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Плеймейкер со статистикой вратаря. Михаил Борзыкин – об Алексее Миранчуке

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Алексей Миранчук (слева)
Алексей Миранчук (слева)Источник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» разбирает игру полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука и приходит к неожиданным выводам.

Хуже вратаря «Терека»

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает в 2017 году. Клуб хочет сохранить игрока. Сам игрок не прочь остаться, но на более выгодных условиях. По имеющейся информации, речь идет о зарплате, превышающей 1,5 миллиона евро в год, и подъемных, от размера которых можно потерять дар речи, – 4 миллиона евро. Только за подпись. Официально эти цифры никто, конечно, не подтверждает – ни клуб, ни агент футболиста. Но они очень похожи на правду. Сколько мы таких историй уже повидали – не счесть.

И в этом нет ничего зазорного. Я тоже хочу зарабатывать больше, чем зарабатываю сейчас. И каждый, кто читает эти строки, желает того же. Алексею только-только исполнился 21 год. Несмотря на молодость, скоро разменяет сотню матчей за клуб. Играет на одной из самых привлекательных позиций – центрального атакующего полузащитника. Является обладателем столь ценного для нашего футбола паспорта. Рекламу имеет такую, что позавидует даже Филипп Киркоров. Все есть. Почему бы не продать себя подороже?

Единственное, чего нет у Миранчука, – качественной игры. В 2016 году этот плеймейкер сыграл 24 официальных матча, в которых не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи. Обычно после цифр должен идти какой-то комментарий. Но я не знаю, как это комментировать. По работе уже много лет анализирую статистику, но с подобным столкнулся впервые. Плеймейкер. 24 матча. Ноль очков по системе «гол+пас». Даже у голкипера «Терека» Городова в этом году в активе одна голевая передача.

Статистика ни о чем

Но давайте копнем глубже. На самом деле Миранчук не так плох. Он входит во многие статистические топы этого сезона. Он да Самедов. Остальные игроки «Локомотива» растворились в серой массе. Каждый матч делает по 3 ключевых передачи. Это немного. Тем более в команде, которая владеет мячом 55% времени. Например, у Шатова 7 таких передач, у Иванова – 5, у Еременко – 4. Зато у Миранчука самая высокая точность во всей лиге – 66%. Как минимум это говорит о том, что культура паса у него очень приличная.

Все в порядке и с другой техникой – дриблингом. Седьмое место (в среднем 6 обводок за матч с эффективностью 59%) по этому показателю по итогам десяти туров. Не хуже цифры и в черновой работе – девятое место по единоборствам в атаке (16/44%) и пятое – по единоборствам внизу (17/39%). По самоотдаче, старательности претензий к парню быть не может. Пашет. И даже больше, чем это положено у среднестатистического представителя этого амплуа. Во всяком случае, Шатова, Иванова и Еременко в топ-20 нет.

Да проблема в том, что все эти цифры без привязки к игре и результату ничего не значат. Какое нам дело до того, что Миранчук входит в топ-10 дриблеров премьер-лиги? А лучшим является фланговый хавбек «Урала» Чантурия, у которого 16 обводок за матч. Его меняют во втором тайме, потому что сверхактивный грузин забывает, что футбол – игра командная. И какая «Локомотиву» польза от пятого места Миранчука в рейтинге единоборств внизу? А третье место занимает Ефремов, сосланный ЦСКА в Оренбург.

Подобный анализ статистики необходим, когда что-то надо объяснить. Например, за счет чего Жулиано, еще один коллега Миранчука, творит на поле чудеса. Хотя тут и статистика никакая не нужна. Бразилец приехал в новую команду. Про адаптацию – одно из любимых слов у наших игроков и тренеров – ему ничего не сказали. В первых 11 матчах – 17 очков по системе «гол+пас». У Миранчука же просто нечего анализировать. Все эти обводки, единоборства и удары пятками через себя – показатели вторичные. Результат-то нулевой.

Бизнес-проект

Почему так происходит? В чем проблемы молодого хавбека? Удобно, конечно, всю вину свалить на Юрия Семина, который зачем-то нагружает игроков двухразовыми тренировками, постоянно ротирует атакующий состав, а в последнем матче перевел Миранчука на позицию нападающего, и это больше походило на жест отчаяния, чем на выверенный тактический ход. Однако Семин вернулся в «Локомотив» относительно недавно – в конце августа. А герой нашего рассказа не забивает и не отдает целый год.

Можно выдвигать самые разные версии, но разгадка, как мне кажется, на поверхности. Миранчук – хороший, добротный игрок, у которого есть и пас, и бойцовские качества, и техника. Но, как это часто у нас бывает с молодыми футболистами, – игрок сильно переоцененный. Ведь даже в благополучные периоды Алексея нельзя было поставить в один ряд с ведущими плеймейкерами чемпионата, таким как Еременко, Иванов, Шатов, Мамаев и другие. А теперь еще, похоже, Миранчук стал и чьим-то бизнес-проектом.

Не нам, разумеется, решать, сколько платить этому футболисту. Мы лишь наблюдатели. Но как наблюдатели можем поделиться скромным наблюдением: для того, чтобы торговаться, выбрано не самое лучшее время. В этом году Миранчук наиграл на тарелку кислых щей, проездной на электричку до дома и пару новых бутс. Впрочем, в том, что финансовые запросы игрока (или агента игрока) будут удовлетворены, сомневаться не приходится. Не заплатит одна госмонополия – заплатит другая. Не первый день живем.

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