Даниил Медведев: Дисквалификация за расизм была незаслуженной случайностью

Кубок Кремля зажигает звезды — эту фразу произносят уже эдак лет 25. Практически все российские теннисисты, доросшие до топ-уровня, начинали свой поход за титулами на корте «Олимпийского». Очень вероятно, что Кубок Кремля-2016 откроет еще одну будущую звезду. Даниил Медведев, быстро прогрессирующий молодой игрок, пробившись через квалификацию, одержал первую победу в основной сетке — над казахстанцем Михаилом Кукушкиным. Правда, сопернику Медведева не удалось доиграть матч до конца, но рейтинговые очки россиянин получил совершенно заслуженно.

- Даниил, ваш соперник что-то сказал вам после того, как снялся с матча?

- Поздравил с победой. Было немножко неприятно, что так получилось во втором сете, но в первом он играл в полную силу, показывал хороший теннис. И я в любом случае рад, что победил.

- Уже четыре матча сыграли на Кубке Кремля, с учетом квалификации, и все удачно. Покрытие корта помогает?

- Покрытие специфическое, в первом матче мне было тяжело. К нему надо привыкнуть. А после того, как привык, появляется преимущество, когда встречаешься с соперником, который не сыграл на нем ни одного матча. Так было сегодня, когда играл с Михаилом, так, надеюсь, будет в следующем круге, когда встречусь с Виктором Троицким.

- В этом году у вас наблюдается реальный прогресс. С чем он связан?

- Позиционирую себя универсальным игроком. Считаю, что прибавил во всех компонентах. Особенно в «физике», в передвижениях по корту. Хорошо поработали в этом году с тренером по ОФП. Также улучшил удар справа. Ну и в целом стал увереннее себя чувствовать на турнирах. Вот и пошли результаты.

- На многих игроков домашние трибуны давят. А на вас?

- Мне дома, наоборот, играть всегда приятнее. Условия хорошие, родители все время со мной, помогают... Все вместе это удачно сочетается.

- Вы тренируетесь во Франции. Почему выбрали именно эту страну?

- Спонтанно немного получилось. В 17-летнем возрасте решил, что пора уезжать из России, чтобы прогрессировать дальше. Живя в Москве, по юниорам можно играть хорошо, а в профессионалы выбиться тяжело. Моя сестра живет в Ницце, вот я и попробовал туда переехать. Пока результаты идут, буду оставаться там.

- Чем проще во Франции?

- Хотя бы тем, что по Москве сложно передвигаться. Когда я ездил на тренировки, это занимало час туда, час обратно. Это по обычной дороге. Иногда полтора, иногда все три, когда коллапсы случались. Очень уставал. А во Франции я потренировался, поехал домой, отдохнул, опять потренировался — и так далее. Погода тоже лучше. Да и весь процесс лучше идет.

- Где именно тренируетесь?

- В Каннах. В моем клубе есть три хороших тренера, двое были раньше игроками.

- Сильно ли то, чему вас учат во Франции, отличается от того, чему учили в России? Иными словами, стиль пришлось менять?

- У меня своеобразный стиль, которому, как мне кажется, меня никто не учил. Как-то сам научился. Поэтому там тренеры меня просто подправляют.

- В знаменитой академии Муратоглу были?

- Да, несколько раз. Живу недалеко. С Новаком Джоковичем там тренировался. Может быть, и в дальнейшем буду туда приезжать, чтобы спарринговать с хорошими игроками.

- Как ощущения от тренировок с Джоковичем?

- Это было год назад, я еще где-то на уровне четырехсотого номера в рейтинге стоял. С таким игроком тренировался впервые. Почувствовал, что могу кое-как играть в теннис — даже на тай-брейке его обыгрывал пару раз. Тренироваться с ним очень приятно, он очень добрый человек. Во всем тебя поддерживает, желает удачи. Когда я пришел в первый раз, очень стеснялся — а он сам начал со мной разговаривать. Надеюсь потренироваться с ним еще.

- Капитан сборной России Шамиль Тарпищев заявил, что планирует подключить вас к матчам за команду.

- Не думаю, что буду играть в матче с Сербией — есть ребята получше. Но буду очень рад сыграть за сборную, когда меня вызовут. С тренерами в контакте — Игорь Куницын здесь за меня болеет, подсказывает.

- Если в «Гугле» вбить вашу фамилию, то вылезет куча ссылок на историю, когда вас во время матча на турнире в США дисквалифицировали за расизм. Что это было?

- Обидно, что эти ссылки вылезают, лучше бы там были сообщения о том, что Медведев обыграл игрока из топ-10. Про ту историю я уже говорил: скажем так, это была случайность. Считаю, что незаслуженная случайность. Это меня многому научило.