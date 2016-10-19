Не дали сдачи неудачам

Расстроенные футболисты ЦСКА Источник: Sovsport.ru

ЦСКА провел, пожалуй, один из лучших матчей в этом сезоне, но этого оказалось недостаточно для победы над «Монако».

Говорят, сильных трудности только заводят. Мобилизуют все ресурсы, заставляют работать с удвоенной, а то и утроенной энергией. Что в итоге идет только на пользу, ибо успех приходит через преодоление.

ЦСКА сейчас трудно. Причем для красно-синих это давно уже перманентное состояние: определенно, знавали армейцы времена и получше. Денег нет, кадровые проблемы одолевают, а тут еще скандал с Еременко приключился. И в этой ситуации те, кто остался, должны были явить свои лучшие качества - и еще немного. Показать, что они – сильные.

Акинфееву надлежало напомнить, что он – первоклассный вратарь и может творить чудеса, как, например, в чемпионском матче в Казани этой весной. Тошич – что он, когда в форме, вообще-то лучший правый хавбек РФПЛ. Траоре – что может быть уверенным в себе и безжалостным, как когда-то в «Кубани» и «Анжи». Игнашевич и В.Березуцкий – что, несмотря на годы, равных им в России нет. Натхо – как он восхитительно играл в своем первом сезоне за ЦСКА, когда они с Еременко творили чудеса в центре поля. Ну а главный тренер Леонид Слуцкий – что он умный, талантливый, все еще перспективный и растущий тренер, который мечтает рано или поздно оказаться в Европе, что бы ни говорили иной раз заходящие к нему в номер футболисты сборной. Как герои «Волшебника Изумрудного города», которые на самом деле - прекрасные и полезные персонажи, несмотря на слишком презентабельный внешний вид.

Бернарду-Шоу. ЦСКА упустил победу над «Монако»

И 87 минут игроки ЦСКА действительно показывали, что они не имеют ничего общего со Страшилой или Железным Дровосеком. Очередной блистательный матч сыграл Акинфеев (он же, если вспомнить, вытащил красно-синих и в Леверкузене). Определенно лучшую игру в сезоне провел Тошич, напомнив, что может быть ярким, умным и изобретательным. Поймал и реализовал едва ли не единственный свой шанс Траоре. Определенно хорош был Головин, умело дирижировавший атаками армейцев. Не пожарили, в общем-то, центральные защитники. Как обычно выжигал все живое вокруг себя Вернблум.

Наверное, к каждому по отдельности футболистам ЦСКА сложно предъявить претензии – они сыграли так, как умеют и так, по большому счету, как сейчас могут. Другое дело, что умений этих для победы над «Монако» не хватило.

То не вина - беда ЦСКА. Такова сегодняшняя реальность. Ресурсов – прежде всего кадровых - даже для домашней победы над крепким, но не самым грозным в Европе клубом армейцам не хватает. И это стоит признать. В общем, не стреляйте в пианиста, он сыграл так, как умел.

И давайте скажем спасибо Акинфееву, что надежда на успех жила целых 87 минут, хотя могла умереть гораздо раньше. Уж он-то точно заслужил, чтобы его серия прервалась. Может быть, в следующий раз.