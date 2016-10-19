Хосеп Гвардиола: Матч с «Барселоной» станет хорошей проверкой для нашей команды

Хосеп Гвардиола Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Барселоной» ответил на вопросы журналистов.

Напомним, игра между командами состоится сегодня на стадионе «Камп Ноу» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – 21.45 мск.

О своей философии

«Я всегда стараюсь научить футболистов хорошо атаковать и надежно действовать в обороне. Игроки, в свою очередь, обязаны выполнять план на игру, и упорно работать на тренировках. А самое главное – между футболистами и тренером должно быть доверие. Без этого никак».



О матче с «Барселоной»

«В последний раз я приезжал на «Камп Ноу» в качестве наставника «Баварии». Не секрет, что этот стадион – часть моей жизни. Здесь я развивался не только как тренер, но и футболист.

Матч с «Барселоной» будет хорошим тестом для нашей команды. Такие игры помогают вам совершенствоваться. Нам нужно набирать очки и я думаю, что команда просто обязана сыграть, как и полагается, потому что у нас есть цель – выход в плей-офф. К тому же, эта игра станет хорошей проверкой для моих футболистов».

О Лионеле Месси

«Он – лучший игрок в истории мирового футбола. Очень рад, что Месси выздоровел, поскольку мне всегда приятно смотреть, как он играет. Надеюсь, Лео завершит свою карьеру именно в каталонском клубе. Однако, может случиться все, что угодно. Вдруг Месси захочет перейти в другой клуб. Конечно, многие команды постараются его заполучить».

О стиле «Барселоны»

«Чем отличается эта «Барселона» от моей? Не могу сказать, поскольку я сейчас тренирую другой клуб и не знаю, какие планы у Луиса Энрике. В любом случае, стиль этой команды остается прежним. У меня уже есть план, как нужно действовать против такого соперника. Надеюсь, у моих игроков все получится».

О работе Мануэля Пеллегрини

«Он был первым тренером, который сумел довести «Манчестер Сити» до полуфинала Лиги чемпионов. Мануэль очень помог «Сити» в плане развития и вывел наш клуб на новый уровень. Сейчас «Сити» – одна из сильнейших команд в Европе. Все это благодаря Пеллегрини».

О работе с «Барселоной»

«Я был очень счастлив тренировать этот клуб. Очевидно, у команду большое будущее, поскольку каждый год, как мы видим, в «Барселону» приходят молодые и талантливые игроки. Но сейчас я бы не хотел поднимать эту тему, потому что эта глава в моей жизни подошла к концу. На сегодняшний день я работаю в Манчестере.

«Хотел бы видеть в «Сити» Месси с Иньестой»

«Мне всегда казалось, что практически невозможно остановить Месси. То же самое, кстати, касается и Луиса Суареса с Андресом Иньестой. Да, они не так хорошо действуют в обороне, но, конечно, я бы хотел видеть таких игроков у себя в команде».

Об интересе к игрокам «Барселоны»

«То, что писали в газетах, не совсем соответствует действительности. Например, я забрал из «Барселоны» в «Баварию» Тьяго Алькантару, потому что его агент является моим братом. К тому же, он не имел достаточно игровой практики. Но самое главное – он хотел играть за мюнхенский клуб.

Неправда, что я пытался приобрести в «Манчестер Сити» Месси, Суареса или Серхио Бускетса. Действительно, мне был интересен Марк-Андре тер Штеген, поскольку я был в курсе его намерений и решил связаться с ним по телефону. В ходе разговора, я предложил ему перейти в нашу команду, но Марк решил остаться в «Барселоне».



О решении Пике

«Жерар уже давно большой мальчик. У меня нет опасений на счет его карьеры. Он когда-то помог мне. Желаю Пике всего хорошего. Я очень уважаю этого футболиста и хочу, чтобы он был счастливым».



