Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк0 : 6СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь3 : 2 БЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бутенко: Бои детей в Грозном? У них обязательно должна быть защита

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Александр Бутенко (слева)
Александр Бутенко (слева)Источник: Mix Fight

Российский боец Александр Бутенко в интервью Spb.Sovsport.ru – о подготовке к бою с Рубенилтоном Перейрой и детских поединках в Грозном.

«Всегда побеждал с тем, с чем изначально пришел в зал – с борьбой» 

– О Рубенилтоне Перейре, с которым вам биться на турнире в Петербурге 21 октября, мало что известно. Что можете рассказать о нем?
– Если честно, особенно его не изучал, посмотрел несколько боев. Я готовился защищать титул в поединке с другим соперником, но он травмировался. Тактику с тренером мы не меняли, только кое-какие нюансы доработали.

– Какие у Перейры сильные стороны?
– Характер, выносливость. Он вязкий, неудобный, постоянно идет вперед, поэтому очень хорошо дышит. Если посмотреть, он почти все поединки забирает по очкам.

– Он впервые будет драться в России. Повлияет ли это на него психологически?
– Думаю, вряд ли. Если судить по его боям, он из тех ребят, которые будут ломиться до конца.

– В целом чем отличается подготовка бразильских бойцов от наших?
– В Бразилии, как и у нас, много хороших тренеров, залов, но там немало топовых ребят, которые выступают в UFC. Думаю, мы от них не очень отстаем. Вообще все зависит от человека, от его трудолюбия.

– У него в три раза меньше боев, чем у вас. Это может сыграть в вашу пользу?
– Конечно. Опыт  есть опыт.

– В своей подготовке чему больше внимания уделяли?
– Я работаю над своими слабыми сторонами, но больше шлифую то, что у меня лучше получается. У меня было много боев, всяких экспериментов. Я пытался включать ударника, но в итоге всегда побеждал с тем, с чем пришел в зал изначально, с борьбой. Первым моим турниром был чемпионат Харьковской области по грепплингу, и я сразу же стал победителем.

– За неделю доя боя сколько осталось согнать килограмм, как проходит весогонка?
– Не скажу (смеется). Скажу, конечно, просто этот вопрос мне задают миллион раз каждый день. Согнал я примерно 12 килограмм, осталось где-то столько же.

– Есть ли соперник, с которым хотите встретиться в будущем?
– Нет. На данный момент у меня контракт с М-1. Ну, может Артем Дамковский, Дамир Исмагулов. Вообще хотелось бы пояс защитить – это было бы для меня намного лучше.

«О боях в Грозном Емельяненко сказал все абсолютно правильно»

– Помимо того, что сами выступаете, вы еще тренируете детей. Вам нравится работать с маленькими спортсменами?
– Я занимаюсь с ними уже больше года. Нравится работать с ребятами от девяти лет, которые уже тренируются осмысленно, понимают, стараются. Мне это очень интересно.  Хочется что-то свое в них вложить, воспитать подрастающее поколение, вырастить местного чемпиона. Посмотрим, что получится.

– Когда сами закончите выступать, плотно займетесь тренерством?
– Таких планов нет. Пока не знаю, чем буду заниматься. Я же не только с детьми работаю, у меня еще и взрослая группа есть, свободного времени практически не остается.

– Как отреагировали на детские бои в Грозном?
– Я, может, и не против такого, но все равно считаю, что обязательно у ребенка должна быть защитная экипировка. У детей до 12 лет еще не сформирован позвоночник, он неокрепший. Однозначно должны быть шлем, накладки на ноги.

– Если бы дети дрались в защите, не было бы такого скандала?
– Конечно. То, что было – жестковато, хотя бы перчатки им боксерские дали.

– Получается, они выступали по правилам, которые существуют для взрослых бойцов?
– Ну, это же дети, у них по-взрослому быть не может.

– Зачем было вообще устраивать такие бои?
– Не знаю, у них там какие-то свои правила. Что хотели, то и сделали.

– Вы согласны с критикой, с которой выступил Федор Емельяненко?
– Он сказал все абсолютно правильно.

– Можете объяснить, почему на его слова многие ответили оскорблениями?
– Знаете, на его пост в инстаграме пошла какая-то резкая реакция. Вообще непонятно, кто начал все это писать. Реакция руководства клуба – это одно, а потом все начали поддакивать.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Открытие М-1 Арены в Петербурге планируется в октябре 2017 годаПрезидент M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о строящейся в Петербурге арене для проведения турниров по смешанным единоборствам и другим видам спорта.Вадим Финкельштейн: Через год собираемся подавать документы на признание смешанных единоборств олимпийским видом спортаПрезидент M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился своими планами о развитии смешанных единоборств.Дамковский сразится против Махно на M-1 Challenge 7218 ноября в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72. В со-главном бою вечера встретятся два ударника – Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь, 21-10) сразится с любимцем столичной публики – Алексеем Махно (Industrials Team, 13-4).Минспорт: Дети 8-10 лет по правилам ММА не могли участвовать в турнире в ГрозномЗаместитель министра спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию с участием детей в турнире по смешанным боевым единоборствам.Реванш между Абдулаевым и Кунченко состоится на турнире M-1 Challenge 7218 ноября в Москве на спортивной арене Крокус-Сити состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72. В главном бою вечера экс-чемпион организации Мурад Абдулаев (Fighting Eagle, 14-2) бросит вызов действующему чемпиону M-1 Challenge в полусреднем весе Алексею Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток, 14-0).Виктор Немков: Федор отреагировал на детские бои в Грозном так, как должен былВиктор Немков: Федор отреагировал на детские бои в Грозном так, как должен былРоссийский боец Виктор Немков – о подготовке к поединку турнира М-1 Challenge 71 с Атиллой Веем и детских поединках на турнире в Чечне.Камил Гаджиев: Турнир между сильнейшими российскими промоушенами возможенПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что готов организовать большой турнир по ММА с другими российскими организациями.Тренер Емельяненко: Ничего серьезного не произошло, недельку полежу в больнице, и снова в бойТренер президента Союза ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов рассказал по каким причинам он попал в больнцу.Тренер Емельяненко попал в больницуТренер президента Союза ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов попал в больницу. Об этом наставник сообщил телеканалу «360». .Депутат Госдумы Вахаев: Кадыров поможет дочери ЕмельяненкоДепутат Госдумы от Чеченской Республики Хож Магомед Вахаев подтвердил, что Рамзан Кадыров готов оказать любую помощь в расследовании нападения на дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко.Рамзан Кадыров: Наказание тварей, избивших дочь Емельяненко, должно быть строгим и публичнымГлава Чечни Рамзан Кадыров считает, что виновный в избиении дочери бойца Федора Емельяненко должен быть строго наказан.Петиция в защиту Емельяненко набрала более 100 тысяч подписейСогласно информации сайта change.org, петиция на имя президента РФ Владимира Путина в защиту главы Союза смешанных единоборств ММА России Федора Емельяненко набрала более 100 тысяч подписей.Полиция: На дочь Емельяненко напал мужчина славянской внешностиНачальник Управления дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов рассказал подробности нападения на дочь президента ММА России Федора Емельяненко.Дмитрий Песков: Доложили президенту о нападении на дочь ЕмельяненкоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с нападением на дочь Федора Емельяненко.Пресс-секретарь Емельяненко: Действительно факт нападения на дочь имел местоПресс-секретарь бойца смешанного стиля Федора Емельяненко Юлия Куклина подтвердила факт нападения на его дочь Марию.Дочь Емельяненко выписали из больницыДочь бойца Федора Емельяненко Марию выписали из больницы, где ей была оказана медицинская помощь после избиения.Полиция: Нападение на дочь Емельяненко не связано с конфликтом бойца с КадыровымВ полиции не связывают нападение на 16-летнюю дочь Федора Емельяненко с конфликтом известного бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил источник «Московскому комсомольцу».Пресс-секретарь Кадырова: Мне ничего не известно о ситуации с дочерью ЕмельяненкоПресс-секретарь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Альви Каримов не владеет информацией о нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко.Жена Федора Емельяненко написала заявление в полицию о нападении на ее дочьВ полицию поступило заявление о нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. Его подала супруга спортсмена.Рамазан Эмеев: Мне очень важна победа над Токовым и я сделаю все, чтобы ее одержатьДействующий чемпион M-1 Challenge в среднем весе, один из лучших бойцов нашей страны, Рамазан Эмеев дал комментарии о предстоящем бое против экс-чемпиона ACB Анатолия Токова на турнире M-1 Challenge 73, который пройдет 9 декабря в Республике Ингушетия.

Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
ММА
ММА

Cпецпредложение