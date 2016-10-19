Траоре и ломаная линия. Комментарий Евгения Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» - об упущенной армейцами победе.

Не ожидал, что будет такая открытая игра. Да еще на фоне не самых легких матчей ЦСКА в чемпионате России и отсутствия Еременко. А получилось у армейцев весьма достойно. Важную роль сыграл Тошич. Не только тем, что гол сделал, - серб почувствовал себя лидером на правой стороне нашей атаки. С учетом заслуг Марио Фернандеса фланги хозяев вообще смотрелись прилично.

И был открытый футбол. Хотя оба соперника теоретически могли сгрудить у ворот по восемь человек. Тогда имели бы место не контратаки, а позиционный розыгрыш, футбол не смотрелся бы так живо. Как не смотрелся живо, кстати, «Монако» в первом тайме. Люди из княжества показали себя до перерыва непонятной и даже несолидной, позволю себе такой эпитет, командой.

Несколько слов о Траоре. Для меня он что-то вроде инородного тела в построениях ЦСКА. Да, забил. Но он и находится в той позиции, которая предоставляет возможность забивать. Как бы ты ни играл. Отскочил ему мяч — попал. Но по большому счету хочется большего. Уже мало кто помнит, как Траоре играл за «Кубань». Новая страница, новая команда — давай, показывай, парень!

Но армейцы быстрые, подогнанные друг к другу. А Траоре высокий, длинноногий, вязкий, словно из другой оперы. Забивать будет, наверно. Но куда важней, сколько он будет не забивать. С таким ростом — и мало угроз со второго этажа, не сравнить с прыгучим Зе Луишем. КПД — вот что беспокоит в игре Траоре. Ему надо повышать этот показатель непременно.

Акинфеев пропустил — обидно. Ломанная линия в защите, делали искусственный вне игры, не хватило выучки. Постоянно такое происходит — то один, то другой остается сзади — и вынимай, Игорь. Хотя крайние защитники всегда должны ориентироваться по дальнему игроку соперника.

Не хватило сил? Устали? Я бы так не сказал. Скорее, психология. Хотели дотерпеть, не все получалось, лучшего игрока нет. Грустный для армейцев набор обстоятельств.