игру.



Готов играть без выходных

Я никогда не устаю. Мне нравится принимать участие в каждом матче, пускай и приходится делать это через каждые три дня. Конечно, может случиться все, что угодно, но даже травмы других защитников не пугают меня, поскольку я готов играть без выходных.

Надеюсь выиграть чемпионат мира в России

Я упорно тренируюсь каждый день, и хочу выступать, как можно дольше. Сейчас мне 29 лет и я ощущаю больше ответственности. Всегда стараюсь помочь своей команде и сделать для нее все, что в моих силах. В какой-то момент я пойму, что уже совсем не тот, и тогда поступлю разумно, но сейчас я мотивирован. Посмотрим, что случится в будущем. Надеюсь, что приму участие на чемпионате мира в России, а сборная Испании выиграет этот турнир, – сказал футболист.

Пике объявил об уходе из национальной команды после матча квалификации ЧМ-2018 со сборной Албании. По его словам, первенство в России станет для него последним турниром на международном уровне.