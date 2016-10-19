Первый гол Радулова за «Монреаль» получился роскошным! Как это было (видео)
«Канадцы» крупно победили дома «Питтсбург», а Радулов красиво исполнил большинство.
Вам стоит посмотреть лучшие моменты этого матча. Когда вы еще увидите, как громят действующего обладателя Кубка Стэнли? Да, в составе «Питтсбурга» снова не было Сидни Кросби, который лечится после сотрясения мозга. Без него это совсем другая команда. Но остальные-то есть – и «Монреаль» их полностью переиграл (при том, что «пингвины» нанесли 36 бросков и восемь раз не реализовали большинство). Тем более за «канадцев» не играл культовый вратарь Кэри Прайс, который никак не вылечится от загадочной ангины.
Макс Пачиоретти открыл счет уже на 23-й секунде. Второй гол тоже сделал он, когда на пятачке нашел забытого всеми Дешарне. И этот же Дешарне в концовке матча оформил дубль.
2:0 после двух периодов, а потом гол-красавец в большинстве
нарисовал Александр Радулов. Мне эта шайба напомнила его золотую шайбу в финале
чемпионата мира-2009 в Берне, когда Саша также красиво выкатился на вратаря и
«нарисовал гол», выполнив эффектную обводку.
Тренер «Питтсбурга» Майк Салливан что-то кричал арбитру, указывая,
что когда бросал Радулов, другой игрок «Монреаля» - Брендан Галлахер – мешал
вратарю. И даже взял «coach
challenge», но гол засчитали.
Вообще у Радулова интересная статистика. Он набрал свое первое
очко в НХЛ. При этом заработал шесть минут штрафа – атака игрока, не владеющего
шайбой, опасная игра высоко поднятой клюшкой, подножка Пачиоретти (штраф
отбывал Саша).
В общем, Радулов еще не полностью перестроился после КХЛ. Но забил
свой первый гол в НХЛ, если считать с сезона-2011/12, когда он еще выступал за «Нэшвилл».
Кто хочет посмотреть интервью Радулова после матча – вот видео. Там обычные слова. Но как же уверенно Александр держит себя перед камерой, как отлично говорит по-английски! В этом смысле он уже идеально вписался в эту лигу. Новая звезда «Монреаля», я же вам говорю.
Матч
Монреаль - Питтсбург - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Пачиоретти (Петри), 0:23 (1:0). Деарнэ (Пачиоретти), 32:07 (2:0). Радулов (Монтойя, Гальченюк), 44:31 (3:0). Деарнэ (Марков, Петри), 53:44 (4:0).
Место и дата
19 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция