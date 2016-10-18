Диего помнит Курбана

Накануне матча Лиги чемпионов «Ростов» – «Атлетико» состоялись пресс-конференции главных тренеров обеих команд.



«ИГРУ СО «СПАРТАКОМ» УЖЕ ЗАБЫЛИ»

Первым радостную новость объявил главный тренер хозяев Иван Данильянц.

– Вчера у Сесара Наваса родилась дочь. По этой причине он ездил к своей семье. В ближайшее время Сесар вернется в расположение клуба и будет готовиться к игре.

– «Ростов» успел восстановиться после матча премьер-лиги?

– Два дня назад мы играли со «Спартаком». Такого срока недостаточно, чтобы полностью восстановиться. Наши ребята никогда не выступали в таком плотном режиме, это сложно. Готовимся к матчу, надеюсь, что завтра будем в таком состоянии, которое позволит нам играть на высоком уровне.

– Готов ли Калачев?

– Он восстанавливается. Уже перед игрой со «Спартаком» он был в неважном состоянии.

– Кто еще, может быть, пропустит матч?

– В прошлой игре был заменен Гацкан, который почувствовал усталость. Завтра станет понятно, какой будет у нас состав.

– «Ростов» потерпел обидное поражение от «Спартака». В каком состоянии сейчас находится команда?

– Да, мы проиграли, но нам не в чем упрекнуть ребят. Они боролись, сохранили боевой дух и могли отыграться. Мы занесли этот матч в актив.

– Согласны, что «Ростов» и «Атлетико» схожи по игровому стилю?

– Нет конкретного ответа на этот вопрос. С таким соперником просто нужно быть хорошо готовыми, чтобы конкурировать. Важна комплексная подготовка во всех началах.

– Азмун и Эзатолахи сыграют завтра?

– Нам важен каждый патрон, но окончательно решение будет принято завтра.

– Как здоровье Бухарова?

– Ему еще нужно лечиться.



Иван Данильянц и Федор Кудряшов. Фото: ФК «Ростов»

Мнением о предстоящем матче поделился и защитник «Ростова» Федор Кудряшов.

– На вчерашней тренировке нам сказали, чтобы мы переключились на Лигу чемпионов и забыли игру со «Спартаком». Команда позитивно настроена, так как весь прошлый сезон мы шли к тому, чтобы играть с сильными клубами. Выбросили из головы все, что было два дня назад. У нас все хорошо.

– Кого вы можете отметить из состава соперника?

– «Атлетико» – это клуб, который славится тем, что это именно команда. У испанцев сильная вся группа атаки. Они могут хорошо сыграть индивидуально и в команде.

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ГОСТИ ПОБАИВАЮТСЯ

Перед приездом «Атлетико» на «Олимпе-2» ажиотаж. Команду Диего Симеоне встречают у въезда на стадион около двухсот болельщиков. Но первый вопрос аргентинцу — от испанских журналистов.



– В чем секрет вашего успеха, мистер Симеоне?

– Это же секрет! Я вам ничего не скажу. Просто я без проблем встраиваю новых футболистов в состав, и они растут. Ко всем футболистам нужен индивидуальный подход.

– Ждете ли вы угрозы от Азмуна и Эзатолахи? – поинтересовался журналист из Ирана, который приехал в Ростов-на-Дону специально на матч с «Атлетико».

– Весь «Ростов» – опасная команда. Они отлично играют в обороне. В атаке есть большие игроки, которые быстро возвращаются назад. Это сильный и опасный соперник, им сложно забить.

– Знаете ли вы, что завтра на трибунах будет много болельщиков «Реала», которые будут болеть против вас?

– Это неудивительно. Такое происходит во всех городах, куда мы приезжаем.

– Помните матч «Атлетико» – «Рубин» в 2013 году? «Ростов» похож на казанскую команду?

– Это разные команды, так как играют другие футболисты, но тренер один, – сказал Симеоне.

– Торрес выйдете в стартовом составе?

– Да, мы на него рассчитываем.



Янник Карраско. Фото: ФК «Атлетико»

Хвалит хозяев и полузащитник мадридцев Янник Карраско.

– Мы знаем всех футболистов соперника. Они скоростные игроки. Опасаемся их.

– Недавно вы сделали хет-трик в матче с «Гранадой». Как на вас это повлияло?

– Хороший опыт, так как я никогда не забивал столько мячей. Но сейчас нужно забыть эту игру. Нам будет сложно завтра, но надо выигрывать.

– «Ростов» – самая слабая команда в вашей группе?

– Я бы не стал так говорить. К таким соперникам нужно относиться с уважением, так как они всегда хорошо играют дома.