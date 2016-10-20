Александр Бутенко: Бои детей в Грозном? У них обязательно должна быть защита

Российский боец Александр Бутенко в интервью Spb.Sovsport.ru – о подготовке к бою с Рубенилтоном Перейрой и детских поединках в Грозном.

«Всегда побеждал с тем, с чем изначально пришел в зал – с борьбой»

– О Рубенилтоне Перейре, с которым вам биться на турнире в Петербурге 21 октября, мало что известно. Что можете рассказать о нем?

– Если честно, особенно его не изучал, посмотрел несколько боев. Я готовился защищать титул в поединке с другим соперником, но он травмировался. Тактику с тренером мы не меняли, только кое-какие нюансы доработали.

– Какие у Перейры сильные стороны?

– Характер, выносливость. Он вязкий, неудобный, постоянно идет вперед, поэтому очень хорошо дышит. Если посмотреть, он почти все поединки забирает по очкам.

– Он впервые будет драться в России. Повлияет ли это на него психологически?

– Думаю, вряд ли. Если судить по его боям, он из тех ребят, которые будут ломиться до конца.

– В целом чем отличается подготовка бразильских бойцов от наших?

– В Бразилии, как и у нас, много хороших тренеров, залов, но там немало топовых ребят, которые выступают в UFC. Думаю, мы от них не очень отстаем. Вообще все зависит от человека, от его трудолюбия.

– У него в три раза меньше боев, чем у вас. Это может сыграть в вашу пользу?

– Конечно. Опыт есть опыт.

– В своей подготовке чему больше внимания уделяли?

– Я работаю над своими слабыми сторонами, но больше шлифую то, что у меня лучше получается. У меня было много боев, всяких экспериментов. Я пытался включать ударника, но в итоге всегда побеждал с тем, с чем пришел в зал изначально, с борьбой. Первым моим турниром был чемпионат Харьковской области по грепплингу, и я сразу же стал победителем.

– За неделю доя боя сколько осталось согнать килограмм, как проходит весогонка?

– Не скажу (смеется). Скажу, конечно, просто этот вопрос мне задают миллион раз каждый день. Согнал я примерно 12 килограмм, осталось где-то столько же.

– Есть ли соперник, с которым хотите встретиться в будущем?

– Нет. На данный момент у меня контракт с М-1. Ну, может Артем Дамковский, Дамир Исмагулов. Вообще хотелось бы пояс защитить – это было бы для меня намного лучше.

«О боях в Грозном Емельяненко сказал все абсолютно правильно»

– Помимо того, что сами выступаете, вы еще тренируете детей. Вам нравится работать с маленькими спортсменами?

– Я занимаюсь с ними уже больше года. Нравится работать с ребятами от девяти лет, которые уже тренируются осмысленно, понимают, стараются. Мне это очень интересно. Хочется что-то свое в них вложить, воспитать подрастающее поколение, вырастить местного чемпиона. Посмотрим, что получится.

– Когда сами закончите выступать, плотно займетесь тренерством?

– Таких планов нет. Пока не знаю, чем буду заниматься. Я же не только с детьми работаю, у меня еще и взрослая группа есть, свободного времени практически не остается.

– Как отреагировали на детские бои в Грозном?

– Я, может, и не против такого, но все равно считаю, что обязательно у ребенка должна быть защитная экипировка. У детей до 12 лет еще не сформирован позвоночник, он неокрепший. Однозначно должны быть шлем, накладки на ноги.



– Если бы дети дрались в защите, не было бы такого скандала?

– Конечно. То, что было – жестковато, хотя бы перчатки им боксерские дали.

– Получается, они выступали по правилам, которые существуют для взрослых бойцов?

– Ну, это же дети, у них по-взрослому быть не может.



– Зачем было вообще устраивать такие бои?

– Не знаю, у них там какие-то свои правила. Что хотели, то и сделали.



– Вы согласны с критикой, с которой выступил Федор Емельяненко?

– Он сказал все абсолютно правильно.



– Можете объяснить, почему на его слова многие ответили оскорблениями?

– Знаете, на его пост в инстаграме пошла какая-то резкая реакция. Вообще непонятно, кто начал все это писать. Реакция руководства клуба – это одно, а потом все начали поддакивать.