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Первый гол Радулова за «Монреаль» получился роскошным! Как это было (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Первый гол Радулова за «Монреаль» получился роскошным! Как это было (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

«Канадцы» крупно победили дома «Питтсбург», а Радулов красиво исполнил большинство.

 Вам стоит посмотреть лучшие моменты этого матча. Когда вы еще увидите, как громят действующего обладателя Кубка Стэнли? Да, в составе «Питтсбурга» снова не было Сидни Кросби, который лечится после сотрясения мозга. Без него это совсем другая команда. Но остальные-то есть – и «Монреаль» их полностью переиграл (при том, что «пингвины» нанесли 36 бросков и восемь раз не реализовали большинство). Тем более за «канадцев» не играл культовый вратарь Кэри Прайс, который никак не вылечится от загадочной ангины.

Макс Пачиоретти открыл счет уже на 23-й секунде. Второй гол тоже сделал он, когда на пятачке нашел забытого всеми Дешарне. И этот же Дешарне в концовке матча оформил дубль.

2:0 после двух периодов, а потом гол-красавец в большинстве нарисовал Александр Радулов. Мне эта шайба напомнила его золотую шайбу в финале чемпионата мира-2009 в Берне, когда Саша также красиво выкатился на вратаря и «нарисовал гол», выполнив эффектную обводку.


Тренер «Питтсбурга» Майк Салливан что-то кричал арбитру, указывая, что когда бросал Радулов, другой игрок «Монреаля» - Брендан Галлахер – мешал вратарю. И даже взял «coach challenge», но гол засчитали.

Вообще у Радулова интересная статистика. Он набрал свое первое очко в НХЛ. При этом заработал шесть минут штрафа – атака игрока, не владеющего шайбой, опасная игра высоко поднятой клюшкой, подножка Пачиоретти (штраф отбывал Саша).

В общем, Радулов еще не полностью перестроился после КХЛ. Но забил свой первый гол в НХЛ, если считать с сезона-2011/12, когда он еще выступал за «Нэшвилл».

Кто хочет посмотреть интервью Радулова после матча – вот видео. Там обычные слова. Но как же уверенно Александр держит себя перед камерой, как отлично говорит по-английски! В этом смысле он уже идеально вписался в эту лигу. Новая звезда «Монреаля», я же вам говорю.

Матч

Монреаль - Питтсбург - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Пачиоретти (Петри), 0:23 (1:0). Деарнэ (Пачиоретти), 32:07 (2:0). Радулов (Монтойя, Гальченюк), 44:31 (3:0). Деарнэ (Марков, Петри), 53:44 (4:0).

Место и дата

19 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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