Шторм надвигается на Мемфис. Сравнительные характеристики Шлеменко и Гроува
22 октября рано утром по московскому времени один из лучших средневесов России Александр Шлеменко проведет поединок против американца Кендалла Гроува на турнире Bellator 162.
Экс-чемпион организации Шлеменко возвращается в промоушен спустя 19 месяцев после своего крайнего поединка. 13 февраля 2015 года он нокаутировал Мелвина Манхуфа, а затем произошел допинговый скандал, из-за которого Атлетическая комиссия Невады отстранили Александра на три года от участия в боях ММА на территории США.
Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).
В преддверии боя Шлеменко - Гроув, «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям.
Bellator 162
Дата турнира: 22 октября
Место проведения: Мемфис, США
Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Кендалл Гроув (США)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Шлеменко (16-е, бои 53-9); Гроув (26-е, бои 23-15)
В чем интрига?
Наконец-то Шлеменко возвращается в США после громкого допингового скандала с его участием. Александра изначально дисквалифицировали за применение запрещенных препаратов на три года, но затем сократили наказание до одного года. Российский боец категорически отрицает свою вину. За время отсутствия в Bellator, он провел два драматичных боя в России против Вячеслава Василевского (оба выиграл) и стал победителем Гран-при М-1. Шлеменко горит желанием вновь стать чемпионом заокеанского промоушена. Первым на его пути стал Кендалл Гроув, боец звезд с неба не хватавший. Побеждать нужно любой ценой.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Бобби Лэшли, Джош Аппельт и другие.
Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)
|
Показатель
|
Александр Шлеменко (Россия)
|
Кендалл Гроув (США)
|
Габариты
|
7
|
8
|
Сила
|
8
|
7
|
Выносливость
|
6
|
7
|
Техника
|
6
|
7
|
Скорость
|
7
|
7
|
Взрывная мощь
|
8
|
7
|
Нокаутирующая сила
|
10
|
7
|
Работа в стойке
|
8
|
7
|
Борьба в стойке
|
8
|
7
|
Борьба в партере
|
8
|
7
|
Опыт
|
10
|
7
|
Итого
|
86
|
78
Шлеменко является фаворитом этого противостояния. Об этом говорят и наши цифры. Скорее всего, Александр будет вести бой в стойке. Единственное преимущество Гроува - росто и длина рук.
Голосовалка
Справка
|
Боец
|
Александр Шлеменко
|
Кендалл Гроув
|
Гражданство
|
Россия
|
США
|
Рекорд в ММА
|
53 победы, 9 поражений
|
23 победы, 15 поражений
|
Достижения в спорте
|
Мастер
спорта международного класса по
армейскому рукопашному бою.
|
Чемпион
организации ShoFight.
|
Стиль
|
Рукопашный бой
|
Бразильское джиу-джитсу, вольная борьба, бокс
|
Возраст
|
32 года
|
33 года
|
Рост
|
180 см
|
198 см
|
Вес между боями
|
86 кг
|
90 кг
Последние поединки соперников
|
Александр Шлеменко
|
Кендалл Гроув
|
Тито Ортиз (поражение сабмишеном в первом раунде)
|
Бретт Купер (поражение нокаутом во втором раунде)
|
Брэндон Хэлси (поражение) сабмишеном в первом раунде
|
Кристиан Мпумбу (победа сабмишеном во втором раунде)
|
Ясубей Эномото (победа единогласным решением судей)
|
Брэндон Хэлси (поражение техническим нокаутом в четвертом раунде)
|
Вячеслав Василевский (победа решением большинства судей)
|
Джои Белтран (победа техническим нокаутом в третьем раунде)
|
Вячеслав Василевский (победа сабмишеном в третьем раунде)
|
Франсиско Франц (победа нокаутом во втором раунде)