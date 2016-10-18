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Бернарду-Шоу. ЦСКА упустил победу над «Монако»

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Понтус Вернблум
Понтус ВернблумИсточник: Sovsport.ru

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва в самом конце матча забил гол и не позволил ЦСКА выиграть.

НАДЕЖДЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ

За несколько часов до главного матча дня на стадионе Октябрь играли юношеские команды. Армейцы грохнули своих ровесников со счетом 4:1 и ребром поставили вопрос – почему тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не привлекает их к матчам основной команды? Всем известна манера армейского рулевого не заполнять в протоколе матча все строчки для фамилий запасных. Вот и на этот раз запасных у ЦСКА оказалось меньше, чем у «Монако».

Казалось бы, этим Слуцкий как бы говорит президенту клуба Евгению Гинеру: «Мало у меня классных игроков, некем заявку на матч заполнить». Но позвольте, Леонид Викторович, а как же юноши? Тимур Жамалетдинов в матче против «Монако-U19» сделал дубль, Федор Чалов тоже в порядке. Разве они недостаточно хороши для того, чтобы попасть в запас на матч взрослых команд? А там из молодых воспитанников ЦСКА только Астемир Гордюшенко. Между тем, средний возраст ЦСКА стремится к показателю в 29 лет и российская команда на четыре года старше французской.

БЕЗ РОМАНА И АЛАНА

Давно уже травмирован Алан Дзагоев. То, что сначала называли микротравмой, надолго выбило его из колеи. Место Дзагоева в опорной зоне занял Бибрас Натхо. По части разрушения он неплохая замена Алану, а вот в созидании заметно уступает.

Отстранен от футбола и даже не тренируется с командой Роман Еременко. Причина до сих пор неизвестна, хотя слухи ходят разные – во вторник вечером издание с эгоистичным названием «Интересант» сообщило совсем уж дикую версию – мол, в крови Еременко обнаружили кокаин, который ему подмешали в алкоголь злоумышленники в одном из ночных клубов Москвы. Верится с трудом, хотя на детективный роман, безусловно, тянет.

В матче против «Монако» место Еременко занял Алексей Ионов, который по ночным клубам, видимо, не шастает. Или не употребляет там алкоголь. Или употребляет, но только проверенный, к которому не имеют доступ злоумышленники. На самом деле, страшно жаль, что ЦСКА сейчас без Романа и Алана и привыкнуть к этому сложно.

ПЕРВЫЙ ГОЛ – ОПЯТЬ ТРАОРЕ!

Но началась игра, и она заставила позабыть обо всем на свете! До матча Ласина Траоре тепло общался с бывшими одноклубниками из «Монако» - объятия, улыбки, шутки-прибаутки. Но как только раздался стартовый свисток, Траоре начал от души отоваривать по ногам своих бывших. Дружба дружбой, а служба службой!

Много было фолов у ЦСКА, мелких, тактических. А потом пошли у хозяев контратаки одна другой нарядней. А затем к этому армейцы присовокупили еще и прессинг. Наметилась хорошая тенденция: прессинг – отбор – удар по воротам. Трибуны охали и ахали так, что, казалось, сейчас кто-то из зрителей получит сердечный удар.

Не обманул Слуцкий, говоря перед матчем: «Для продолжения борьбы за выход в плей-офф у нас не остается иного варианта, кроме как постараться добыть победу». Добывали! На 20-й минуте в голове шевельнулась приятная мысль: «А ЦСКА-то хорош!»

Еще через несколько минут пришел гол. Зоран Тошич притащил мяч в штрафную площадь и пробил по воротам, Субашич мяч отбил на прямо на Траоре. Не знаю, как у вас, дорогие читатели, а у меня будто замедленную съемку включили. Казалось, упустил ивуариец момент, слишком уж медлил. Но тот забил!

Как и в чемпионатах России, первый гол в Лиге чемпионов на «Арене ЦСКА» на счету Траоре. Навеки вошел в историю.

ПОДВИГИ АКИНФЕЕВА

Далее подвиги по расписанию начались у Игоря Акинфеева. В конце первого тайма он совершил два превосходных сейва. Публика была в восторге!

Перерыв. Слуцкий, не дожидаясь милости от природы, продолжал сам ковать свое счастье. Снял с игры Алексея Ионова, который не очень-то обострял, дал больше полномочий в атаке Александру Головину, которому явно шла козырная масть. Место Ионова на левом фланге занял Георгий Миланов.

Фланги армейцев трудились на полную мощь. Чувствуя это, и Щенников, и Фернандес с удовольствием забегали по своим краям, а партнеры кидали им туда мячи. Далее навес в штрафную, и опасный момент.

Смотрелась красно-синяя команда, такой мощной и умной мы ее в этом сезоне, пожалуй, и не видели. Что если ЦСКА вышел на пик формы? Как вам, болельщики «Спартака», такая новость за 11 дней до дерби? Подумайте эту мысль.

За полчаса до конца матча Слуцкий уже не просил, умолял: «Подержите мяч!» Нам в ложе прессы тоже отчаянно этого хотелось. Чтобы унялись, наконец, гости, не бежали вперед, а бегали за мячом, тщетно пытаясь его отобрать.

Но мало ли чего нам хотелось, на поле шла совсем другая игра. В ней Акинфеев продолжал спасать, защитники и опорники стелились в подкатах, а время текло все медленней.

Его не хватило для победы ЦСКА, но вполне хватило для ничьей. Акинфеев сделал все, что мог, а Бернарду Силва – чуть больше. 1:1.

Матч

ЦСКА - Монако - 1:1 (1:0)

Голы

Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)

Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен

Предупреждения:

Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90

Судья:

Мартин Стрембергссон (Швеция)

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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