Жо: В России я начал выпивать и потерял контроль
В интервью Globoesporte экс-нападающий ЦСКА Жо рассказал о вечеринках с Роналдиньо, проблемах с алкоголем и крещении.
О вечеринках с Роналдиньо
Форвард
рассказал, что помимо прекрасного дуэта, который он составлял с экс-звездой
«Барсы» в «Атлетико Минейро», постоянно участвовал в вечеринках, что
организовывал Роналдиньо у себя дома, где «пиво лилось рекой, а музыка играла
до самого утра».
Но
после крещения, которое произошло больше года назад, Жо больше не общался с
другом. Его стиль жизни настолько изменился, что общих интересов уже не
осталось.
«Мы
сейчас не часто общаемся, - рассказывает Жо. - Я играл за пределами Бразилии,
мы потеряли контакт. И возможности поговорить с Роналдиньо не было. Но он, как профессионал и как друг,
независимо от того, что я делал, часто со мной беседовал, помогал. Теперь у
каждого своя жизнь. Если Роналдиньо считает, что жизнь, которую он ведет,
правильная, не мне судить. Не могу сказать, что он совсем не понимает, что
делает. Но все-таки слишком много развлекается. Если бы только он чуть больше
себя берег…»
О проблемах с алкоголем
Жо
называет спиртное основной причиной всех его проблем как на поле, так и за его
пределами.
«Думаю,
во всем виноват алкоголь. Выпивка приводила к определенным последствиям.
Например, я мог начать пить дома, с двумя-тремя друзьями или с супругой.
Конечно, настроение улучшалось, хотелось погулять, пойти в ночной клуб. В
конечном счете ты туда и идешь. А потом делаешь вещи, которые совсем не хочешь делать»,
- говорит нападающий.
«Не то чтобы я любил ходить по ночным клубам. Но все это очень затягивает. Я начинал пить, пить, пить, и хотел выпивать до утра. А утром хотелось найти еще бар или пойти к другу. Когда гулянка заканчивалась, спрашивал себя: «Что я делаю? Где нахожусь? Ведь моя жена ждет дома…» Я говорил, что больше не буду пить, что это не повторится, но через два дня все начиналось снова. Вечеринки не были моим приоритетом. Я любил выпивать дома», - признается Жо.
Жизнь Жо изменилась после крещения: «Теперь я сплю всю ночь. И не пью два года. Все стало лучше на 100 процентов».
«Ты входишь во вкус»
- Если бы не
вечеринки и алкоголь, как могла бы сложиться ваша карьера?
- Сейчас я вижу, что мешало. Иногда я нормально не спал на протяжении недели, а перед матчами либо выпивал, либо не мог заснуть. И это влияло на выступления. Я мог бы играть лучше. Но ведь мы все думаем, если ты молодой, то все выдержишь. Это не так.
- После крещения
ваш круг друзей остался прежним?
- Теперь понимаю, с кем и куда ходить, чем заняться. Так что жизнь изменилась довольно сильно. И почти полностью сменился круг друзей. Теперь мое окружение на 90 процентов евангелисты.
- Когда началась
эта тяга к алкоголю?
- Когда я был еще подростком, то жил с родителями и никуда не ходил. Они были очень строгими. Во многом потому, что я потерял брата, когда ему было всего 15 лет. Нас было четверо: две сестры и два брата. На меня очень давил отец. Иногда я уходил незаметно, но никогда не пил спиртного. А потом пошли матчи, после них я делал то же, что и остальные. Так ты входишь во вкус. Посещаешь вечеринки дважды в месяц, потом каждую неделю, потом каждый день. Но тогда я еще кое-как это контролировал. А когда уехал в Россию, все вышло из-под контроля. Я начал пить. Вместо того, чтобы делать это раз в неделю, стал выпивать три-четыре раза. Еще и не спал нормально, вот так ты и теряешь контроль.
Потом
я женился, немного успокоился. Но как только ты становишься знаменитым,
начинаешь зарабатывать большие деньги, пытаешься провернуть все втихую. И тут
начинаются проблемы, ссоры в семье. Ты ссоришься и хочешь пойти развеяться в
ночной клуб. Несколько раз жена от меня уходила, я оставался один. А когда ты
один, в голову лезут ужасные мысли, начинаешь делать неправильные вещи. И так
продолжалось долгое время.
«Из-за похмелья не полетел на матч Кубка Либертадорес»
- Когда вы поняли,
что опустились на дно?
- Когда пропустил несколько тренировок из-за того, что всю ночь провел на вечеринках. А еще опаздывал на рейсы, из-за выпивки не мог вовремя проснуться вовремя. Я жалею об этом. Хорошо хоть, что никогда не был при смерти, не попадал в аварии.
- Есть какое-то
особенное сожаление?
- Однажды я не полетел с «Интернасьоналом» на матч Кубка Либертадорес. Днем ранее слишком много выпил. Матч кубка был в среду, мы вылетали в понедельник. А в воскресенье играли в чемпионате. И после матча я по традиции пошел расслабиться. Домой пришел поздно. И заснул. В тот момент я жил один. Проснулся я вовремя, но из-за похмелья просто не смог выйти из дома.
- В 2014 году ваш
отец сказал, что боится за вашу карьеру, что станете «новым Адриано». Что об
этом думаете?
- Я теперь сам отец и понимаю его. А тогда на него разозлился. Но понятно, что он просто не хотел видеть сына в такой ситуации.
- Теперь семья
гордится новым Жо?
- Одно время мы почти потеряли контакт с отцом, он расстраивался, что не может ничем помочь. Тогда я не очень уделял ему внимание, общались только по телефону. Он приезжал раза два в год. Приезжать чаще я не давал, я был очень трудным человеком. Все хотел сделать сам. А теперь отец мной гордится. Он пока не ходит в церковь, но когда-нибудь приведу его туда. Главное, отец очень рад за меня.