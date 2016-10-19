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Жо: В России я начал выпивать и потерял контроль

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Жо: В России я начал выпивать и потерял контроль
Источник: Sovsport.ru

В интервью Globoesporte экс-нападающий ЦСКА Жо рассказал о вечеринках с Роналдиньо, проблемах с алкоголем и крещении.

О вечеринках с Роналдиньо

Форвард рассказал, что помимо прекрасного дуэта, который он составлял с экс-звездой «Барсы» в «Атлетико Минейро», постоянно участвовал в вечеринках, что организовывал Роналдиньо у себя дома, где «пиво лилось рекой, а музыка играла до самого утра».

Но после крещения, которое произошло больше года назад, Жо больше не общался с другом. Его стиль жизни настолько изменился, что общих интересов уже не осталось.

«Мы сейчас не часто общаемся, - рассказывает Жо. - Я играл за пределами Бразилии, мы потеряли контакт. И возможности поговорить с Роналдиньо не было.  Но он, как профессионал и как друг, независимо от того, что я делал, часто со мной беседовал, помогал. Теперь у каждого своя жизнь. Если Роналдиньо считает, что жизнь, которую он ведет, правильная, не мне судить. Не могу сказать, что он совсем не понимает, что делает. Но все-таки слишком много развлекается. Если бы только он чуть больше себя берег…»

О проблемах с алкоголем

Жо называет спиртное основной причиной всех его проблем как на поле, так и за его пределами.

«Думаю, во всем виноват алкоголь. Выпивка приводила к определенным последствиям. Например, я мог начать пить дома, с двумя-тремя друзьями или с супругой. Конечно, настроение улучшалось, хотелось погулять, пойти в ночной клуб. В конечном счете ты туда и идешь. А потом делаешь вещи, которые совсем не хочешь делать», - говорит нападающий.

«Не то чтобы я любил ходить по ночным клубам. Но все это очень затягивает. Я начинал пить, пить, пить, и хотел выпивать до утра. А утром хотелось найти еще бар или пойти к другу. Когда гулянка заканчивалась, спрашивал себя: «Что я делаю? Где нахожусь? Ведь моя жена ждет дома…» Я говорил, что больше не буду пить, что это не повторится, но через два дня все начиналось снова. Вечеринки не были моим приоритетом. Я любил выпивать дома», - признается Жо.

Жизнь Жо изменилась после крещения: «Теперь я сплю всю ночь. И не пью два года. Все стало лучше на 100 процентов».

«Ты входишь во вкус»

- Если бы не вечеринки и алкоголь, как могла бы сложиться ваша карьера?
- Сейчас я вижу, что мешало. Иногда я нормально не спал на протяжении недели, а перед матчами либо выпивал, либо не мог заснуть. И это влияло на выступления. Я мог бы играть лучше. Но ведь мы все думаем, если ты молодой, то все выдержишь. Это не так.

- После крещения ваш круг друзей остался прежним?
- Теперь понимаю, с кем и куда ходить, чем заняться. Так что жизнь изменилась довольно сильно. И почти полностью сменился круг друзей. Теперь мое окружение на 90 процентов евангелисты.

- Когда началась эта тяга к алкоголю?
- Когда я был еще подростком, то жил с родителями и никуда не ходил. Они были очень строгими. Во многом потому, что я потерял брата, когда ему было всего 15 лет. Нас было четверо: две сестры и два брата.  На меня очень давил отец. Иногда я уходил незаметно, но никогда не пил спиртного. А потом пошли матчи, после них я делал то же, что и остальные. Так ты входишь во вкус. Посещаешь вечеринки дважды в месяц, потом каждую неделю, потом каждый день. Но тогда я еще кое-как это контролировал. А когда уехал в Россию, все вышло из-под контроля. Я начал пить. Вместо того, чтобы делать это раз в неделю, стал выпивать три-четыре раза. Еще и не спал нормально, вот так ты и теряешь контроль.

Потом я женился, немного успокоился. Но как только ты становишься знаменитым, начинаешь зарабатывать большие деньги, пытаешься провернуть все втихую. И тут начинаются проблемы, ссоры в семье. Ты ссоришься и хочешь пойти развеяться в ночной клуб. Несколько раз жена от меня уходила, я оставался один. А когда ты один, в голову лезут ужасные мысли, начинаешь делать неправильные вещи. И так продолжалось долгое время.

«Из-за похмелья не полетел на матч Кубка Либертадорес»

- Когда вы поняли, что опустились на дно?
- Когда пропустил несколько тренировок из-за того, что всю ночь провел на вечеринках. А еще опаздывал на рейсы, из-за выпивки не мог вовремя проснуться вовремя. Я жалею об этом. Хорошо хоть, что никогда не был при смерти, не попадал в аварии.

- Есть какое-то особенное сожаление?
- Однажды я не полетел с «Интернасьоналом» на матч Кубка Либертадорес. Днем ранее слишком много выпил. Матч кубка был в среду, мы вылетали в понедельник. А в воскресенье играли в чемпионате. И после матча я по традиции пошел расслабиться. Домой пришел поздно. И заснул. В тот момент я жил один. Проснулся я вовремя, но из-за похмелья просто не смог выйти из дома.

- В 2014 году ваш отец сказал, что боится за вашу карьеру, что станете «новым Адриано». Что об этом думаете?
- Я теперь сам отец и понимаю его. А тогда на него разозлился. Но понятно, что он просто не хотел видеть сына в такой ситуации.

- Теперь семья гордится новым Жо?
- Одно время мы почти потеряли контакт с отцом, он расстраивался, что не может ничем помочь. Тогда я не очень уделял ему внимание, общались только по телефону. Он приезжал раза два в год. Приезжать чаще я не давал, я был очень трудным человеком. Все хотел сделать сам. А теперь отец мной гордится. Он пока не ходит в церковь, но когда-нибудь приведу его туда. Главное, отец очень рад за меня.

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