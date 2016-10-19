Дарья Гаврилова: Футбол не люблю, а на регби понравилось

С московским Кубком Кремля у Дарьи Гавриловой отношения раньше не складывались: всего лишь один выигранный матч в основной сетке за все предыдущие годы. На нынешнем турнире этот показатель уже превзойден: чемпионка юношеской Олимпиады-2010, выступающая с прошлого года за Австралию, сначала обыграла сильную чешку Люцию Шафаржову в первом круге одиночного разряда, а затем в паре с Дарьей Касаткиной взяла верх над олимпийскими чемпионками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной.

– Дарья, хорошо играется на Кубке Кремля?

– Покрытие тут, конечно, очень странное. Таких больше нигде не видела. Даже не знаю, подходит оно мне или нет, но точно знаю, что у моей соперницы по одиночному матчу были проблемы. Она не в свою силу играла. А со мной первый раз приехал сюда тренер. Так что к этому Кубку Кремля чуть-чуть по-другому отношусь.

– А почему раньше тренер не приезжал?

– Моя тренер из Австралии, Николь Пратт, сейчас она вообще много ездить не может. Поэтому я в настоящее время работаю с тренером из Сербии, Бильяной Веселинович. Ей в Москву виза не нужна, вот она быстренько и приехала. Изначально не планировала, но я попросила.

– Чем с тренером легче?

– Атмосфера более профессиональная.

– Гулять, что ли, не пускает?

– Да нет, не гулять, естественно. Маленькие всякие нюансы. Сконцентрироваться помогает, план на матч составить. Ракетки забрать, струны натянуть.

– А покрытие чем странное – непредсказуемое?

– Очень медленное и напоминает... Я все не могла правильного слова подобрать, тренер Ализе Корне подсказала — sand paper.

– Наждачную бумагу?

– Да, точно. Если мяч подрезаешь — низко отскакивает. Если подкручиваешь — высоко поднимается.

– Какие ощущения от Москвы — ностальгия?

– Все родственники на мои матчи приходят, друзья. Русскими блюдами объедаюсь.

– По борщам скучаете?

– По пирожкам, по борщам.

– Говорят, что теннисисты не дружат, но вы с Дарьей Касаткиной, с которой играете здесь в паре, опровергаете эту теорию.

– Я люблю компанию, всем улыбаюсь. И не думаю, что если ты с кем-то не поздороваешься, то лучше сыграешь матч. Меня, наверное, по-другому воспитывали. А с Дашей мы летом начали хорошо общаться. Часто на ужин ходим. Действительно, подруги.

– На Олимпиаде куда-нибудь вместе ходили?

– Ой, там было очень тяжело. У нее матчи были – а я быстро отыграла (Гаврилова уступила в первом круге американке Серене Уильямс — прим.ред.). Ходила по другим соревнованиям.

– Вы там, судя по «Инстаграму», все стадионы обошли.

– Да, пыталась как можно больше посетить соревнований. На плавании каждый вечер была. На гимнастику забежала. На баскетбол.

– Что больше всего понравилось?

– Регби. Командные виды спорта, например, футбол, смотреть не люблю, а вот на регби здорово.

– Завершающимся сезоном скорее довольны или скорее нет?

– Сезон был не очень ровный, но я прошлый год закончила 36-й в мире, в этом будет примерно так же. В принципе, не очень многие теннисистки, внезапно поднимающиеся в топ-50, подтверждают свой рейтинг. Этим я довольна. Конечно, после хорошего Australian Open хотелось бы поровнее сыграть — особенно на турнирах «Большого Шлема». Но у меня еще есть возможность войти в число 32 лучших в мире и попасть в число сеяных на Открытом чемпионате Австралии в следующем году.

– А на следующий год цель есть?

– Топ-20.