Внимание на Моуринью! Как ЦСКА стать надежнее

«Советский спорт» называет одну из главных оборонительных проблем ЦСКА и рассказывает о самом простом способе ее устранения.

ЗОНА ПОДБОРОВ КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ

Характерная деталь ЦСКА в Лиге чемпионов – низкая оборона, почти у своих ворот. Так было во всех сыгранных в этом сезоне матчах – с «Байером», «Тоттенхэмом», «Монако». О том, что является причиной такой игры, после встречи с коллективом из Франции рассказал наставник «армейцев» Леонид Слуцкий: «Мы играем с сильными командами, они вынуждают нас действовать глубоко».

В самой глубинной обороне нет ничего плохого. Мало ли случаев, когда защищающаяся у своих ворот команда добивается успеха? Далеко за примерами ходить не нужно – в чемпионате России в минувшие выходные благодаря этому «Арсенал» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0). Лучше других в России так умеет действовать «Ростов». Фундаментом его недавней победы над ЦСКА (2:0) стала именно организация игры у своих ворот. Из этих примеров можно сделать вывод, что ничего кошмарного в обороне у своей штрафной нет. Страшно лишь тогда, когда хромает построение. И это случай ЦСКА. По-настоящему надежно в Лиге чемпионов эта команда еще не сыграла.

В играх с «Тоттенхэмом» (0:1) и «Монако» (1:1) проявилось слабое место «армейцев» – зона на дуге штрафной площади при фланговых атаках соперника.

Увидев в первом тайме пустоты у штрафной ЦСКА, наставник «шпор» Маурисио Покеттино надавил на эту зону. «Тоттенхэм» после перерыва стал больше задействовать в атаке фланговых защитников, в то время как перед штрафной стали располагаться не только атакующий полузащитник Алли и центральный хавбек Эриксен, но и крайние нападающие Ламела и Сон. Крайние защитники часто искали их прямой передачей, не делая навес. Любопытная статистика: Ламела и Сон нанесли на двоих девять ударов по чужим воротам, тогда как до перерыва всего один! Тренерские коррективы – одна из главных причин, почему они так прибавили.

Игроки «Тоттенхэма»» насыщают зону подбора. Скриншоты: «Матч ТВ».

В отличие от «Тоттенхэма», «Монако» действовал проще – грузил мяч в чужую штрафную ЦСКА. Иногда он из нее вылетал прямо по центру. И тогда французы проявляли расторопность при подборе. Следствием этого стал спасительный гол «Монако» - Каррильо оказался на подборе и ударил, а Силва добил мяч в ворота после спасения Акинфеева. Незадолго до этого был эпизод, когда на подборе оказался сам Силва, но его удар заблокировали.

Игроки «Монако» выигрывают подборы. Скриншоты: «Матч ТВ».

МЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ, НЕ МЕНЯЕТСЯ ПОСТРОЕНИЕ

Вопрос: почему при фланговых атаках у ЦСКА создаются пустоты в зоне подборов прямо перед воротами? Как эти два момента – фланговые атаки и подборы - связаны между собой?

Все просто: в то время как соперник атакует флангом, вся оборонительная конструкция ЦСКА смещается на край. Сложность в том, что красно-синие обороняются по схеме 4-4-2, оставляя двух игроков в центре поля (фото гола «Монако» показательно) при обороне у своих ворот. Поэтому на фланг смещается и опорник Понтус Вернблум – или для отбора мяча, или для создания компактности. На дугу штрафной при фланговых атаках он не успевает (на всех фото швед выделен). Поэтому зона у своих ворот у «армейцев» является достаточно разряженной.

Красно-синий – самый слабый. Колонка Юрия Цыбанева

О том, что схема 4-4-2 является бомбой при обороне у своих ворот, этой осенью не раз была возможность убедиться. Обороняясь так, «Манчестер Юнайтед» умел большие проблемы в игре с «Манчестер Сити» и уступил - 1:2. Впереди у «МЮ» оставались Ибрагимович и Руни. Но Жозе Моуринью эту встречу запомнил. На днях его команда сыграла вничью с «Ливерпулем» - 0:0. На сей раз впереди у «МЮ» играли Ибрагимович и Погба. Когда «Ливерпуль» во втором тайме захватил территорию, а атаки развивал через фланги, то Погба оборонялся у своей штрафной площади, заполняя пустоту! Сделав всего одно изменение в расположении игрока при позиционной обороне, Моуринью дал своей команде надежность.

Погба в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Девять игроков «красных дьяволов» у своих ворот. Скриншот: «Матч Футбол 1».

И Слуцкий, и Моуринью любят при обороне использовать схему 4-4-2. Объясняется она любовью тренеров к прессингу. В частности, двумя игроками в передней линии удобно накрывать центральных защитников соперника. Поэтому взять пример с Моуринью (опустить атакующего полузащитника) – самый простой способ Слуцкого решить проблему в обороне, когда соперник прижимает команду к воротам. Самое главное – ЦСКА ничем не рискует: в контратаки команда все равно убегает плохо. Совсем без перемен данную ситуацию оставлять нельзя.

Если бы у ЦСКА в играх с «Тоттенхэмом» и «Монако» хотя бы кто-то один из атакующей пары – нападающий или атакующий полузащитник – при глубинной обороне опускался к своей штрафной, это бы избавило «армейцев» от многих проблем. В частности, стало бы меньше ударов по воротам. Пока соперники в Лиге чемпионов по воротам красно-синих наносят 17,6 ударов! А еще пришлось бы реже делать искусственный офсайд, от которого ЦСКА уже натерпелся. В частности, в игре с «Монако» была попытка решить проблему подбора офсайдом, но от гола это не спасло. А если бы подбор был выигран, на офсайд надеться бы просто не пришлось.

Траоре и ломаная линия. Евгений Ловчев об игре ЦСКА