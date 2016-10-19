Траоре и ломаная линия. Комментарий Евгения Ловчева
Обозреватель
«Советского спорта» - об упущенной армейцами победе.
Не ожидал, что будет такая открытая игра. Да еще на фоне не самых
легких матчей ЦСКА в чемпионате России и отсутствия Еременко. А получилось у
армейцев весьма достойно. Важную роль сыграл Тошич. Не только тем, что гол
сделал, - серб почувствовал себя лидером на правой стороне нашей атаки. С
учетом заслуг Марио Фернандеса фланги хозяев вообще смотрелись прилично.
И был открытый футбол. Хотя оба соперника теоретически могли
сгрудить у ворот по восемь человек. Тогда имели бы место не контратаки, а
позиционный розыгрыш, футбол не смотрелся бы так живо. Как не смотрелся живо,
кстати, «Монако» в первом тайме. Люди из княжества показали себя до перерыва
непонятной и даже несолидной, позволю себе такой эпитет, командой.
Несколько слов о Траоре. Для меня он что-то вроде инородного тела
в построениях ЦСКА. Да, забил. Но он и находится в той позиции, которая
предоставляет возможность забивать. Как бы ты ни играл. Отскочил ему мяч —
попал. Но по большому счету хочется большего. Уже мало кто помнит, как Траоре
играл за «Кубань». Новая страница, новая команда — давай, показывай, парень!
Но армейцы быстрые, подогнанные друг к другу. А Траоре высокий,
длинноногий, вязкий, словно из другой оперы. Забивать будет, наверно. Но куда
важней, сколько он будет не забивать. С таким ростом — и мало угроз со второго
этажа, не сравнить с прыгучим Зе Луишем. КПД — вот что беспокоит в игре Траоре.
Ему надо повышать этот показатель непременно.
Акинфеев пропустил — обидно. Ломанная линия в защите, делали
искусственный вне игры, не хватило выучки. Постоянно такое происходит — то
один, то другой остается сзади — и вынимай, Игорь. Хотя крайние защитники
всегда должны ориентироваться по дальнему игроку соперника.
Не хватило сил? Устали? Я бы так не сказал. Скорее, психология. Хотели дотерпеть, не все получалось, лучшего игрока нет. Грустный для армейцев набор обстоятельств.
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция