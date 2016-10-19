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Дарья Гаврилова: Футбол не люблю, а на регби понравилось

Андрей Симоненко
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Дарья Гаврилова
Дарья ГавриловаИсточник: Sovsport.ru

С московским Кубком Кремля у Дарьи Гавриловой отношения раньше не складывались: всего лишь один выигранный матч в основной сетке за все предыдущие годы. На нынешнем турнире этот показатель уже превзойден: чемпионка юношеской Олимпиады-2010, выступающая с прошлого года за Австралию, сначала обыграла сильную чешку Люцию Шафаржову в первом круге одиночного разряда, а затем в паре с Дарьей Касаткиной взяла верх над олимпийскими чемпионками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной.

– Дарья, хорошо играется на Кубке Кремля?
 Покрытие тут, конечно, очень странное. Таких больше нигде не видела. Даже не знаю, подходит оно мне или нет, но точно знаю, что у моей соперницы по одиночному матчу были проблемы. Она не в свою силу играла. А со мной первый раз приехал сюда тренер. Так что к этому Кубку Кремля чуть-чуть по-другому отношусь.

 А почему раньше тренер не приезжал?
Моя тренер из Австралии, Николь Пратт, сейчас она вообще много ездить не может. Поэтому я в настоящее время работаю с тренером из Сербии, Бильяной Веселинович. Ей в Москву виза не нужна, вот она быстренько и приехала. Изначально не планировала, но я попросила.

 Чем с тренером легче?
 Атмосфера более профессиональная.

 Гулять, что ли, не пускает?
 Да нет, не гулять, естественно. Маленькие всякие нюансы. Сконцентрироваться помогает, план на матч составить. Ракетки забрать, струны натянуть.

 А покрытие чем странное  непредсказуемое?
 Очень медленное и напоминает... Я все не могла правильного слова подобрать, тренер Ализе Корне подсказала — sand paper.

 Наждачную бумагу?
 Да, точно. Если мяч подрезаешь — низко отскакивает. Если подкручиваешь — высоко поднимается.

 Какие ощущения от Москвы — ностальгия?
 Все родственники на мои матчи приходят, друзья. Русскими блюдами объедаюсь.

 По борщам скучаете?
 По пирожкам, по борщам.

 Говорят, что теннисисты не дружат, но вы с Дарьей Касаткиной, с которой играете здесь в паре, опровергаете эту теорию.
 Я люблю компанию, всем улыбаюсь. И не думаю, что если ты с кем-то не поздороваешься, то лучше сыграешь матч. Меня, наверное, по-другому воспитывали. А с Дашей мы летом начали хорошо общаться. Часто на ужин ходим. Действительно, подруги.

 На Олимпиаде куда-нибудь вместе ходили?
 Ой, там было очень тяжело. У нее матчи были  а я быстро отыграла (Гаврилова уступила в первом круге американке Серене Уильямс — прим.ред.). Ходила по другим соревнованиям.

 Вы там, судя по «Инстаграму», все стадионы обошли.
 Да, пыталась как можно больше посетить соревнований. На плавании каждый вечер была. На гимнастику забежала. На баскетбол.

 Что больше всего понравилось?
 Регби. Командные виды спорта, например, футбол, смотреть не люблю, а вот на регби здорово.

 Завершающимся сезоном скорее довольны или скорее нет?
 Сезон был не очень ровный, но я прошлый год закончила 36-й в мире, в этом будет примерно так же. В принципе, не очень многие теннисистки, внезапно поднимающиеся в топ-50, подтверждают свой рейтинг. Этим я довольна. Конечно, после хорошего Australian Open хотелось бы поровнее сыграть — особенно на турнирах «Большого Шлема». Но у меня еще есть возможность войти в число 32 лучших в мире и попасть в число сеяных на Открытом чемпионате Австралии в следующем году.

 А на следующий год цель есть?
 Топ-20.

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