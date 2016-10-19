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Наталья Дьячкова: Джоанна Енджейчик – вот кто меня по-настоящему вдохновляет

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Наталья Дьячкова: Джоанна Енджейчик – вот кто меня по-настоящему вдохновляет

21 октября на турнире W5 в Москве Наталья Дьячкова, воспитанница петрозаводской школы тайского бокса, получившая прозвище «Рысь» за жесткость и грацию в ринге, сразится с незнающей поражений Моникой Кучинич из Словении.

Мы решили познакомиться с Натальей поближе, чтобы представить аудитории портрет девушки с нокаутирующим ударом.

- Расскажи о своих любительских титулах и решении перейти в профи?
- Уже 11 лет, как я в любительском тайском боксе, половина жизни практически. За это время стала победительницей первенства мира 2012, три раза была лучшей на первенстве России по тайскому боксу, пять раз завоевывала звание чемпионки России, а в 2013 году стала чемпионкой Европы. Ну, и конечно, со временем появилось желание попробовать себя на профессиональном ринге. На любительском я видела практически все, а профи – это совершенно иной опыт.

- Кто тебя вдохновил на профессиональные бои?
- Джоанна Енджейчик – вот кто меня по-настоящему вдохновлял и вдохновляет. Я за ней следила еще на любительских чемпионатах Европы и мира, где она всегда выделялась на общем фоне. Мне нравилась ее яркая манера подачи себя: поведение, уверенность, сила, техника и, разумеется, та невероятная красота, которую она создает в ринге! Сейчас с удовольствием наблюдаю за ее боями в UFC.

- Следишь ли ты за боями Анастасии Яньковой в MMA? Что можешь сказать?
- За Настей, слежу с ее первых боев в W5. Она моя близкая подруга. Сейчас мы часто созваниваемся, переписываемся. Я переживаю за нее и одновременно горжусь, что она нашла себя в смешанных боях. Искренне надеюсь, она добьется поставленных целей.

- Какие у тебя планы на профессиональном ринге?
- Сразу приходит на ум слово «стабильность» (смеется). Я определенно хочу продолжить выступать на профессионально ринге, где я чувствую себя очень уверенно, и претендовать на серьезные профессиональные титулы. Хочу подписать долгосрочный контракт с одной из организаций, после чего говорить о своих планах было бы гораздо легче. Это и есть моя цель на ближайшую перспективу. Просто так идти от боя к бою в качестве свободного агента для меня не так привлекательно. Хочется ощущать поддержку серьезной команды.

- В чем, на твой взгляд, изюминка женских поединков?
- Это лучше у тебя и у других мужчин спросить. Что-то вас привлекает в сильных девушках (смеется).

- А кто твой молодой человек? Парень из спорта? Или у него «гражданская» специальность?
- Скажем так, сейчас я полностью сконцентрирована на занятиях спортом. В отношениях взят тайм-аут. Уже и самой грустно, но вера в чудо не уходит.

- Давай сейчас объявим, что ты свободна. Сразу тогда делись, какими качествами должен обладать молодой человек, чтобы тебе понравиться?
- А вдруг проходу не дадут, что тогда делать?! (смеется) Мне кажется, мужчина не должен надолго останавливаться в одной точке и любоваться собой. Хочется видеть в нем желание расти, развиваться, брать ответственность.

- А что девушки-бойцы делают вне ринга?
- Те, кто хочет побеждать, много тренируются. В единственный выходной я навещаю свою рысь в нашем местном зоокомплексе. Директор комплекса Василий Попов как-то познакомил меня с его любимой питомицей, научил меня подходить к животному, кормить ее, а когда у нее родилась девочка, предложил мне выбрать ей кличку. Я назвала маленькую рысь Рисой. Теперь езжу к ней, ухаживаю, общаюсь, подпитываюсь ее невероятной энергией.

- Ты совмещаешь профессиональную карьеру и тренерскую деятельность. Какие успехи на педагогическом поприще?
- Мои ученицы выступают на чемпионатах России и привозят домой медали, чем я очень горжусь. Также начинаем выступать на профессиональном ринге. Например, Диана Зубровская 31 октября боксирует на Kunlun fight, а это один из самых топовых промоушеов. Уровнень? (смеется)

- Екатерина Вандарьева, также выступавшая на ринге W5, вернулась в кикбоксинг и вновь активно набирает обороты. Ты рассматриваешь ее в качестве потенциальной соперницы?
- Сейчас моя потенциальная соперница София Оллофсон, с которой я уже встречалась на любительском ринге. О «Барби» я пока что даже не думаю.

- Расскажи о своей татуировке. Будут ли другие? 
- Мне нравится мое боевое прозвище «Рысь», тату изображает мое тотемное животное, логично продолжает мою спортивную историю, мою жизнь. Посмотрим, как повернется эта история дальше. Мне нравятся татуировки, но без особой причины я бы не стала ничего наносить. Думаю, еще будут достойные поводы для новых художественных свершений. Как говорится, следите за инстаграмом!

Про бой с Моникой Кучинич 21 октября на турнире W5.

- Твоя соперница идёт без поражений, ты расцениваешь это как преимущество или недостаток?
- Поражение – это тот опыт, без которого нельзя обойтись, тем более в нашем деле. Придется предоставить Монике этот опыт.

- Чему тебя научили два твоих поражения?
- Быть внимательнее, собраннее и не раскисать.

- Была возможность изучить бои Кучинич? Что можешь о ней сказать?
- Да, конечно! Посмотрела, изучила. Разобрали ее с тренером. Яркая, молодая, дерзкая девчонка, горячая кровь и моя ровесница. Думаю зарубиться с ней пожестче. Это как раз то, что нужно!

- Твой девиз на этот бой?
- На охоту!

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