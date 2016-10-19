Клаудио Раньери: «Лестер» выиграл АПЛ, но мы не планируем останавливаться

Клаудио Раньери Источник: Reuters

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:0) ответил на вопросы журналистов.

С «Челси» сыграли хуже

«Это был очень тяжелый матч, но мы были готовы. «Копенгаген» довольно сильная команда и я хотел бы отметить их игру в воздухе. Они доставили нам достаточно проблем.



Доволен действиями своих футболистов, каждый из них отработал на все сто процентов. Наша игра, кстати, в корне отличается от последней встречи в АПЛ (с «Челси» – прим. редакции). Так бывает, потому что «Лестер» впервые попал в Лигу чемпионов.

О тактике на игру

Мы пытались доставить мяч своим нападающим с помощью длинных передач, но ничего не вышло. Оборона «Копенгагена» действовала на высоте. В начале встречи мы пытались контролировать мяч, потому что я хотел, чтобы соперник немного побегал. Это было связано, прежде всего, с тактикой соперника. Было очень важно что-то сделать с насыщенной обороной «Копенгагена».

«Не расстроюсь вылету в Лигу Европы»

Горжусь, что нам удалось выиграть чемпионат в прошлом сезоне, но «Лестер» не намерен останавливаться на достигнутом. Когда у вас такая конкуренция в Лиге чемпионов, вы перестаете думать о национальном первенстве. Мы хотим изменить подход к делу. Думаю, все это из-за психологии. Когда ты играешь в Лиге чемпионов, ты, сам того не хотя, показываешь свой максимум.

Не расстроюсь, если наша команда не выйдет в плей-офф, и окажется в Лиге Европы. Было бы неплохо сыграть в этом турнире, однако, сейчас мы в Лиге чемпионов и нужно думать только об этом.

АПЛ важнее Лиги чемпионов

Мы давно расставили для себя приоритеты, и поэтому стараемся сосредоточиться на АПЛ. Судьба нашей команды находится в наших руках. Конечно, сейчас нам не так то просто, поскольку «Лестер» никогда не играл в стольких турнирах. После игры с «Копенгагеном» мы должны забыть о Лиге чемпионов и сосредоточиться на матче с «Кристал Пэлас», – сказал Раньери.



