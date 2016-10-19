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Клаудио Раньери: «Лестер» выиграл АПЛ, но мы не планируем останавливаться

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Лестер»Комментарии
Клаудио Раньери
Клаудио РаньериИсточник: Reuters

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0) ответил на вопросы журналистов. 

С «Челси» сыграли хуже  

«Это был очень тяжелый матч, но мы были готовы. «Копенгаген» довольно сильная команда и я хотел бы отметить их игру в воздухе. Они доставили нам достаточно проблем.

Доволен действиями своих футболистов, каждый из них отработал на все сто процентов. Наша игра, кстати, в корне отличается от последней встречи в АПЛ (с «Челси» – прим. редакции). Так бывает, потому что «Лестер» впервые попал в Лигу чемпионов. 

О тактике на игру

Мы пытались доставить мяч своим нападающим с помощью длинных передач, но ничего не вышло. Оборона «Копенгагена» действовала на высоте. В начале встречи мы пытались контролировать мяч, потому что я хотел, чтобы соперник немного побегал. Это было связано, прежде всего, с тактикой соперника. Было очень важно что-то сделать с насыщенной обороной «Копенгагена».

«Не расстроюсь вылету в Лигу Европы»

Горжусь, что нам удалось выиграть чемпионат в прошлом сезоне, но «Лестер» не намерен останавливаться на достигнутом. Когда у вас такая конкуренция в Лиге чемпионов, вы перестаете думать о национальном первенстве. Мы хотим изменить подход к делу. Думаю, все это из-за психологии. Когда ты играешь в Лиге чемпионов, ты, сам того не хотя, показываешь свой максимум. 

Не расстроюсь, если наша команда не выйдет в плей-офф, и окажется в Лиге Европы. Было бы неплохо сыграть в этом турнире, однако, сейчас мы в Лиге чемпионов и нужно думать только об этом.

АПЛ важнее Лиги чемпионов 

Мы давно расставили для себя приоритеты, и поэтому стараемся сосредоточиться на АПЛ. Судьба нашей команды находится в наших руках. Конечно, сейчас нам не так то просто, поскольку «Лестер» никогда не играл в стольких турнирах. После игры с «Копенгагеном» мы должны забыть о Лиге чемпионов и сосредоточиться на матче с «Кристал Пэлас», – сказал Раньери. 

Матч

Лестер Сити - Копенгаген - 1:0 (1:0)

Голы

Марез 40 (1:0).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Морган, Дринкуотер, Марез (Амарти, 90), Кинг, Олбрайтон, Слимани (Ульоа, 88), Варди (Окадзаки, 85)

Копенгаген: Ольсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен (Грегуш, 87), Йоргенсен, Квист, Делэйни, Вербич (Фальк, 66), Корнелиус, Тоту (Павлович, 85), Сантандер

Предупреждения:

Фукс, 79 - Йоргенсен, 88

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

18 октября 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция


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