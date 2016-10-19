Поднялись на вершину

Самая зрелищная гонка сезона в классе LMP2, прошедшая на трассе у подножия Фудзиямы, принесла долгожданную победу экипажу G-Drive Racing.

ХЕТ-ТРИК В ЯПОНИИ

Любое невезение когда-нибудь должно закончиться. Невезение G-Drive Racing – тоже. На шести предыдущих этапах экипаж под номером 26 четыре раза побеждал в квалификации, и ни разу – в гонке! Удивительно и так обидно – быстрейшая машина и лучшие пилоты в силу различных обстоятельств не смогли подняться на высшую ступеньку подиума, по сути, лишившись шансов на защиту титула в классе LMP2… На «Нюрбургринге» подвела коробка передач. В Мексике лопнул тормозной диск. В Остине, на «Трассе Америк», начудил Алекс Брандл – сначала смазал все три свои попытки в квалификации, выехав за трассу четырьмя колесами, за что судьи аннулировали результат команды, отправив ее стартовать последней. Затем еще и в гонке допустил важную ошибку. Что поделать – прессинг… Когда выступаешь в объективно лучшем коллективе, стремишься соответствовать партнерам. И не всегда удается справиться с давлением.

Но этап в Японии был просто обязан прервать эту полосу. Дважды за два предыдущих года именно пилоты G-Drive Racing побеждали у склонов Фудзиямы. Оба раза – в упорнейшей борьбе. Прокол покрышки за 40 минут до финиша, как это было в 2014-м? Столкновение с соперником в 2015-м? Ни то, ни другое не помешало экипажу российской команды, выступающей в чемпионате мира при поддержке премиального топлива G-Drive «Газпром нефти», прибыть на финиш первыми. Это их трасса, их этап! По крайней мере так хотелось думать перед началом нового японского уик-энда.

– Я, как обычно, по традиции поднялся на Фудзияму, – признавался Роман Русинов перед стартом. – Восхождение заняло 2,5 непростого часа. Да, было тяжело, но в гонке ведь придется куда сложнее…

СТИВЕНС ВМЕСТО РАСТА

Перед визитом в Страну восходящего солнца в G-Drive Racing не обошлись без очередных изменений. Команда уже поменяла шасси, перейдя на Oreca перед началом текущего сезона. Поменяла поставщика тормозов. Попрощалась с одним из пилотов – француз Натаниэль Бертон, выступив в Бельгии и Великобритании, уступил место в кокпите Алексу Брандлу. А теперь снова слегка обновила состав.

Нет, убрали не Брандла – несмотря на его ошибки в Остине. В Японию не смог приехать Рене Раст. Соглашение с Audi (немец имеет обязательства перед этой компанией) привело к тому, что Раст вместо «Фудзи» прибыл на «Хоккенхаймринг» , где в те же сроки (14–16 октября) прошел заключительный этап серии DTM. Велика вероятность, что в будущем году Рене покинет чемпионат по гонкам на выносливость, так что G-Drive Racing в любом случае стоит искать замену. В Японии немца заменил Уилл Стивенс.

К слову, британец – не новичок в кокпите черно-оранжевой Oreca под 26-м номером. Экс-гонщик «Формулы-1» (еще в прошлом сезоне Стивенс гонял на «Мэйноре») проехал вместе с Растом и Русиновым «24 часа Ле-Мана», где российская команда стала второй, показав лучший результат в своей истории. Так что сомнений в уровне и в опыте Уилла не возникало. Стивенсу доверили и выступление в квалификации. И старт. И финиш марафона.

Болид G-Drive Racing, как обычно, был быстрейшим на трассе.

ОЧЕРЕДНОЙ ПОУЛ

Этап в Японии – всегда особенный. И речь не только о заездах по одной из самых интересных трасс – с ее сочетанием быстрых и медленных поворотов, длинных прямых и извилистых шпилек (подбор настроек – тот еще ребус для инженеров любой команды!). Речь – об атмосфере, которую здесь создают почти 100 000 зрителей, ежегодно приходящих на трибуны. Страсть к автоспорту, свойственная японцам, тут сочетается с их же природной верностью традициям, а заодно – с порядком. На трассе «Фудзи» нет броуновского движения зрителей, как на кольце «Сартэ», где народ хаотично растекается туда-сюда, словно песок в стеклянной колбе, известной как часы. Все чинно-благородно и спокойно. При этом каждый гонщик не обделен вниманием, а очередь на автограф-сессиях может спокойно растянуться почти на километр! Возможно, эта атмосфера тоже помогает G-Drive Racing?

Квалификация еще раз подтвердила: у российской команды самый быстрый болид. Очередная поул-позиция – пятая на семи этапах! – и Стивенс начинает гонку с первого места в классе. Пока соперники активно борются друг с другом, Уилл сохраняет лидерство. И если лидер серии GP2 итальянец Антонио Джовинацци (Extreme Speed Motorsports), французНиколя Лапьерр (Signatech Alpine) и португалец Филипе Альбукерке(RGR Sport by Morand) пытаются решить, кто из них выйдет на второе место, Стивенс спокойно уезжает в небольшой отрыв. В какой-то момент кажется: больших проблем не будет, победа близко. Но столько раз разные мелкие нюансы портили G-Drive Racing гонки по ходу этого сезона...

ОБГОН, ЕЩЕ ОБГОН!

На этот машина работает отлично. Коробка – не ломается, тормоза – в порядке. Ошибок гонщики тоже не допускают. Но и соперники, как выясняется, не отстают. Разные тактики команд продолжают сохранять интригу, и сложно оценить, на что в конечном счете будут претендовать пилоты, когда закончатся все запланированные заезды на пит-лейн.

Свой заключительный пит-стоп экипаж G-Drive Racing проводит за 40 минут до финиша и возвращается на трассу вторым. Alpine Лапьерра из Signatech остается позади, проигрывая всего-то 1,5 секунды. Но LigierБруно Сенны (RGR) – в лидерах! И даже его последний визит в боксы спустя 10 минут не меняет ситуацию – бразилец по-прежнему опережает Стивенса.

Надо проехать 330 минут, чтобы решить судьбу победы за заключительные полчаса марафона!

Уилл бросается в атаку. Раз. Два. Жестко прессингует Бруно. Случается даже контакт – правда, без последствий для болидов. И в конце концов на прямой проходит Сенну, при этом выехав за пределы трассы. Увы, эпизод не остался без внимания судей. Посовещавшись, они выносят свой вердикт – Стивенс обязан вернуть позицию. Вдвойне обидно, если учесть немаловажный факт – к моменту принятия подобного решения пилот G-Drive Racing оторвался от соперника на 2,5 секунды! Ничего не поделаешь – пришлось сбавить скорость и пропустить Сенну вперед.

Но не сдаваться же, когда успех так близок! Пройдет немного времени, и Стивенс повторит маневр. На этот раз – надежно. Без нарушения правил. За 6 минут до финиша 6-часового марафона.

Мостик российской команды наконец-то выдохнул спокойно. И – впервые в нынешнем сезоне – сумел отпраздновать столь долгожданную победу!

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТ АРИЙ – Я рад наконец-то увидеть экипаж G-Drive Racing на первой ступеньке подиума! В этом сезоне мы стали вторыми в Ле-Мане, завоевали 5 поул-позиций, три раза были на подиумах, но первое место пока ускользало от нашей команды. Эта победа подтверждает, что упорное движение к цели рано или поздно приводит к успеху. У нас сильная команда, отличная машина и топливо G-Drive, которое помогает нам побеждать. Александр КРЫЛОВ, директор по региональным продажам «Газпром нефти», руководитель проекта G-DriveRacing.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РОМАН РУСИНОВ: ПРИЯТНО ВНОВЬ УСЛЫШАТЬ РОССИЙСКИЙ ГИМН!

Пилот команды G-Drive Racing Роман Русинов прокомментировал итоги японского этапа.

– Наконец – вот ключевое слово! Наконец мы сумели одержать победу – первую с прошлогоднего этапа в Бахрейне, которая, кстати, принесла нам титул. Столько раз мы были близки к верхней ступеньке подиума, но постоянно что-то мешало на нее подняться. Не скажу, что гонка прошла совсем без проблем и сложилась идеально. Мы снова уверенно выступили в квалификации и решили выбрать тактику, которая позволила бы экономить топливо и совершить на один пит-стоп меньше соперников. Но по ходу гонки стало понятно, что придется вносить коррективы. На «Фудзи» не было серьезных аварий, вероятность появления на трассе машины безопасности стремилась к нулю, и в таких условиях нам пришлось перестраиваться. В итоге незадолго до финиша экипаж RGR вышел в лидеры. Тем не менее Стивенс отлично выполнил свою работу! Конечно, наблюдать со стороны за тем, как он борется за победу, было непросто. Волновались сильно! Но Уилл справился. Обидно, что судьи признали его первый обгон незаконным, однако, если честно, это решение было справедливым – он действительно выехал с трассы. Зато потом Стивенс все равно смог пройти Сенну – и мы одержали победу. Не представляете, как приятно стоять на пьедестале у подножия Фудзиями под российским флагом и слушать российский гимн! Впереди еще два этапа, и хочется повторить эти ощущения. В Шанхае скорее всего с нами снова поедет Стивенс, а Рене Раст вернется за руль в Бахрейне. Посмотрим, удастся ли нам успешно выступить и там, и там.