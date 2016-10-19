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«Хит дня – Орлов ловит канадца Дюшена на мельницу!» 5 гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дмитрий Орлов против Мэтта Дюшена
Дмитрий Орлов против Мэтта ДюшенаИсточник: Associated Press

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

«Вашингтон» - «Колорадо» - это был удивительный матч. Сразу семь россиян на льду и еще один – судья Евгений Ромасько.

Перед игрой чествовали голкипера «Кэпиталз» Брайдена Холтби, который в прошлом сезоне получил «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ. При этом на матч вышел его сменщик Филип Грубауэр – и сделал сухарь. Вот какая бригада у «Вашингтона».

В начале матча хозяева едва не запихали шайбу в ворота «Колорадо» - умопомрачительный сэйв на ленточке сделал защитник Франсуа Бушемин. Но потом в большинстве забил Александр Овечкин, и описывать его гол нет смысла. Даже Варламов не может среагировать на такой щелчок из левого круга вбрасывания.

Второе большинство отличным броском с колена реализовал Ти-Джей Оши. А третий гол тоже сделал Овечкин, но там Оши сыграл на добивании. Отдельная песня – силовой прием Орлова против Мэтта Дюшена, когда он подловил канадца на знаменитую мельницу.

Овечкин и Кузнецов – три очка на двоих. Привет тем, кто сказал, что у ребят застой, и в стартовых матчах чемпионата они никакие. Вообще я не вижу слабых мест у «Вашингтона», который снова должен взять «Президент Трофи» как лучшая команда регулярки.

ГЕРОИ ДНЯ

На старте сезона не были заметны и Артемий Панарин с Артемом Анисимовым. Но в потрясающем матче против «Филадельфии» (7:4) они набрали 7 (4+3) очков на двоих!

Вообще вся тройка, если приплюсовать сюда Патрика Кейна, заработала 11 очков. И когда у вас спросят, какое звено – лучшее в НХЛ, вы знаете, что отвечать. Причем «Филадельфия» ведь едва не спасла этот матч – горела 0:4, но забила четыре гола. Однако пятую шайбу «Чикаго» забросил Анисимов, и она стала победной.

ЦИФРА ДНЯ

Кроме того Анисимов помог Мариану Госсе забить 500-й гол за карьеру в НХЛ. Всего этой отметки достигли только семь европейцев в истории лиги – Яромир Ягр, Теему Селянне, Яри Курри, Матс Сундин, Александр Овечкин, Петер Бондра и теперь вот Госса.

ГОЛ ДНЯ

Антон Слепышев забил первый гол в сезоне. Да, в том моменте не слишком хорошо сыграл вратарь «Каролины» Кэм Корд. Но кого это теперь волнует?

Очень важная шайба, которая должна придать Слепышеву уверенности. Очень хочется, чтобы Антон закрепился в этом очень талантливом, но не всегда стабильном «Эдмонтоне». Если Коннор Макдэвид – это новый Уэйн Гретцки, то что мешает Слепышеву стать новым Яри Курри? Такой же хороший европеец, только без финского паспорта.

ЭПИК ФЭЙЛ ДНЯ

Черный день защитника «Филадельфии» Ивана Проворова. Он получил «-5» за полезность в матче против «Чикаго». Минус пять!

А началось все с момента, когда «ястребы» перешли в атаку, шайба отлетела к Проворову, и он был с ней последним – но неуклюже упал. Весь стадион ахнул, а Деннис Расмуссен не растерялся и забил гол.

Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь у Проворова такой момент в энхаэловской карьере, что он получит «-5». Жаль, что это пришлось на третий матч в НХЛ. А так, в прошлом сезоне в составе «Брэндон Уит Кингз» (Западная хоккейная лига) у него было «+64» в 62 матчах.

Плюс шестьдесят четыре! И в плей-офф еще «+22».

Защитник очень хороший и перспективный. Надеюсь, этот черный матч его не сломает.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

* Артем Анисимов (Чикаго)
** Артемий Панарин (Чикаго)
*** Александр Овечкин (Вашингтон)

ЦИТАТА ДНЯ

«Четыре очка? Иногда такое случается. Ты не знаешь заранее, как сложится игра. Самое важно, что когда «Филадельфия» сделала счет 4:4 с 0:4, мы смогли забить еще».

Артем АНИСИМОВ, форвард «Чикаго»

ТАБЛО ДНЯ

Матч

Вашингтон - Колорадо - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Овечкин (Юханссон, Орлов), 15:44 (1:0 - бол.). Оши (Бэкстрём, Юханссон), 31:32 (2:0 - бол.). Оши (Овечкин, Кузнецов), 53:35 (3:0).

Место и дата

19 октября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

В: Овечкин (1+1; +1, 6, 5, 18.11)
Кузнецов (0+1; +1, 0, 4, 17.48)
Орлов (0+1; 0, 0, 1, 19.18)

К: Тютин (0+0; 0, 0, 0, 17.44)
Задоров (0+0; -1, 2, 0, 16.48)
Григоренко (0+0; -1, 0, 2, 14.28)
в Варламов (40-37; 92,5%, 60.00)

Матч

Монреаль - Питтсбург - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Пачиоретти (Петри), 0:23 (1:0). Деарнэ (Пачиоретти), 32:07 (2:0). Радулов (Монтойя, Гальченюк), 44:31 (3:0 - бол.). Деарнэ (Марков, Петри), 53:44 (4:0).

Место и дата

19 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

М: Радулов (1+0; 0, 6, 3, 14.39)
Марков (0+1; +2, 0, 3, 20.18)
Емелин (0+0; 0, 0, 0, 19.06)
Сергачев (0+0; 0, 0, 0, 8.30)

П: Малкин (0+0; 0, 2, 2, 18.21)

Матч

Чикаго - Филадельфия - 7:4 (3:0, 1:1, 3:3)

Голы:

Кейн (Сибрук, Анисимов), 0:56 (1:0). Расмуссен 17:26 (2:0). Панарин (Кит, Сибрук), 18:12 (3:0 - бол.). Хосса (Кэмпбелл, Анисимов), 25:04 (4:0 - бол.). Рид (Ворачек, Жиру), 38:23 (4:1 - бол.). Рид (Жиру, Гостисбеер), 40:37 (4:2). Кутюрье (Шульц, Конечны), 41:54 (4:3). Симмондс (Ворачек, Жиру), 43:49 (4:4 - бол.). Анисимов (Кейн, Панарин), 50:24 (5:4). Панарин (Кейн), 56:03 (6:4). Анисимов (Сибрук, Кейн), 59:15 (7:4 - п.в.).

Место и дата

19 октября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Ч: Панарин (2+1; +2, 0, 4, 19.23)
Анисимов (2+2; +3, 0, 3, 18.33)

Ф: Любимов (0+0; -1, 0, 0, 10.30)
Проворов (0+0; -5, 0, 0, 21.15)

Матч

Тампа-Бэй - Флорида - 4:3 Б. (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы:

Сивиур (МакКензи), 22:38 (0:1 - мен.). Киллорн (Кучеров), 26:18 (1:1). Палат (Стэмкос, Друэн), 36:21 (2:1). Трочек (Йокинен, Смит), 45:26 (2:2). Матесон (Демерс, МакКэгг), 55:52 (2:3). Стэмкос (Филппула, Хедман), 59:54 (3:3).

Победный буллит:

Пойнт - 4:3.

Место и дата

19 октября 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

ТБ: Кучеров (0+1; 0, 0, 1, 20.03)
Наместников (0+0; -1, 0, 1, 15.25)
Нестеров (0+0; 0, 2, 1, 16.42)

Матч

Ванкувер - Сент-Луис - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Тарасенко (Стеен), 30:23 (0:1). Хорват (Берчи), 57:05 (1:1). Седин Х. (Седин Д., Танев), 61:40 (2:1).

Место и дата

19 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

СЛ: Тарасенко (1+0; 0, 0, 6, 21.20)
Якупов (0+0; 0, 0, 3, 13.30)

Матч

Айлендерс - Сан-Хосе - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы:

Карлссон (Уинджелс, Хэйли), 5:36 (0:1). Бьювилье (Бэйли, Таварес), 29:39 (1:1). Ли (Чимера, Нелсон), 31:49 (2:1). Гертль (Торнтон, Бернс), 38:03 (2:2). Павелски (Торнтон, Бернс), 57:49 (2:3).

Место и дата

19 октября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

А: Кулемин (0+0; -2, 0, 1, 15.38)

Матч

Эдмонтон - Каролина - 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы:

Слепышев (Драйзайтль), 1:51 (1:0). Эберле (Фэйн), 9:22 (2:0). Питлик (Ландер, Летесту), 22:35 (3:0). Стемпняк (Фолк, Раск), 43:18 (3:1). Стемпняк (Скиннер, Раск), 44:14 (3:2).

Место и дата

19 октября 04:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция

Э: Слепышев (1+0; +1, 0, 2, 13.55)

Матч

Калгари - Баффало - 4:3 О.Т. (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы:

Гиргенсонс (Эннис), 7:25 (0:1). Фролик (Баклунд, Кулак), 16:12 (1:1). О'Райлли Р. (Окпосо, Ристолайнен), 31:41 (1:2 - бол.). Ферланд 41:10 (2:2). Фолиньо (Джионта, Ларссон), 43:49 (2:3). Ткачук (Стэйджан, Джиордано), 44:52 (3:3). Монахан (Джиордано, Годро), 62:26 (4:3).

Место и дата

19 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Б: Куликов (0+0; +2, 0, 0, 19.35)

Матч

Нью-Джерси - Анахайм - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Ватанен (Перри, Фаулер), 9:03 (0:1 - бол.). Холл (Зэйджак, Каммаллери), 32:35 (1:1 - бол.). Холл (Палмиери, Северсон), 36:46 (2:1 - бол.).

Место и дата

19 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Аризона - 7:4 (2:1, 1:0, 4:3)

Голы:

Ридер (Мёрфи, Строум), 12:18 (0:1). Райан (Карлссон, Хоффман), 13:41 (1:1 - бол.). Пайетт 15:16 (2:1). Смит (Пайетт, Сеси), 33:04 (3:1 - мен.). Экман-Ларссон (Доун, Голигоски), 41:01 (3:2 - бол.). Келли 47:30 (4:2). Стоун (Туррис, Хоффман), 48:11 (5:2). Мартинук (Голигоски), 50:07 (5:3). Туррис (Стоун, Хоффман), 58:13 (6:3). Мартинук (Ричардсон, Мёрфи), 58:43 (6:4). Карлссон (Келли), 59:47 (7:4 - п.в.).

Место и дата

19 октября 02:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Миннесота - Лос-Анджелес - 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)

Голы:

Пирсон (Картер), 0:50 (0:1). Хаула (Поминвилль, Нидеррайтер), 1:36 (1:1). Поминвилль (Хаула), 19:48 (2:1). Койл (Паризе, Сутер), 32:38 (3:1 - бол.). Койву (Гранлунд, Стюарт), 36:11 (4:1). Пулккинен (Далпе, Бродин), 37:08 (5:1). Копитар (Гилберт, Тоффоли), 46:42 (5:2). Пирсон (Сетогучи, Картер), 54:35 (5:3). Спарджон (Сутер), 57:42 (6:3 - п.в.).

Место и дата

19 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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