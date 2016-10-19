«Лига «Континент» настораживает». К 75-летию со дня рождения Игоря Дмитриева

Сегодня легенде «Крыльев Советов» Игорю Дмитриеву исполнилось бы 75 лет. Несколько фраз из его пророческого интервью от 1991 года…

Игорь Ефимович Дмитриев никогда не играл за главную сборную СССР на Олимпиадах или чемпионатах мира. И все же в 1974 году он был награжден званием «Заслуженный мастер спорта» - самым почетным на тот момент среди советских спортсменов.

Эту награду Дмитриев получил, можно сказать, за преданность. За то, что посвятил свою жизнь хоккею в целом. И одной-единственн ой команде в частности – «Крыльям Советов». За которую он играл всю свою жизнь – с 1958 по 1974. В которой десять лет был капитаном. И ушел только после того, как в 1974-м выиграл с «Крылышками» золотые медали чемпионата страны. Вторые в истории клуба. Этому успеху он посвятил всю свою спортивную карьеру.

Не разошлись пути Дмитриева с «Крылышками» и в дальнейшем. Когда в 80-х сетуньская команда начала сдавать свои позиции, ее вновь возглавил легендарный капитан. Уже в роли главного тренера.

Курс был взят на подготовку собственного резерва, на ребят из своей спортшколы. Сейчас многие тренеры КХЛ с жаром рассказывают, как важно выстраивать так называемую «хоккейную вертикаль». И это выглядит чуть ли не новаторством…

Дмитриев создал ее в «Крыльях Советов» еще в середине 80-х. Хоккейный интернат – молодежная команда – команда мастеров. Именно этот путь школы Дмитриева прошел и двукратный чемпион мира Алексей Морозов, нынешний глава «Крылышек». Ну а первым их президентом был, конечно, Дмитриев. Ради интересов клуба он постоянно лез «на амбразуру».

И, кстати, вернул «Крылышки» на пьедестал. В 1989, 1991 и 1993-м команда завоевала бронзовые медали.

Перед 75-летием Дмитриева я листал его старые интервью. И зацепился за несколько фраз, сказанных еженедельнику «Хоккей» еще в марте 1991-го. Аккурат после того, как «Крылья Советов» вновь стали третьими в чемпионате СССР.

Об ослаблении внутреннего чемпионата

- Конечно, без большого числа звезд игра в зрелищности несколько потеряла, зато приобрела в борьбе. Когда нет страсти, как бывало у нас в последние годы, даже звезды не так сияют. Незачем, если можно победить малой кровью.

О молодых игроках в своей команде

- Молодые меньше сидели на скамейке, не были статистами и сразу почувствовали, что в команде они не лишние. В игре появилась легкость, раскрепощенность , комбинационность . Если уж такие качества демонстрирует «пионерский отряд», как кто-то в шутку назвал нашу молодую команду, то мы вправе рассчитывать на перспективу.

О росте зарплат и кризисе

- Суммы, позволяющие год назад считать себя богатым человеком, сегодня выглядят куда скромнее. Но мне хотелось бы отметить вот что: может быть я покажусь идеалистом, но в «Крыльях» ребята воспитаны так, что играют не только за деньги. Но и за идею.

Об отъезде игроков за океан

- Это зло в том случае, если команде наносится неожиданный удар, если у тренера даже нет времени, чтобы подготовить замену. Мы готовимся расстаться с капитаном команды, ее лидером Сергеем Немчиновым. Заключен выгодный и для него, и для «Крыльев» контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Но мы готовились к этому шагу. Безболезненным он не будет, но и нокаутирующим - тоже. А когда происходит массовый исход игроков из команды, безо всякой гарантии на завтрашний день -это зло. Некоторый кризис в ЦСКА вызван, в первую очередь, этим.

О создании лиги «Континент» и команды «Кремлевские звезды»

- Отношусь к этому настороженно. Это внесет массу алогичности в наш хоккей. Скажите, какими игроками будет пополняться новый клуб? Лучшими - стало быть, клубы-участники первенства СССР будут обескровлены. Худшими? Тогда лучшие вправе потребовать таких же условий, какие планируется создать в «Звездах». И самое главное - неясно, что даст задуманный турнир в спортивном отношении. Если же это шоу, то при чем здесь соревновательнос ть?

О судействе

- В отдельных матчах я диву давался, сколько встречалось некомпетентности . Впрочем, возмущают меня не ошибки. Судьи - тоже люди, как говорится. А неспособность некоторых арбитров объективно оценить свои недостатки, прислушаться к постороннему мнению. Безапелляционнос ть в суждениях и безграничная самоуверенность даже тогда, когда недочеты налицо - вот что выводит из себя.

Согласитесь, многие рассуждения Игоря Ефимовича о наших хоккейных реалиях остаются актуальными и 25 лет спустя. А уж его опасения по поводу лиги «Континент», команды «Кремлевские звезды» или, к примеру, кризисе ЦСКА и вовсе выглядят пугающе пророческими.

Неужели ничего по большому счету не изменилось? Ведь Дмитриев ушел из жизни в далеком 1997 году. Он умер в 56 лет, занимая пост главного тренера сборной России, до конца оставшись верным хоккею.

P.S. Сегодня, 19 октября в 19.00 на сетуньском льду встретятся команды «Легенды хоккея СССР» и «Легенды хоккейного клуба «Крылья Советов». Команда хозяев будет представлена коллегами Игоря Ефимовича по команде и воспитанниками. Это В. Анисин, Ю. Терехин, С. Макаров, И. Капустин, О. Браташ, И. Ромашин, Е. Штепа, С. Пряхин, Е. Чижмин, Д. Гоголев, С. Золотов, А. Морозов, П. Бойченко, А. Королюк, Е. Варламов, Д. Кулик, В. Логинов, С. Мыльников и другие.

За команду «Легенд хоккея СССР» сыграют В. Мышкин, В. Лутченко, Ю. Ляпкин, А. Якушев, С. Макаров, А. Голиков, В. Голиков, В. Первухин, А. Волчков, В. Прохоров, И. Болдин, И. Мишуков, В. Бабанов, И. Бякин, С. Бутузов, Р. Ильин, Ю. Леонов.

Перед началом матча в 18.20 в холле УДС «Крылья Советов» будет открыта мемориальная доска Игоря Ефимовича Дмитриева. Вход свободный.