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Станислав Казанцев: Не вижу ничего плохого в детских боях, но Федор прав

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Станислав Казанцев: Не вижу ничего плохого в детских боях, но Федор прав

Профессиональный кикбоксер, грозный боец среднего веса в пределах ринга и улыбчивый парень в жизни, рассказал о себе и своей карьере в преддверие поединка с Ворреном Стевелмансом.

Станислав Казанцев, уроженец Украины, живущий в Москве и тренирующийся в знаменитом клубе единоборств №1, поведал, как из футболиста превратился в бойца, своей внезапной поездке в Голландию, и почему детский спорт - необходим.

- Расскажи, как ты пришел в кикбокс? Правда ли, что до него занимался футболом? Почему переключился на единоборства?
- Правда, с самого детства я занимался футболом, мне очень нравилось, да и получалось хорошо. Переманил лучший друг. В старших классах он ходил на тайский бокс, много и увлекательно рассказывал о нем. Мне стало интересно и я, как говорится, для себя, стал ходить вместе с ним. После каждой тренировки перчатки, накладки и все тренировочные вещи оставлял у друга, чтобы мои родители не узнали. На тот момент они были бы против такого «хобби».

Помню, что как-то шли с друзьями после тренировки, а навстречу папа с братом… Я не растерялся и на их вопрос, откуда и куда ответил: «Да просто с пацанами посмотреть ходил». Они как-то понимающе улыбнулись, и мы пошли домой. Вот так любопытство привело меня в спорт, а затем и в профессионалы. Тайский бокс стал для меня отличной школой.

Я переключился на единоборства, потому что люблю принимать ответственность на себя и самому отвечать за то, что я делаю. Чувствовал тягу развиваться именно в этом направлении, хотя по футболу, своему первому виду спорта, очень скучал какое-то время.

- Каковы твои достижения в любителях?
- В любителях я провел не так уж и много боев, всего около 35 поединков. Был призером чемпионатов и кубков Украины по тайскому боксу. В 2011 был вторым, в 2012 стал первым. После этого неожиданно для себя получил предложение тренироваться в легендарном голландском клубе «Mike’s gym»* в Амстердаме. Это была мечта, которая сбылась. Уехал туда заниматься, чтобы в дальнейшем боксировать только по профессионалам.

- Как ты относишься к детским единоборствам?
- Понимаю, к чему вопрос. Следил за ситуацией вокруг высказывания Федора Емельяненко. Не вижу ничего плохого в детских соревнованиях и в детских боях. Но Федор прав. Самое главное, чтобы все было честно. Если драться, то чтобы соперники были одного уровня, а соревнования проходили по строгому регламенту. Необходимо следить, чтобы бойцы не получали травм и увечий. Это задача специальных судейских бригад.

Посмотрите на детей в Тайланде, они с самого малого возраста боксируют, и к 16 годам уже бьют взрослых мужчин так, что мало кто может им противостоять.

- Ты бы отдал своего сына или дочь в боевой спорт?
- Спорт формирует характер ребенка, он необходим. Сына точно отдам в единоборства. Считаю, что мужчина с детства должен развиваться физически и духовно. Из девочки должна расти леди, и в моём представлении это не очень вяжется с дракой. Думаю, художественная гимнастика, спортивные танцы - то, что надо в случае с девчонкой.

- Ты суеверен? Есть ли у тебя какие-то особые приметы перед боем? Есть ли пример, когда они сбывались?
- Нет, я не суеверен. Верю в Бога и в себя.

- Ты считаешь, что профессиональный спорт это шоу? Или важнее собственная безопасность?
- Безусловно, профессиональный спорт - это шоу, выступления должны быть яркими, зрелищными, запоминающимися, иначе как можно привлечь зрителей? Но и о своей безопасности бойцу нельзя забывать, ведь рингом жизнь не ограничивается. Нужно усердно тренироваться, выкладываться, использовать максимум и даже больше своих возможностей, и никогда не филонить. Это и есть залог безопасности в ринге. Как говорил мой тренер Алексеич**: «Больше бьешь - меньше получаешь».

- У тебя был яркий старт в W5. В прошлом году на W5 КИТЭК ты отправил в стоячий нокаут Александра Суржко и должен был браться за титул чемпиона мира в пирамиде. Почему не стал?
- Это было непростое решение, принятое моей командой. На тот момент так было нужно. В подробностях сейчас, думаю, разбираться ни к чему.

- Теперь в твоей категории чемпионский пояс принадлежит Артёму Пашпорину. Твои соображения на этот счет? Тебе нужен этот титул?
- Артем - красавчик, поздравляю. Что касается моих соображений...»Грош цена тому солдату, что не мечтает стать генералом».

- У тебя очень конкурентный дивизион. Если говорить о W5, то в категории до 71 кг выступают Туйнов, Пашпорин, Крис Нгимби. Как ты думаешь двигаться дальше в сетке W5?
- Да, 71 кг всегда был самым зрелищным и конкурентным дивизионом, но пока что на горизонте у меня Стевелманс, сейчас он – моя первоочередная задача, на которой я полностью сконцентрирован. Мы с Дмитрием Ивановым сейчас только строим наш боевой маршрут, так что в ближайшем будущем уже будут какие-то новости. Я готов по максимуму выполнять поставленные задачи. Сейчас точно известно, что в марте у меня будет большой бой, но имени соперника пока не стану называть. Ждите новостей.

- Что для тебя наилучшая мотивация?
- Мне нравится делать свою работу лучше других.

- На кого ты ориентируешься в дивизионе? Кто тебя вдохновляет?
- Я себя чувствую вполне самостоятельным парнем и особо ни на кого не ориентируюсь. Может быть, кто-то уже ориентируется на меня?

- Кто поддерживает тебя во время подготовки? С какой командой ты работаешь?
- Вся страна со мной… (смеется) Конечно, основная поддержка – это моя семья, близкие друзья, ребята, с которыми тренируемся вместе. В профессиональном смысле меня поддерживают Клуб Единоборств # 1, мой тренер Максим Баскаков и команда W5 – все это люди, с которыми я работаю.

- Какова твоя цель в профессиональном кикбоксинге?
- Сделать максимум от меня зависящего и стать лучшим.

*Голландский клуб Mike’s Gym легендарного тренера и промоутера Майка Пассиньера входит в число знакомых мест в мире кикбоксинга, где тренируются знаковые профессиональные бойцы мирового уровня. В числе воспитанников Майка Бадр Хари, Мюртал Грунхарт, Гохан Саки, Мелвин Манхуф.

** Павел Алексеевич Батрину – один из лучших тренеров Украины, обучавший Станислава Казанцева в одесском клубе «Капитан»

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