«Хит дня – Орлов ловит канадца Дюшена на мельницу!» 5 гвоздей НХЛ (видео)

Дмитрий Орлов против Мэтта Дюшена Источник: Associated Press

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

«Вашингтон» - «Колорадо» - это был удивительный матч. Сразу семь россиян на льду и еще один – судья Евгений Ромасько.



Перед игрой чествовали голкипера «Кэпиталз» Брайдена Холтби, который в прошлом сезоне получил «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ. При этом на матч вышел его сменщик Филип Грубауэр – и сделал сухарь. Вот какая бригада у «Вашингтона».

В начале матча хозяева едва не запихали шайбу в ворота «Колорадо» - умопомрачительный сэйв на ленточке сделал защитник Франсуа Бушемин. Но потом в большинстве забил Александр Овечкин, и описывать его гол нет смысла. Даже Варламов не может среагировать на такой щелчок из левого круга вбрасывания.

Второе большинство отличным броском с колена реализовал Ти-Джей Оши. А третий гол тоже сделал Овечкин, но там Оши сыграл на добивании. Отдельная песня – силовой прием Орлова против Мэтта Дюшена, когда он подловил канадца на знаменитую мельницу.

Овечкин и Кузнецов – три очка на двоих. Привет тем, кто сказал, что у ребят застой, и в стартовых матчах чемпионата они никакие. Вообще я не вижу слабых мест у «Вашингтона», который снова должен взять «Президент Трофи» как лучшая команда регулярки.

ГЕРОИ ДНЯ

На старте сезона не были заметны и Артемий Панарин с Артемом Анисимовым. Но в потрясающем матче против «Филадельфии» (7:4) они набрали 7 (4+3) очков на двоих!

Вообще вся тройка, если приплюсовать сюда Патрика Кейна, заработала 11 очков. И когда у вас спросят, какое звено – лучшее в НХЛ, вы знаете, что отвечать. Причем «Филадельфия» ведь едва не спасла этот матч – горела 0:4, но забила четыре гола. Однако пятую шайбу «Чикаго» забросил Анисимов, и она стала победной.

ЦИФРА ДНЯ

Кроме того Анисимов помог Мариану Госсе забить 500-й гол за карьеру в НХЛ. Всего этой отметки достигли только семь европейцев в истории лиги – Яромир Ягр, Теему Селянне, Яри Курри, Матс Сундин, Александр Овечкин, Петер Бондра и теперь вот Госса.

ГОЛ ДНЯ

Антон Слепышев забил первый гол в сезоне. Да, в том моменте не слишком хорошо сыграл вратарь «Каролины» Кэм Корд. Но кого это теперь волнует?



Очень важная шайба, которая должна придать Слепышеву уверенности. Очень хочется, чтобы Антон закрепился в этом очень талантливом, но не всегда стабильном «Эдмонтоне». Если Коннор Макдэвид – это новый Уэйн Гретцки, то что мешает Слепышеву стать новым Яри Курри? Такой же хороший европеец, только без финского паспорта.

ЭПИК ФЭЙЛ ДНЯ

Черный день защитника «Филадельфии» Ивана Проворова. Он получил «-5» за полезность в матче против «Чикаго». Минус пять!

А началось все с момента, когда «ястребы» перешли в атаку, шайба отлетела к Проворову, и он был с ней последним – но неуклюже упал. Весь стадион ахнул, а Деннис Расмуссен не растерялся и забил гол.

Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь у Проворова такой момент в энхаэловской карьере, что он получит «-5». Жаль, что это пришлось на третий матч в НХЛ. А так, в прошлом сезоне в составе «Брэндон Уит Кингз» (Западная хоккейная лига) у него было «+64» в 62 матчах.

Плюс шестьдесят четыре! И в плей-офф еще «+22».

Защитник очень хороший и перспективный. Надеюсь, этот черный матч его не сломает.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

* Артем Анисимов (Чикаго)

** Артемий Панарин (Чикаго)

*** Александр Овечкин (Вашингтон)

ЦИТАТА ДНЯ

«Четыре очка? Иногда такое случается. Ты не знаешь заранее, как сложится игра. Самое важно, что когда «Филадельфия» сделала счет 4:4 с 0:4, мы смогли забить еще».

Артем АНИСИМОВ, форвард «Чикаго»

ТАБЛО ДНЯ

В: Овечкин (1+1; +1, 6, 5, 18.11)

Кузнецов (0+1; +1, 0, 4, 17.48)

Орлов (0+1; 0, 0, 1, 19.18)

К: Тютин (0+0; 0, 0, 0, 17.44)

Задоров (0+0; -1, 2, 0, 16.48)

Григоренко (0+0; -1, 0, 2, 14.28)

в Варламов (40-37; 92,5%, 60.00)

М: Радулов (1+0; 0, 6, 3, 14.39)

Марков (0+1; +2, 0, 3, 20.18)

Емелин (0+0; 0, 0, 0, 19.06)

Сергачев (0+0; 0, 0, 0, 8.30)

П: Малкин (0+0; 0, 2, 2, 18.21)

Ч: Панарин (2+1; +2, 0, 4, 19.23)

Анисимов (2+2; +3, 0, 3, 18.33)

Ф: Любимов (0+0; -1, 0, 0, 10.30)

Проворов (0+0; -5, 0, 0, 21.15)

ТБ: Кучеров (0+1; 0, 0, 1, 20.03)

Наместников (0+0; -1, 0, 1, 15.25)

Нестеров (0+0; 0, 2, 1, 16.42)

СЛ: Тарасенко (1+0; 0, 0, 6, 21.20)

Якупов (0+0; 0, 0, 3, 13.30)

А: Кулемин (0+0; -2, 0, 1, 15.38)

Э: Слепышев (1+0; +1, 0, 2, 13.55)

Б: Куликов (0+0; +2, 0, 0, 19.35)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.