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Огорчит ли Месси Гвардиолу? Чем интересен матч «Барселона» – «Манчестер Сити»

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Лионель Месси и Хосеп Гвардиола
Лионель Месси и Хосеп ГвардиолаИсточник: Associated Press

Главным матчем дня в Лиге чемпионов станет встреча «Барселоны» и «Манчестер Сити». «Советский спорт» представляет главные интриги этого противостояния.

ГВАРДИОЛА ПРОТИВ РОДНОЙ КОМАНДЫ

Летом 1984-го года в доме родителей нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы раздался телефонный звонок. Трубку поднял Валенти, папа Пепа. На том конце провода были представители «Барселоны» - они желали видеть в своей академии игравшего тогда за «Химнастик» 13-летнего полузащитника. Когда Гвардиола-младший узнал о подробностях звонка, то тут же начал собирать вещи. Дело в том, что он его определенно ждал, так как несколько лет назад уже проходил просмотр в академии сине-гранатовых, но получил отказ. Несмотря на это в душе юноши теплилась надежда, что о нем еще вспомнят.

Гвардиола родился в Санпедоре. Этот населенный пункт находится в 64 километрах от Барселоны. Поэтому о карьере в другом клубе Пеп и мечтать не мог. А окончательно проникся любовью к «Барселоне» он в десятилетнем возрасте, когда впервые попал на «Ноу Камп». «Вот бы здесь сыграть!» - сказал тогда другу влюбленный в футбол парнишка. Но ему посчастливилось не просто выйти на это легендарное поле – за 11 лет игровой карьеры в качестве игрока Гвардиола выиграл с «Барселоной» 16 кубков!

Еще более грандиозного успеха в «Барселоне» Гвардиола добился в качестве главного тренера – за четыре года он выиграл 14 трофеев, в числе которых два кубка Лиги чемпионов! Когда в мае 2012 года «Барса» проводила последний домашний матч под его руководством, Хосепа благодари все. Футболисты обыграли «Эспаньол» - 4:0. Покер сделал Месси. Болельщики же не покинули громадный «Ноу Камп, пока не дождались выхода Гвардиолы после игры в центр поля, чтобы отблагодарить его аплодисментами.

Не приходится сомневаться: на «Камп Ноу» Гвардиоле всегда гарантирован теплый прием.

МЕССИ ПРОТИВ ЛУЧШЕГО ТРЕНЕРА

При Гвардиоле в «Барселоне» свой лучший футбол демонстрировал Лионель Месси. До сих пор сезон 2011/12 самый результативный в его карьере – тогда он забил 73 гола и сделал 35 передач.

Месси очень высоко ценит роль Гвардиолы в своих результатах. В частности, он уже не раз называл его в мире. «Он уже многими признал лучшим тренером мира. Для меня он также лучший», - сказал аргентинец осенью 2012-го, когда испанец сидел без работы.

Вероятно, аргентинец захочет показать Гвардиоле, что он по-прежнему в порядке. Когда встречаешься со своим учителем, такое часто бывает. Было подобное уже и с Месси. В 2015 году «Барселона» обыграла на своем поле в полуфинале Лиги чемпионов «Баварию» Гвардиолы со счетом 3:0! Лео забил дважды сам и еще один раз ассистировал партнерам. Та встреча стала для него лучшей в плей-офф по количеству результативных действий. Подобный результат позволил его команде выйти в финал. Там «Барса» обыграла «Ювентус» и взяла трофей.

Этой осенью Месси получил травму паха. Из-за нее он пропустил три недели. Но он уже восстановился. В частности, в выходные вышел на замену в игре с «Депортиво» (4:0) и забил один гол. Против «Манчестер Сити» вероятен его выход на поле с первых минут.

Хосеп Гвардиола: Матч с «Барселоной» станет хорошей проверкой для нас

БРАВО ПРОТИВ БЫВШИХ ПАРТНЕРОВ

Клаудио Браво
Клаудио БравоИсточник: Reuters

Особенной данная встреча будет для голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво. В Англию он перебрался летом из «Барселоны».

Еще недавно он на тренировках противостоял великолепному трио Месси – СуаресНеймар, а теперь сразится с ним в официальном матче. В интервью сайту УЕФА Браво признался, что это его не пугает: «Всегда хочется участвовать в матчах повышенной степени важности и сражаться с лучшими из лучших. Такие матчи только мотивируют. Вместо того, чтобы бояться таких матчей и думать, что оппонент куда сильнее, ты наоборот чувствуешь уверенность в себе».

Может ли вратарь сыграть лучше, зная манеру игры своих бывших партнеров? Об этом Браво рассказал в интервью Mundo Deportivo: «Взять Месси. Это волшебник. Его игру нет смысла анализировать».

Пока Браво сыграл за «Манчестер Сити» во всех турнирах семь матчей, пропустив в них восемь мячей. Но это больше не его вина, а беда – оборонительное построение «горожан» часто дают сбои. Поэтому вратарю частенько приходиться спасать. И здесь ему есть чем похвастаться: он отразил пенальти от Эрика Ламелы из «Тоттенхэма». Интересно, кто будет бить пенальти из игроков «Барселоны», если его назначат?

Матч

Барселона - Манчестер Сити

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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