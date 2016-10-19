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Зинедин Зидан: Хочу, чтобы Роналду забивал три-четыре гола в каждом матче

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Криштиану Роналду и Зинедин Зидан
Криштиану Роналду и Зинедин ЗиданИсточник: ФК «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с варшавской «Легией» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

«Мы серьезно рисковали» 

«Почему Хамес и Асенсио вышли с первых минут? Такое решение принял тренерский штаб, поскольку этого требовал матч. Мы забили пять голов, старались играть в атакующий футбол. Должен признаться, что «Реал» серьезно рисковал, оставляя свободные зоны. Но, повторюсь, это было мое решение».

«В воскресенье будет сложнее» 

«Наша команда может играть еще лучше. Я рад, что моим игрокам удалось создать приличное количество моментов. В воскресенье нам предстоит провести тяжелую игру. «Реал» всегда ставит себе задачу забить, как можно больше, но это футбол, и здесь не бывает так, как ты хочешь. Возможно, мы предоставили «Легии» слишком много пространства, но таков был план на игру, поэтому я не вижу здесь ничего плохого».

«Каждый в «Реале» заслуживает места в основе» 

«Мората? Каждый игрок заслуживает места в основе. Однако, не все будут играть в каждой встрече. Сегодня и Альваро, и Васкес сыграли очень хорошо. Впереди еще много матчей, поэтому они получат свой шанс». Иско? Я счастлив, что у меня есть такой футболист. Сегодня вышел с первых минут Асенсио и Хамес. Они справились со своей задачей хорошо».

«Критика – работа журналистов»

Почему «Реал» так часто стал играть вничью? Понимаю, что вы, журналисты, любите критиковать, и это ваша работа. Мы, в свою очередь, стараемся отдаваться в каждой игре и стараться поддерживать хорошую форму, упорно тренируясь.

«Надеюсь, Роналду улучшит статистику»

«Вы слишком многого ждете от него. Он стремиться забивать, но сегодня Роналду отдал две голевые передачи и это прекрасно. Мне нравится, когда Криштиану выступает в роли ассистента. Он сыграл потрясающе, помогая другим отличиться. Да, у него были моменты, но он не сумел забить. Мы хотим, чтобы Роналду забивал три-четыре гола в каждой игре. Последний раз он отличился в субботу. Надеюсь, он улучшит свою статистику».

Отметим, что в ближайшее воскресенье (21 октября) «Реал» в 9-м туре Примеры  примет на своем поле «Атлетик» из Бильбао. 

Матч

Реал - Легия - 5:1 (3:1)

Голы

Бэйл 16 (1:0). Йодловец 20 (2:0 - автогол). Радович 22 (2:1 - пен.). Асенсио 37 (3:1). Васкес 68 (4:1). Мората 84 (5:1).

Состав

Реал: Навас, Варан, Данило, Пепе, Марсело, Родригес (Васкес, 63), Бэйл (Мората, 63), Кроос, Асенсио (Ковачич, 79), Роналду, Бензема

Легия: Маларж, Червинский, Бережински, Жезничак, Глоушек, Радович (Николич, 74), Мулен (Копчински, 80), Гильерме (Казаишвили, 74), Оджиджа-Офоэ, Йодловец, Кухарчик

Предупреждения:

Роналду, 62 - Мулен, 50; Радович, 61

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

18 октября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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