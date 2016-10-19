Не дали сдачи неудачам
ЦСКА провел, пожалуй, один из лучших матчей в этом сезоне, но этого оказалось недостаточно для победы над «Монако».
Говорят, сильных трудности только заводят. Мобилизуют все ресурсы, заставляют работать с удвоенной, а то и утроенной энергией. Что в итоге идет только на пользу, ибо успех приходит через преодоление.
ЦСКА сейчас трудно. Причем для красно-синих это давно уже перманентное состояние: определенно, знавали армейцы времена и получше. Денег нет, кадровые проблемы одолевают, а тут еще скандал с Еременко приключился. И в этой ситуации те, кто остался, должны были явить свои лучшие качества - и еще немного. Показать, что они – сильные.
Акинфееву надлежало напомнить, что он – первоклассный вратарь и может творить чудеса, как, например, в чемпионском матче в Казани этой весной. Тошич – что он, когда в форме, вообще-то лучший правый хавбек РФПЛ. Траоре – что может быть уверенным в себе и безжалостным, как когда-то в «Кубани» и «Анжи». Игнашевич и В.Березуцкий – что, несмотря на годы, равных им в России нет. Натхо – как он восхитительно играл в своем первом сезоне за ЦСКА, когда они с Еременко творили чудеса в центре поля. Ну а главный тренер Леонид Слуцкий – что он умный, талантливый, все еще перспективный и растущий тренер, который мечтает рано или поздно оказаться в Европе, что бы ни говорили иной раз заходящие к нему в номер футболисты сборной. Как герои «Волшебника Изумрудного города», которые на самом деле - прекрасные и полезные персонажи, несмотря на слишком презентабельный внешний вид.
Бернарду-Шоу. ЦСКА упустил победу над «Монако»
И 87 минут игроки ЦСКА действительно показывали, что они не имеют ничего общего со Страшилой или Железным Дровосеком. Очередной блистательный матч сыграл Акинфеев (он же, если вспомнить, вытащил красно-синих и в Леверкузене). Определенно лучшую игру в сезоне провел Тошич, напомнив, что может быть ярким, умным и изобретательным. Поймал и реализовал едва ли не единственный свой шанс Траоре. Определенно хорош был Головин, умело дирижировавший атаками армейцев. Не пожарили, в общем-то, центральные защитники. Как обычно выжигал все живое вокруг себя Вернблум.
Наверное, к каждому по отдельности футболистам ЦСКА сложно предъявить претензии – они сыграли так, как умеют и так, по большому счету, как сейчас могут. Другое дело, что умений этих для победы над «Монако» не хватило.
То не вина - беда ЦСКА. Такова сегодняшняя реальность. Ресурсов – прежде всего кадровых - даже для домашней победы над крепким, но не самым грозным в Европе клубом армейцам не хватает. И это стоит признать. В общем, не стреляйте в пианиста, он сыграл так, как умел.
И давайте скажем спасибо Акинфееву, что надежда на успех жила целых 87 минут, хотя могла умереть гораздо раньше. Уж он-то точно заслужил, чтобы его серия прервалась. Может быть, в следующий раз.
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция