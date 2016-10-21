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Сергей Романов: Думаю, нападение на дочь Федора связано с поединками в Грозном

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Сергей Романов: Думаю, нападение на дочь Федора связано с поединками в Грозном

Российский боец Сергей Романов в интервью Spb.Sovsport.ru – о подготовке к бою с Карлосом Перейрой и чеченском скандале.

«В поединке с Перейрой рассчитываю на три раунда»

– Ваш соперник выступает с 2002 года, на его счету 33 победы в 55 боях. Как отреагировали на то, что встретитесь с ним?
– Спокойно. К тому же год назад мой одноклубник Руслан Жемухов дрался против него. После боя он рассказывал, что Карлос – очень опытный, крепкий, ему было сложно с ним работать. На тот момент я понимал, что не готов к этому поединку, но за это время я одержал две победы над Андреасом Биргельсом и Сержио Де Фатимой, стал лучше физически и эмоционально.

– Поединок будет для вас одним из самых сложных?
Я начал подготовку за три месяца до поединка, качался, много над чем работал. Будет очень трудно, но думаю, что все получится и нокаутирую его! 

– Насколько подробно удалось изучить соперника, в чем он хорош?
– В стойке бьет руками, ногами, в партере не стоит с ним работать, буду избегать этого ­­– он очень цепкий, крепкий физически. Я полазил на его страничке в Инстаграме, посмотрел, как он готовится. Постараюсь перебить его на руках. План на бой менять не буду, последние два мои противника – ударники, они очень похожи на Перейру, но он намного серьезнее. 

– В своей подготовке к бою чему больше внимания уделяли?
– На данный момент понял, что нужно силовые показатели повышать. Немного переживаю за скорость, она может просесть где-то. Мне немного не хватило времени раскидаться так, как я хотел, потому что еще молодой, экспериментирую. Буду стараться уходить от борьбы, работать руками. 

– Российские и бразильские бойцы часто встречаются между собой. Чем интересно это противостояние?
– Бойцы из этих стран, из США занимают лидирующие позиции, выступают в UFC. Россиянам не то чтобы сложно туда попасть, просто мы не англоязычные, поэтому нам ставят не очень крутые ивенты (главные, титульные бои – Прим.ред.). Считаю, что бразильцы – сами по себе сильная нация.

– Многие говорят, что им все равно, с кем драться. У вас есть ли соперник, с которым хотите встретиться в будущем?
– Пока нет. У меня есть определенные цели, и пока я не понимаю до конца, что я могу. Последние два боя закончил быстро, хотя вроде работал над многими аспектами, но получилось, что я не просмотрел их, поединка не было. Если с Перейрой будет так же – не расстроюсь ни капли (смеется), но рассчитываю на три раунда.  

«Я бы подумал десять раз, прежде чем вставлять своего ребенка на бои без амуниции»

– Как отреагировали на детские бои в Грозном?
– Двояко, много комментариев по этому поводу было. Дети все-таки должны быть в защите, впускать их в клетку без нее – это неправильно. С другой стороны, удары у них не особо сильные. Не знаю, пускай сами разбираются, это не в моей компетенции.

Есть ведь определенные правила союза ММА. Если мы пытаемся развивать спорт по ним, нужно их соблюдать. Если делать шоу, бои должны быть показательными. Ответственность несут родители. Есть желание – пусть выпускают детей, но я бы подумал десять раз, прежде чем выставлять своего ребенка на такие бои без амуниции.

– Вы согласны с критикой со стороны Федора Емельяненко?
– Я поддерживаю его в том, что такие поединки должны проводиться в защите. Кадыров говорит, что спорт должен развиваться – с ним я согласен в этом. Дети могут выступать, почему бы нет, просто нужно соблюдать правила. Если кто-то их обходит – это неправильно.

– Почему на слова Емельяненко многие ответили оскорблениями и угрозами?
– Люди, которые так говорят, показывают свое воспитание. Удел воспитанных людей – отвечать спокойно, с образованными людьми можно договориться. Обзывать, крыть… Это воспитание, повторюсь.

– Как думаете, нападение на дочь Федора связано с этим или так совпало?
– Если честно – думаю, что связано.

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