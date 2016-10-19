Огорчит ли Месси Гвардиолу? Чем интересен матч «Барселона» – «Манчестер Сити»
Главным матчем дня в Лиге чемпионов
станет встреча «Барселоны» и «Манчестер Сити». «Советский спорт» представляет
главные интриги этого противостояния.
ГВАРДИОЛА ПРОТИВ РОДНОЙ КОМАНДЫ
Летом
1984-го года в доме родителей нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы раздался телефонный звонок. Трубку поднял Валенти, папа
Пепа. На том конце провода были представители «Барселоны» - они желали видеть в
своей академии игравшего тогда за «Химнастик» 13-летнего полузащитника. Когда Гвардиола-младший
узнал о подробностях звонка, то тут же начал собирать вещи. Дело в том, что он его
определенно ждал, так как несколько лет назад уже проходил просмотр в академии
сине-гранатовых, но получил отказ. Несмотря на это в душе юноши теплилась
надежда, что о нем еще вспомнят.
Гвардиола
родился в Санпедоре. Этот населенный пункт находится в 64 километрах от
Барселоны. Поэтому о карьере в другом клубе Пеп и мечтать не мог. А
окончательно проникся любовью к «Барселоне» он в десятилетнем возрасте, когда
впервые попал на «Ноу Камп». «Вот бы здесь сыграть!» - сказал тогда другу
влюбленный в футбол парнишка. Но ему посчастливилось не просто выйти на это
легендарное поле – за 11 лет игровой карьеры в качестве игрока Гвардиола
выиграл с «Барселоной» 16 кубков!
Еще более
грандиозного успеха в «Барселоне» Гвардиола добился в качестве главного тренера
– за четыре года он выиграл 14 трофеев, в числе которых два кубка Лиги
чемпионов! Когда в мае 2012 года «Барса» проводила последний домашний матч под
его руководством, Хосепа благодари все. Футболисты обыграли «Эспаньол» - 4:0.
Покер сделал Месси. Болельщики же не
покинули громадный «Ноу Камп, пока не дождались выхода Гвардиолы после игры в
центр поля, чтобы отблагодарить его аплодисментами.
Не
приходится сомневаться: на «Камп Ноу» Гвардиоле всегда гарантирован теплый
прием.
МЕССИ ПРОТИВ ЛУЧШЕГО ТРЕНЕРА
При
Гвардиоле в «Барселоне» свой лучший футбол демонстрировал Лионель Месси. До сих
пор сезон 2011/12 самый результативный в его карьере – тогда он забил 73 гола и
сделал 35 передач.
Месси очень
высоко ценит роль Гвардиолы в своих результатах. В частности, он уже не раз
называл его в мире. «Он уже многими признал лучшим тренером мира. Для меня он
также лучший», - сказал аргентинец осенью 2012-го, когда испанец сидел без
работы.
Вероятно,
аргентинец захочет показать Гвардиоле, что он по-прежнему в порядке. Когда
встречаешься со своим учителем, такое часто бывает. Было подобное уже и с
Месси. В 2015 году «Барселона» обыграла на своем поле в полуфинале Лиги
чемпионов «Баварию» Гвардиолы со счетом 3:0! Лео забил дважды сам и еще один
раз ассистировал партнерам. Та встреча стала для него лучшей в плей-офф по
количеству результативных действий. Подобный результат позволил его команде
выйти в финал. Там «Барса» обыграла «Ювентус» и взяла трофей.
Этой осенью Месси получил травму паха. Из-за нее он пропустил три недели. Но он уже восстановился. В частности, в выходные вышел на замену в игре с «Депортиво» (4:0) и забил один гол. Против «Манчестер Сити» вероятен его выход на поле с первых минут.
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БРАВО ПРОТИВ БЫВШИХ ПАРТНЕРОВ
Особенной
данная встреча будет для голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво. В Англию он перебрался летом из «Барселоны».
Еще недавно
он на тренировках противостоял великолепному трио Месси – Суарес – Неймар, а
теперь сразится с ним в официальном матче. В интервью сайту УЕФА Браво
признался, что это его не пугает: «Всегда хочется участвовать в матчах
повышенной степени важности и сражаться с лучшими из лучших. Такие матчи только
мотивируют. Вместо того, чтобы бояться таких матчей и думать, что оппонент куда
сильнее, ты наоборот чувствуешь уверенность в себе».
Может ли
вратарь сыграть лучше, зная манеру игры своих бывших партнеров? Об этом Браво
рассказал в интервью Mundo Deportivo: «Взять Месси. Это волшебник. Его игру нет
смысла анализировать».
Пока Браво
сыграл за «Манчестер Сити» во всех турнирах семь матчей, пропустив в них восемь
мячей. Но это больше не его вина, а беда – оборонительное построение «горожан»
часто дают сбои. Поэтому вратарю частенько приходиться спасать. И здесь ему
есть чем похвастаться: он отразил пенальти от Эрика Ламелы из «Тоттенхэма». Интересно, кто будет бить пенальти из
игроков «Барселоны», если его назначат?
Матч
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция