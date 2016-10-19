Шторм надвигается на Мемфис. Сравнительные характеристики Шлеменко и Гроува

22 октября рано утром по московскому времени один из лучших средневесов России Александр Шлеменко проведет поединок против американца Кендалла Гроува на турнире Bellator 162.

Экс-чемпион организации Шлеменко возвращается в промоушен спустя 19 месяцев после своего крайнего поединка. 13 февраля 2015 года он нокаутировал Мелвина Манхуфа, а затем произошел допинговый скандал, из-за которого Атлетическая комиссия Невады отстранили Александра на три года от участия в боях ММА на территории США.

Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

В преддверии боя Шлеменко - Гроув, «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям.

Bellator 162

Дата турнира: 22 октября

Место проведения: Мемфис, США

Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Кендалл Гроув (США)

Весовая категория: средняя

Места в мировом рейтинге. Шлеменко (16-е, бои 53-9); Гроув (26-е, бои 23-15)

В чем интрига?

Наконец-то Шлеменко возвращается в США после громкого допингового скандала с его участием. Александра изначально дисквалифицировали за применение запрещенных препаратов на три года, но затем сократили наказание до одного года. Российский боец категорически отрицает свою вину. За время отсутствия в Bellator, он провел два драматичных боя в России против Вячеслава Василевского (оба выиграл) и стал победителем Гран-при М-1. Шлеменко горит желанием вновь стать чемпионом заокеанского промоушена. Первым на его пути стал Кендалл Гроув, боец звезд с неба не хватавший. Побеждать нужно любой ценой.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Бобби Лэшли, Джош Аппельт и другие.

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель Александр Шлеменко (Россия) Кендалл Гроув (США) Габариты 7 8 Сила 8 7 Выносливость 6 7 Техника 6 7 Скорость 7 7 Взрывная мощь 8 7 Нокаутирующая сила 10 7 Работа в стойке 8 7 Борьба в стойке 8 7 Борьба в партере 8 7 Опыт 10 7 Итого 86 78

Шлеменко является фаворитом этого противостояния. Об этом говорят и наши цифры. Скорее всего, Александр будет вести бой в стойке. Единственное преимущество Гроува - росто и длина рук.

Голосовалка

Справка

Боец Александр Шлеменко Кендалл Гроув Гражданство Россия США Рекорд в ММА 53 победы, 9 поражений 23 победы, 15 поражений Достижения в спорте Мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою.

Чемпион России, чемпион Азии, чемпион мира, чемпион Европы по панкратиону.

Двукратный победитель Гран-при Bellator.

Чемпион Bellator в среднем весе (2013-2014)

Победитель Гран-при М-1 Чемпион организации ShoFight.

Победитель третьего сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. Стиль Рукопашный бой Бразильское джиу-джитсу, вольная борьба, бокс Возраст 32 года 33 года Рост 180 см 198 см Вес между боями 86 кг 90 кг

Последние поединки соперников

Александр Шлеменко Кендалл Гроув Тито Ортиз (поражение сабмишеном в первом раунде) Бретт Купер (поражение нокаутом во втором раунде) Брэндон Хэлси (поражение) сабмишеном в первом раунде Кристиан Мпумбу (победа сабмишеном во втором раунде) Ясубей Эномото (победа единогласным решением судей) Брэндон Хэлси (поражение техническим нокаутом в четвертом раунде) Вячеслав Василевский (победа решением большинства судей) Джои Белтран (победа техническим нокаутом в третьем раунде) Вячеслав Василевский (победа сабмишеном в третьем раунде) Франсиско Франц (победа нокаутом во втором раунде)



