Утренняя повестка: Слуцкий, Зидан, Гвардиола и крапива

Традиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное, что случилось в мире спорта с вечера вторника по утро среды.

Московский ЦСКА, наверное, продолжает отмечать дебюты на новом стадионе. Уже были первый матч на этой арене, первый официальный матч, первый матч чемпионата, первая победа, первый забитый гол. Вчера состоялись первая в истории стадиона на Песчаной еврокубковая игра и первый гол в еврокубках, забитый здесь (кстати, как и первый гол в чемпионате он записан на Траоре). Игра эта едва не стала и первой в истории «Арены ЦСКА» еврокубковой победой. Не хватило пяти минут: перед самым финальным свистком Силва счет сравнял. Для ЦСКА это рекордный 25-й подряд матч Лиги чемпионов, в котором команда пропускает, для Игоря Акинфеева – уже 40-й (что, конечно, больше говорит о том, какая российская команда чаще других в последние годы играет в Лиге чемпионов).

Почему ЦСКА не смог выиграть – на этот вопрос специалисты, подобно гайдаровским персонажам, отвечают по-разному. Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Гирин, например, считает, что дело в отсутствии Еременко и Дзагоева. А Евгений Ловчев списывает поражение на психологию. Еще один бывший спартаковец и эксперт Валерий Карпин отметил, что игроки ЦСКА во втором тайме «подсели». Тренер «Монако» Леонарду Жардим нашел причину в том, что ему удалось докричаться до своих игроков в перерыве. А его почти тезка Леонид Слуцкий ничего не объяснил: просто сказал, что «не дотерпели».

ФОТОГАЛЕРЕЯ МАТЧА

В других лигочемпионских матчах дня «Реал» забил пять мячей польской «Легии» (у нас есть небольшой монолог Зидана, в котором он объясняет, почему это было не так легко сделать, как казалось со стороны), «Боруссия» в гостях выиграла у «Спортинга», а «Байер» и «Тоттенхэм» обошлись ничьей без голов.

Сегодня запланировано продолжение. «Ростов» примет мадридский «Атлетико», киевское «Динамо» – «Бенфику», «Бавария» – ПСВ, а в Барселоне «Барселона» встретит «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой.

Мы, понятное дело, пристальнее всего следим за новостями из Ростова. Местная футбольная жизнь там бьет ключом: клуб то ли погасил долги, то ли нет, главный спонсор то ли ушел, то ли сперва даст денег, а уже потом уйдет, толпа болельщиков скандирует по ночам имя Фернандо Торреса, у Наваса родилась дочка, а у Калачева разболелась пятка. На нашем сайте есть по этому поводу богатый подробностями репортаж. Интересной была и предматчевая пресс-конференция тренеров. Приезжего Диего Симеоне забыли предупредить о том, как у хозяев все непросто с оформлением трудовых обязанностей Курбана Бердыева, поэтому аргентинец рубанул со свойственной ему прямотой: тренер, мол, у «Ростова» тот же самый, что был у «Рубина» несколько лет назад. Помню его. Представлявший хозяев Иван Данильянц вежливо улыбался. Он, между прочим, тоже работал в том «Рубине», так что Симеоне даже формально не слишком ошибся.

Если не считать жителей Ростова и половины Мадрида, то весь прочий футбольный мир ждет другого матча – того, что будет в Барселоне. Мы тоже ждем с интересом, а пока разбираем на цитаты предматчевое выступление Хосепа Гвардиолы. Обратите внимание, как тренер «Сити» отзывается об игре Месси, Иньесты и Суареса в обороне и о том, какой стиль у нынешней «Барсы».

Из нефутбольных новостей стоит отметить случившееся на «Кубке Кремля». Там, к общему разочарованию зрителей, уже в первом круге в парном разряде Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили Дарье Гавриловой и Дарье Касаткиной. Мы, конечно, предпочли бы, чтобы этот матч пришелся на финал, но увы. Остается утешаться тем, что все россиянки продолжают выступать в одиночном разряде и разглядывать эмоциональную фотогалерею с матча.

Интервью Макаровой читайте здесь

И в завершение – наша традиционная рубрика «Всюду жизнь».

Министерство спорта, наконец, сформулировало свою позицию в деле об участии детей в турнире по правилам ММА. Аплодируем принципиальности наших спортивных чиновников и скорости, с которой они эту принципиальность демонстрируют.

Знаменитый хоккеист, легенда «Динамо», «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборных СССР, СНГ и России Алексей Ковалев вернулся в спорт – вчера он сыграл первый матч за швейцарский «Виспе», в котором работает спортивным директором. Если бы мы знали, что такое планируется, отправили бы туда фотографа и видеооператора: не каждый день 43-летние великие возвращаются на лед трясти стариной.

А корреспондент «Советского спорта» Наталья Кузина взяла большое интервью у биатлониста сборной России Алексея Слепова. Беседа была длинной, и ее запись еще расшифровывается, но отдельные фрагменты Наталья уже нам присылает, а мы с удовольствие публикуем. Сегодня, например, был рассказ о том, как крапива мешает владимирским биатлонистам. Продолжение следует.