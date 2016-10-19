Виталий Мутко: У наших судей рюкзак обязательств

В среду РФС и федерация футбола Италии подписали меморандум о сотрудничестве. После официальной церемонии президент РФС Виталий Мутко рассказал о некоторых проблемах российского футбола.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИТАЛИЕЙ

Мы легализуем ту практику, которая сложилась на протяжении последнего года. Речь о сотрудничестве в спортивно-политических вопросах. Будем осуществлять совместные проекты, проводить турниры, взаимодействовать на уровне сборных. Ещё мы говорили о вопросах, связанных с развитием футбола и не обошли стороной обсуждение подготовки к ЧМ-2018. Ждём Италию в гости. Итальянцы в России - это всегда искрометный футбол. Уверен, их сборная отберется на турнир. К тому же мы знаем, что мечта Буффона - сыграть на ЧМ в России, в Екатеринбурге, - в шутку добавляет Мутко.

О БАЗЕ СБОРНОЙ

Один центр уже рождается, он находится в Бронницах. И в основном будет ориентирован на детско-юношеские, молодежные, женские команды. Этот центр с 12 футбольными полями, проживать там одновременно могут три команды.

А для национальной сборной, если взять итальянский опыт, центр будет создаваться в Лужниках. С мэром Москвы Сергеем Собяниным такая договоренность есть. Но, скорее всего, реализуем планы уже после чемпионата мира. Там будет и гостиница, и конференц-залы, и аудитории, минимум два футбольных газона, манеж. Не исключаю, что офис РФС и всей футбольной семьи тоже будет там базироваться.

Второй момент: у стадиона «Спартака» мы завершаем строительство нового тренировочного центра по инвестиционной программе. Существует большая вероятность, что потом передадим его клубу.

О ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ С ИТАЛИЕЙ

С одной датой мы определились. Если Италия квалифицируется на ЧМ-2018 напрямую, в ноябре 2017 года можем сыграть первую встречу. А ориентировочно в июне 2018 года проведем ответную игру в России.

О СУДЕЙСТВЕ

В целом судейство в России на хорошем уровне. И молодежи много. Давайте спокойно поработаем, мы с этим разберемся. Люди допускали и будут допускать ошибки. Наша задача – чтобы не было субъективных ошибок. В таком случае мы будем очень суровы. Давайте успокоимся и не будем всей страной выставлять оценки арбитрам. Нам нужно понять, как работает система назначения на матчи, продвижения из первого дивизиона в премьер-лигу, из премьер-лиги в ФИФА. И как работает экспертная оценка. Нужно об этой системе сразу всем рассказать. А не так, как сейчас оцениваем. Команды забыли про себя. Матч длится 90 минут, в пустые ворота попасть не могут, пешком ходят всю игру, - это забывается. А судья сразу виноват. Очень модно такое, в тренде сейчас.

Вот нашли какого-то эксперта ФИФА, я разберусь, что это за эксперт, и кто дает ему право давать оценки в российском футболе. Я лично доверял Бутенко-старшему больше всех.

В чем у нас в судействе проблема? Это разница требований, в одной игре за определенное нарушение удаляют, в другой – нет. Речь идет о 10-12 так называемых крупных решениях, который судья должен принимать. Для этого есть методические разработки ФИФА. Алексею Николаеву нужно сейчас разобраться, это главная задача.

Знаете, к разным командам после матчей захожу. И все говорят - судью сразу чувствуешь, прихватил команду или нет. Я понимаю, о чем это. Одна команда не может ровно пройти весь сезон, проваливается — ее поддерживают. А вторая просто валится, без поддержки. Надо, чтобы судьбу чемпионата не арбитры решали. Я уже говорил, что у многих судей, когда они поднимаются наверх, есть целый рюкзак обязательств. Им уже кто-то может звонить. А им надо профессионалами становиться.

ОБ АКИНФЕЕВЕ

В матче с «Монако» Игорь был великолепен, он лидер команды. Невозможно не пропускать мячи. Да и не один вратарь пропускает - вся команда. Игорь фантастически провел матч, на уровне лучших вратарей мира. Тащил живое и мертвое. Прочитайте мнения игроков и тренера «Монако». Считаю, что вопрос совсем не в Акинфееве. На вратарской линии ему равных вообще нет, с его-то реакцией. Посмотрите, какие он вытаскивал мячи. И забудьте о статистике. Что же до ЦСКА, тот пропущенный мяч – вопрос психологии. Когда ты уже мыслями в раздевалке, игра у тебя завершена со счетом 1:0. А Игорю респект! Поймал кураж. Я абсолютно спокоен за вратарскую позицию в сборной.