Чужих встречали лучше, чем своих

Фернандо Торрес в Ростове-на-Дону Источник: Reuters

«Советский спорт» о том, что происходит накануне матча «Ростов» – «Атлетико».

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ

Процесс погашения долгов «Ростова» вышел на финишную прямую. Перед матчем со «Спартаком» футболистам и тренерскому штабу пришли премиальные за прошлый сезон. Суммы остались втайне, но вряд ли кого-то обидели. Курбан Бердыев умеет «выбивать» лучшие условия для своих футболистов.

Осталось расплатиться за победы нынешнего сезона. По сравнению с тем, что было – пустяки. По информации «Советского спорта», в ближайшее время будет решен и этот вопрос. Что касается зарплат, то сейчас в «Ростове» с этим все стабильно. Платить стали по расписанию.

Откуда взяли деньги? Новых спонсоров не появилось, но, по слухам, пришла часть премиальных от УЕФА за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Кстати, в отношениях Ивана Саввиди и «Ростова» можно ставить точку. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий. Сможет ли донской клуб жить без своего главного спонсора? До конца сезона денег хватит точно.

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КАЛАЧЕВ ПОД ВОПРОСОМ, НАВАС СЫГРАЕТ

Денежных сложностей стало меньше, но появились проблемы с составом. Пятка Калачева разболелась настолько, что полузащитник не смог завершить матч премьер-лиги со «Спартаком». Перед игрой с «Атлетико» лидер ростовчан не тренировался, а напряженно лечился.

– Делаем все возможное, – рассказал доктор желто-синих Владимир Хохлов. – Сыграет ли Калачев с «Атлетико»? Станет понятно в день матча. Продолжает лечиться и Бухаров, который не выходит на поле уже больше месяца.

Интересно, что и Калачев, и Бухаров участвовали в предыгровой тренировке своей команды.

Скомканной получилась подготовка к матчу у Сесара Наваса. Из-за рождения дочери защитник отправился в Испанию сразу после игры со «Спартаком». Вернется футболист в ночь со вторника на среду и, скорее всего, выйдет в стартовом составе. Свой испанец в битве против «Атлетико» «Ростову» не помешает.

ТОРРЕСОМАНИЯ

В Ростов-на-Дону команда Диего Симеоне прилетела в понедельник поздно вечером. На выходе из аэропорта «матрасников» встречала толпа.

– Торрес! Торрес! – не скрывали болельщики «Ростова» симпатий к главной звезде мадридцев.

Фернандо такому приему оказался рад и без каких-либо сомнений направился к фанатам, где раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.

Некоторые болельщики «Ростова» такую любовь к противнику осудили.

– Лучше бы своих мужиков так встречали с гостевых матчей, – возмущались в социальных сетях.

Тренировались гости на «Олимпе» в полноги и с улыбкой на лице. А перед началом занятия и вовсе «побили» Гризманна, который проиграл одноклубникам в одном из шутливых упражнений.

У «Атлетико» с составов тоже проблемы. В Мадриде остались Хименес, Фернандес и Черчи.

АНШЛАГУ БЫТЬ

На вечер вторника в кассах стадиона «Олимп-2» осталось около 200 билетов. Скорее всего, завтра в продажу поступит гостевая квота.

В Ростове-на-Дону «Атлетико» поддержат 50 болельщиков, которые расположатся на одной из центральных трибун.