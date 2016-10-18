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Подвел команду, чтобы победить! Самый курьезный гол с начала чемпионата КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Авцин
Александр АвцинИсточник: ХК «Северсталь»

Обозреватель «Советского спорта» – о невероятном происшествии в сегодняшнем матче между «Кузней» и «Северсталью».

Решающая шайба в сегодняшнем поединке в Новокузнецке между местным «Металлургом» и «Северсталью», безусловно, войдет в историю, как главный казус хоккейной осени.

Все началось на 35-й минуте, когда форвард гостей Александр Авцин, недавно перебравшийся в Череповец из «Динамо» в безобидной ситуации пошел тараном на голкипера хозяев Андрея Кареева, находившегося в площади ворот.

Авцин двигался вдоль ворот, никого из партнеров рядом не было. Как он на полном ходу умудрился налететь на голкипера – загадка. Но пострадал из-за этого поначалу в большей степени сам Александр.

Из-за столкновения нападающий сперва с размаху грохнулся о лед всем телом (Кареев при этом устоял на ногах). А затем тут же попал еще и под санкции главного арбитра, четко зафиксировавшего атаку игрока, не владеющего шайбой.

Довольный голкипер «Кузни» тут же рванул на скамейку, сменившись на шестого полевого игрока. А огорченный Авцин с трудом поднявшись поспешил в свою зону помогать партнером отбиваться от позиционной атаки. По всему выходило, что он здорово подставил команду явно невынужденным удалением…

Но не тут-то было! Уже через 14 секунд численный перевес был успешно реализован. Вот только шайба влетела в ворота не «Северстали», а «Кузни».

Неточный пас на синюю линию из глубины зоны отправил шайбу прямехонько в сетку раскрытых нараспашку ворот «Металлурга».

Безусловный автогол. Однако, в хоккее авторов шайб в свои ворота не бывает. Гол в таких случаях записывают на счет игрока соперника, который коснулся ее последним.

И когда диктор объявил автора заброшенной шайбы, зрители на трибунах во второй раз схватились за головы.

Им оказался все тот же Александр Авцин! Который сразу после остановки игры отправился отбывать положенные две минуты в штрафном боксе. В то время как Кареев возвращался со скамейки в ворота в досаде колотя о лед клюшкой. Кстати, это первая шайба Авцина в этом сезоне.

Однако сибиряки свое большинство вновь реализовать не смогли. И в итоге гол-фантом Авцина оказался не просто переломным, но еще и победным.

«Северсталь» добилась успеха 2:1, одержав уже четвертую викторию в октябре. На этот раз – весьма волшебным способом. 

Матч

Металлург Нк - Северсталь - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы:

Карлин (Монс), 2:21 (0:1). Соловьёв (Комаристый, Земченко), 14:56 (1:1). Авцин 34:58 (1:2).

Место и дата

18 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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