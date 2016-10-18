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Геннадий Цыгуров: Из дома выбираюсь только к врачам…

Сергей Волков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Геннадий Цыгуров: Из дома выбираюсь только к врачам…

Летом 2014-го врачи поставили страшный диагноз – рак лимфатических узлов – мэтру нашего тренерского цеха Геннадию Цыгурову. Деньги на лечение собирали всем хоккейном миром. Болезнь отступила. Но теперь на 74-летнего ветерана обрушилась новая напасть…

Первому немосковскому чемпиону страны – тольяттинской «Ладе» – в этом году исполнилось 40 лет. Все главные достижения клуба связаны с именем заслуженного тренера СССР и России Геннадия Цыгурова. Корреспондент «Советского спорта» поздравил экс-наставника с юбилеем команды и в ответ услышал от почетного гражданина двух городов – Тольятти и Челябинска – нерадостные вести…

– Спасибо за поздравления. Часто вспоминаю свои лучшие годы, проведенные на тренерском мостике хоккейной команды Автограда. К сожалению, на хоккей в последнее время не хожу,– рассказал Геннадий Федорович, – Выгляжу неважно. Похудел на 30 килограммов…

– Что случилось?
– Только-только начал выкарабкиваться после онкологии лимфатических узлов – в борьбе с раком мне здорово помогли все ведущие клубы страны, которые я тренировал и особенно руководство челябинского «Трактора», – как вдруг случился аппендицит. Сделали в Тольятти операцию, но что-то пошло не так и вместо реабилитации вновь оказался на больничной койке. Спасибо «Ладе» и министерству спорта Самарской области – определили в областную клиническую больницу в Самаре. Сделали еще одну операцию, и теперь я хожу с трубочками на теле. Ну, какой уж тут хоккей… Из дома выбираюсь только на консультации с врачами. Ничего определенного медики не говорят. «Футболят» от одного специалиста к другому и никак не могут назначить лечение. А консультации платные и добираться до больницы приходится на такси. Деньги утекают рекой – никаких сбережений не хватит. Улучшения здоровья нет.

– Может быть, есть смысл проконсультироваться в Москве или за рубежом?
– Я наводил справки. Подобное лечение за границей стоит не меньше 100 тысяч евро. У меня таких денег нет, а просить у хоккейного сообщества по второму кругу – совесть не позволяет. Я, конечно, держусь, надеюсь на лучшее, но…

– Крепитесь, Геннадий Федорович!
– Спасибо за поддержку. У меня большая армия болельщиков и поклонников. Эта мысль согревает и не дает расслабляться. Мы – уральские мужики – крепкие…Хочу от своего имени поздравить всех поклонников тольяттинского хоккея с юбилеем клуба и пожелать «Ладе» почаще радовать болельщиков своими победами. Пусть равняются на нашу старую гвардию!

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