«Дандолк» напомнил «Бирмингем». Глеб объясняет, как «Зениту» обыграть ирландцев

Александр Глеб в матче квалификации Лиги чемпионов с "Дандолком" Источник: ФК БАТЭ

Александр Глеб со своим БАТЭ проиграл «Дандолку» в квалификации ЛЧ со счетом 0:3. Spb.Sovsport.ru узнал у Глеба, чем так сильны ирландцы.

«БАТЭ недооценил «Дандолк»

В этом сезоне белорусский БАТЭ по сумме двух встреч проиграл ирландскому «Дандолку» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:0, 0:3). В итоге ирландцы уступили «Легии» и отправились в Лигу Европы – прямо в группу к петербургскому «Зениту».

– Александр, в первом матче в Борисове ваша команда создала с десяток моментов, но реализовала всего один, а на выезде вы проиграли 0:3. Почему не удалось обыграть команду, которая номинально была слабее?

– На выезде они играли от обороны: компактно и организованно, особо не шли вперед. Мы доминировали, тем более ирландцы давали играть. Но ближе к штрафной они создавали целые оборонительные эшелоны, поэтому и удалось забить только один гол. Дома «Дандолк» выглядит лучше, но результат 0:3 – полностью наша вина. Возможно, мы недооценили соперника, расслабились после победы в Борисове. «Дандолк» при этом бился с запредельной самоотдачей, и удача тоже была на их стороне.

– Вы запомнили кого-то из игроков, которые закрыли вам путь в Лигу чемпионов?

– Честно говоря, трудно выделить кого-то отдельно: это ровная средняя команда, не обладающая выдающимися техническими способностями.



– Но форвард Дэвид Макмиллан забил вам два мяча и в чемпионате Ирландии сейчас второй бомбардир. Он смог бы заиграть, например, в чемпионате Англии?

– Почему нет? Ведь в Англии помимо топовых «Манчестера», «Челси» или «Арсенала» есть еще и команды-середняки, в которых он точно смог бы зацепиться.



– В 2015 году БАТЭ уже встречался с «Дандолком» в квалификации Лиги чемпионов, тогда ваша команда прошла дальше. Вас в ней еще не было, но с партнерами же вы наверняка обсуждали те матчи. Изменился ли «Дандолк» за год?

– Ребята говорили, что в том розыгрыше было труднее. Наверное, поэтому мы и расслабились после победы в Борисове. А в 2015 году ирландцы так же хорошо использовали контратаки, БАТЭ здорово выручал вратарь. И везение тогда было на нашей стороне.

«Матч «Зенита» с «Маккаби» показал, что стоимость игроков не имеет значения»

– Если верить порталу Transfermarkt, весь «Дандолк» можно 16 раз купить за те деньги, которых стоили вы в 2008 году (трансферная стоимость Александра Глеба составляла 18 млн евро – Прим. ред.). Разница в классе между «Зенитом» и «Дандолком» настолько велика?

– Матч «Зенита» с «Маккаби» уже всем показал, что трансферная стоимость игроков не имеет никакого значения. Любая команда может преподнести сюрприз. Класс «Зенита» несомненно выше, но на «Дандолк» нужно должным образом настроиться. Ирландцы не случайно попали в Лигу Европы. Можно не сомневаться, что эти парни будут рубиться по полной.



– Как «Зениту» нужно играть в матче против чемпиона Ирландии?

– Необходимо с первых минут забить как можно больше. Считаю, «Зениту» это по зубам. Главное не расслабляться, потому что «Дандолк» будет использовать стандарты, нужно отнестись к ним внимательно. Возможно, стоит больше использовать фланги, забегания по краям поля, играть в короткий и средний пас, таким образом вскрывая оборону ирландцев. Нельзя давать им почувствовать себя в своей тарелке. «Зенит» однозначно будет фаворитом. Главное – серьезно подойти к игре. Будем держать за «Зенит» кулаки.

– Следите ли вы за выступлениями «Зенита» в Лиге Европы или чемпионате России?

– Я смотрел домашнюю игру петербуржцев против «Спартака». «Зенит» играет в красивый интересный футбол, это мне нравится.

– Есть ли у ирландцев шанс выйти из группы?

– Думаю, у каждой команды в этой группе есть шансы. Тем более у «Дандолка» нереальная самоотдача. С первой и до последней минуты они выкладываются на все сто. Это команда не топ-класса, но она заслуживает уважения.

«Единственное, что не понравилось в Ирландии – еда»

– В разное время вам довелось поиграть и в Англии, и в России. Можно ли сравнить «Дандолк» с каким-нибудь клубом из английской Премьер-лиги или РФПЛ?

– Все же «Дандолк» больше играет в английский футбол. Для них характерны длинные передачи на нападающих, навесы. Конечно, они не могут соперничать с «Зенитом» в контроле мяча, позиционной игре, но им хорошо удаются быстрые переходы из обороны в атаку – этим они, скорее всего, и будут пользоваться.



– Матч с «Дандолком» хоть немного вернул вас в то время, когда вы играли за «Арсенал»?

– Скорее вспомнился «Бирмингем». Эти длинные передачи вперед, много борьбы. Их стиль характерен для средних команд в Англии.

– Атмосфера в Дублине футбольная?

– На нашу игру собрался полный стадион, было приятно играть при большом количестве публики. Конечно, счет на табло не радовал, но в целом атмосфера понравилась. Единственное, что не понравилось – еда. Она была ужасна. Возможно, типичная для ирландцев, но я к такой не привык.