Клаудио Раньери: «Лестер» выиграл АПЛ, но мы не планируем останавливаться
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0) ответил на вопросы журналистов.
С «Челси» сыграли хуже
«Это был очень тяжелый матч, но мы были готовы. «Копенгаген» довольно сильная команда и я хотел бы отметить их игру в воздухе. Они доставили нам достаточно проблем.
Доволен действиями своих футболистов, каждый из них отработал на все сто процентов. Наша игра, кстати, в корне отличается от последней встречи в АПЛ (с «Челси» – прим. редакции). Так бывает, потому что «Лестер» впервые попал в Лигу чемпионов.
О тактике на игру
Мы пытались доставить мяч своим нападающим с помощью длинных передач, но ничего не вышло. Оборона «Копенгагена» действовала на высоте. В начале встречи мы пытались контролировать мяч, потому что я хотел, чтобы соперник немного побегал. Это было связано, прежде всего, с тактикой соперника. Было очень важно что-то сделать с насыщенной обороной «Копенгагена».
«Не расстроюсь вылету в Лигу Европы»
Горжусь, что нам удалось выиграть чемпионат в прошлом сезоне, но «Лестер» не намерен останавливаться на достигнутом. Когда у вас такая конкуренция в Лиге чемпионов, вы перестаете думать о национальном первенстве. Мы хотим изменить подход к делу. Думаю, все это из-за психологии. Когда ты играешь в Лиге чемпионов, ты, сам того не хотя, показываешь свой максимум.
Не расстроюсь, если наша команда не выйдет в плей-офф, и окажется в Лиге Европы. Было бы неплохо сыграть в этом турнире, однако, сейчас мы в Лиге чемпионов и нужно думать только об этом.
АПЛ важнее Лиги чемпионов
Мы давно расставили для себя приоритеты, и поэтому стараемся сосредоточиться на АПЛ. Судьба нашей команды находится в наших руках. Конечно, сейчас нам не так то просто, поскольку «Лестер» никогда не играл в стольких турнирах. После игры с «Копенгагеном» мы должны забыть о Лиге чемпионов и сосредоточиться на матче с «Кристал Пэлас», – сказал Раньери.
Матч
Лестер Сити - Копенгаген - 1:0 (1:0)
Голы
Марез 40 (1:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Морган, Дринкуотер, Марез (Амарти, 90), Кинг, Олбрайтон, Слимани (Ульоа, 88), Варди (Окадзаки, 85)
Копенгаген: Ольсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен (Грегуш, 87), Йоргенсен, Квист, Делэйни, Вербич (Фальк, 66), Корнелиус, Тоту (Павлович, 85), Сантандер
Предупреждения:
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
18 октября 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция