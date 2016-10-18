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Знарку все по «Барабану». Как СКА одержал седьмую победу кряду

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Знарку все по «Барабану». Как СКА одержал седьмую победу кряду
Источник: ХК «Сибирь»

СКА под руководством Олега Знарка продолжает свой победный марш в ранге лидера КХЛ. На этот раз перед питерцами пала «Сибирь» – 1:2 ОТ.

Питерцы продолжают победное шествие по чемпионату России. Восемь матчей в октябре и уже семь побед! И пусть в Новосибирске виктория подопечных Олега Знарка не такая убедительная, как в предыдущих домашних поединках – 2:1 ОТ. Зато в очередной раз подтвердилась истина, что у СКА сейчас любое звено – ударное и забивное.

Накануне встречи «Сибирь» официально сообщила, что ее основной голкипер Александр Салак выбыл из строя до конца сезона. Защищать ворота в поединке против самой мощной атаки лиги выпало 20-летнему Алексею Красикову. Но, вопреки ожиданиям, юный голкипер не дрогнул перед экс-звездами НХЛ и лидерами сборной России.

В этом матче Алексей отразил 39 бросков в створ! Причем, ни лучший бомбардир СКА Илья Ковальчук, ни знаменитый кудесник шайбы Павел Дацюк, ни суперсвязка Вадима Шипачева с Евгением Дадоновым его пробить так и не смогли.

Не преуспели и славящиеся убойным броском армейские защитники – Вячеслав Войнов, Максим Чудинов, Антон Белов…

Без набранных очков не смотря на массу стараний ушли со льда маститые питерские легионеры Стив Мозес и Ярно Коскиранта…

Но даже при варианте, когда все эти игроки, без преувеличения высший свет КХЛ, отмолчались, команда Знарка все равно одержала победу.

А добилась она ее усилиями своего молодого звена. 22-летний Александр Барабанов и 23-летний Николай Прохоркин, видимо, подустали быть статистами в прошлых поединках, где феерили их более именитые товарищи.

И сперва организовали гол в меньшинстве. Кстати, первый для СКА в этом сезоне. Барабанов, воспользовавшись провалом атаки сибиряков стремительно убежал по левому флангу и сделал не совсем точную, но быструю передачу на Прохоркина. Николай успел и обработать шайбу и отправить ее точно под перекладину над плечом Красикова.

Ну а в овертайме Барабанов все уже сделал сам. Ворвался в зону, заложил быстрый вираж за ворота стряхнув висевшего у него на спине Сергиенко. И как чертик из табакерки выскочил возле одинокой штанги, заведя шайбу в пустой угол.

Помешать ему не успели ни не успевший переместиться Красиков, ни дежурившие на пятачке Евгений Артюхин и Николай Глухов.

Да… С такими стремительными форвардами Знарку в КХЛ все по барабану и любой соперник по зубам.

А Барабанова в ноябре ждем в сборной России. Интересно, сможет ли Александр быть таким же убедительным на новом для себя уровне? Хотелось бы…

Матч

Сибирь - СКА - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Кемппайнен (Полашек), 35:45 (1:0). Прохоркин (Барабанов, Яковлев), 37:09 (1:1 - мен.). Барабанов (Херсли, Яковлев), 61:47 (1:2).

Место и дата

18 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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