Екатерина Макарова: Олимпийский автомобиль я подарила папе

«Спасибо за Олимпиаду!» Этот крик раздался с трибун в тот момент, когда Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли на матч первого круга Кубка Кремля в парном разряде, который они в итоге уступили Дарье Гавриловой и Дарье Касаткиной. Зато чуть раньше Макарова вышла во второй круг одиночного разряда, обыграв американку Николь Гиббз — 7:5, 6:1. Корреспондент «Советского спорта» поговорил с Екатериной после матча.

- Олимпийский чемпион в России — это кумир. Вы это, кажется, уже чувствуете.

- Поклонников действительно стало побольше. Когда ты хорошо играешь на турнире «Большого шлема», это, в основном, интересует только любителей тенниса, то есть узконаправленных болельщиков. Когда играешь на Олимпийских играх — и особенно если их выигрываешь, то и на районе тебя все узнают, и поздравляют. Это совсем другие ощущение.

- Еще бы спросил — узнают ли в метро, но вы, наверное, ездите на подаренном вам за победу на Олимпиаде автомобиле...

- Олимпийский автомобиль я подарила папе. А в метро после Олимпиады еще не спускалась. Хотя в целом я это практикую. Особенно в декабре, когда перед Новым годом на дорогах сумасшедшие пробки. Тогда не узнавали.

- После больших побед у спортсменов бывает эмоциональный спад. Как с этим у вас? С одной стороны, результаты в одиночном разряде оставляют желать лучшего, с другой — вы если проигрываете, то очень сильным соперницам.

- В этом сезоне своей главной целью я ставила выступление на Олимпиаде. Всю подготовку ориентировала только на нее, и голова была настроена исключительно на Рио. Поэтому какие-то одиночные соревнования для меня не слишком удачно складывались. Возможно, я к ним была не так хорошо готова. До «Ролан Гарроса» еще и волновалась слишком, потому что надо было отбираться на Игры. Но после Олимпиады я чувствую себя очень хорошо, испытываю эмоциональный подъем, мне хочется играть и бороться. Но вот с сеткой не совсем складывается. На US Open попала в первом же круге на Серену Уильямс. В Азии два раза на Агнешку Радваньску. Но самое главное, я считаю — трудиться, что я как раз и делаю. И удача будет на моей стороне.

- Вам и Елене Весниной на следующей неделе предстоит выступать на итоговом турнире года в Сингапуре в парном разряде. В связи с этим каковы приоритеты здесь, в Москве — постараться как можно удачнее выступить на Кубке Кремля или сэкономить силы для чемпионата WTA?

- Однозначно Кубок Кремля на этой неделе в приоритете. Парный турнир в Сингапуре начнется в четверг-пятницу, у нас будет достаточно времени спокойно туда прилететь и акклиматизироваться. Так что настраиваюсь и наслаждаюсь домашним турниром.

- Матч первого круга с американкой Николь Гиббз сложился непросто — в первой партии были проблемы. С чем это связано?

- Конечно, с волнением. Другая атмосфера, другие ощущения — не как на турнире за границей. Я коренная москвичка, мне всегда хочется очень хорошо сыграть на Кубке Кремля. Мечтаю его однажды выиграть. Моя статистика показывает, что я не совсем удачно здесь играю, это, так скажем, сидит в голове. Но я очень рада, что сумела справиться с нервами и с игрой. Покрытие здесь очень вязкое и медленное. Надо не торопиться, выжидать удобного момента. А соперница прошла квалификацию, сыграла несколько матчей. Очень цепко и хорошо двигается. Так что я довольна.

- Для московской теннисной публики Кубок Кремля — культовое событие. Какое у вас самое яркое впечатление от этого турнира — может быть, даже, когда вы еще в нем не играли, а были зрительницей или болл-герл?

- Болл-герл я на Кубке Кремля не работала, а вот смотреть всегда ходила. Я занималась в Лужниках, и нам всегда давали бесплатные билеты. Сидели где-то во-о-от там, наверху. Смотрела на Яну Новотну, на Елену Докич, на Мартину Хингис с Анной Курниковой. Но самое яркое впечатление — это невероятный финал Анастасии Мыскиной и Елены Дементьевой. Зал был битком, люди на ступенях сидели. Это было что-то потрясающее. Помню, мы с родителями пришли заранее, чтобы нам удалось занять места. В то время, конечно, когда на теннис приходил Борис Николаевич Ельцин, это было нечто. Но и сейчас, знаю, Наина Иосифовна, его вдова, приходит за нас болеть, это очень приятно.

- Ваш финал Кубка Кремля не снился еще?

- Пока нет. Надеюсь, еще приснится — и наяву случится.