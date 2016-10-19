Тренируйся как любер. Как растили мышцы советские подростки с рабочей окраины

В конце 80-х подмосковные Люберцы стали советской Спартой. В этом промышленном пригороде жили 160 тысяч человек, но качалок в нем было больше, чем в целой Москве. «Любера» стали последним оплотом советской системы. Они уважали большие мышцы, носили значки с Лениным и не понимали ни длинных волос, ни западной музыки, ни новых времен.

Как жили и тренировались люберецкие качки в эпоху перестройки – разбирался «Советский спорт».

КТО ТАКИЕ ЛЮБЕРА

В середине 80-х годов в советской прессе люберами стали называть накачанных молодых ребят, которые приезжали из Люберец в Москву, чтобы бить неформалов. Старт моде на люберов дала газета «Комсомольская правда». В январе 1986 года она опубликовала письмо 16-летнего жителя Люберец, который рассказал о жизни культуристов из рабочих пригородов.

«Ездить драться в Москву и Московскую область стали лет 10-15 назад, об этом нам ещё отцы рассказывали. Ездим мы и сейчас, – рассказывал автор письма. – Но бьём только тех, кто нам не нравится. А разве вам нравятся те, кто ходит с цепями, весь «проклёпанный» или перекрашенный, кто позорит страну?»

Движение люберецких качков, стало настоящим бичом для московских панков и хиппи. Любера приезжали в столицу бригадами до 100 человек. Они ввязывались в драки с местной молодежью, хулиганили, задирали прохожих.

В 90-е движение сошло на нет: многие люберецкие ушли в криминал и пропали. Но в Люберцах и сегодня рисуют на стенах тогдашний герб «люберов»: букву «Л» в треугольнике, который украшает нагруженная блинами штанга.



Сохранился и гимн, который распевали любера. Его рефрен такой: «Родились мы и выросли в Люберцах/ Центре грубой физической силы/ И мы верим, мечта наша сбудется/ Станут Люберцы центром России».

ТРЕНАЖЕРЫ ЛЮБЕРОВ

В качестве утяжелителей любера часто использовали самодельные грифы и блины, которые делали на заводах, а вместе с ними, если под рукой не находилось нормальных штанг - старые автомобильные покрышки, ведра, утюги.

В 1987 году наряды милиции провели в Люберцах серию рейдов. Милиционеры обнаружили в городе около 50 нелегальных тренажерных залов. Большинство из них располагалось в подвалах и было экипировано самодельными тренажерами. В ряде случаев атлеты делали ямы в полу. Так увеличивали расстояние до потолка, и можно было делать упражнения вроде жима штанги лежа.



Нередко на лязг железа в подвале жаловались жильцы. Это был по-настоящему брутальный тренинг.

ТРЕНИНГ ЛЮБЕРОВ

Наиболее подробно тренинг люберов описал местный культурист и предприниматель Алексей Киреев. Под псевдонимом «Доктор Любер» он издал книгу «Культуризм по-нашему».

ОСЕНЬ

Любера начинали качаться осенью. Осенний тренинг первого года, по версии автора книги, выглядел так: три одинаковые тренировки в неделю (через день), в каждом упражнении – один разминочный подход плюс 2-3 рабочих по 10 повторений.

Упражнения:

- подъем штанги на грудь и жим с груди стоя;

- «протяжка» штанги узким хватом к подбородку;

- подъем штанги на бицепс в строгом стиле;

- приседание со штангой на плечах;

- жим лежа;

- тяга штанги в наклоне;

- подъем прямых ног к перекладине в висе (здесь нужно сделать 50 повторов).

На этом этапе не рекомендовали «рваться из последних сил», пишет Доктор Любер. Но все же время от времени следует увеличивать рабочие веса на штанге.

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ЗИМА

Зимой любера переходили на два новых комплекса. Их чередовали, продолжая тренироваться 3 раза в неделю.

Комплекс 1:

- подтягивания широким хватом до груди, 50 повторений;

- тяга штанги в наклоне (3-4 подхода на 8 повторов, плюс один разминочный – такое количество повторов будет всегда, где нет дополнительных примечание);

- жим штанги из-за головы сидя;

- приседание (3-4 подхода по 12 повторов);

- жим лежа;

- разводка гантелей лежа (3 подхода по 10 повторов);

- подъем гантелей на бицепс сидя на наклонной семье;

- подъем прямых ног в висе (50 повторений).

Комплекс 2:

- жим лежа;

- разводка (3х10);

- бицепс с гантелями сидя;

- приседание (3-4x12);

- подтягивание (50 повторений);

- тяга штанги в наклоне;

- жим штанги из-за головы сидя;

- подъем прямых ног в висе (50 повторений).

Оба комплекса состоят из одинаковых упражнений, которые выполняются в разной последовательности, пишет Доктор Любер. Таким образом разным группам мышц предстоит справляться с нагрузкой в разных состояниях. Пока они свежие – в начале тренировки, и когда уставшие – в середине и в конце.





ВЕСНА

Весенний тренинг – самый интенсивный в течение года. Именно в это время больше всего должна вырасти мышечная масса. Количество повторов в 4-5 рабочих подходах – шесть, но рабочие веса максимальны. Приседания, напротив, нужно выполнять в большом количестве повторов – 20-15-12.

Комплекс 1:

- жим лежа;

- тяга штанги в наклоне;

- жим с груди стоя;

- бицепс с гантелями сидя;

- приседания;

- подтягивания широким хватом (50 повторов).

Комплекс 2:

- жим штанги лежа на наклонной скамье;

- тяга штанги в наклоне;

- жим из-за головы сидя;

- бицепс со штангой стоя;

- приседания;

- подтягивания широким хватом (50 повторов).

Летом люберецкие атлеты переходили в режим легкого тренинга, чтобы поддержать мышцы в тонусе. Во второй год начиналась новая программа. Она вновь была построена вокруг многосуставных базовых упражнений первого года, но нагрузки чередовались: в течение недели были тяжелые, легкие и средние тренировки.

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