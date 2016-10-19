Борис Майоров: У СКА сейчас достойных соперников в КХЛ нет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о лидерстве СКА и других событиях в КХЛ.

ЛИДЕР

! СКА уверенно возглавил турнирную таблицу чемпионата и продолжает победную серию

? У питерцев в этом сезоне в КХЛ попросту нет достойных соперников?

Весной соперники найдутся. Вспомните, год назад многие были уверены на сто процентов, что Кубок Гагарина заберет ЦСКА. Но «Магнитка» нашла контраргументы и оказалась для армейцев непроходимой преградой.

Но сейчас СКА, безусловно, на голову выше всех в лиге. И по составу, и по уровню игры. Все главные конкуренты питерцев – «Магнитка», «Ак Барс», московское «Динамо», ЦСКА – спотыкаются по ходу сезона, играют с серьезными перепадами.

В этом смысле достойных соперников у команды Олега Знарка действительно нет. Особенно сильно сдали позиции московские армейцы, которые год назад катком проходили по другим клубам. Понеся кадровые потери, ЦСКА серьезно ослаб. А СКА, напротив, стал лидером по многим показателям.

Но это не значит, что питерцы будут брать очки во всех матчах. Вот уперлась же «Сибирь» в поединке с ними, хотя и имела большие проблемы из-за травм ведущих игроков.

БОМБАРДИР

! Форвард СКА Илья Ковальчук возглавил список лучших бомбардиров КХЛ – 29 (13+16) очков

? Чем объяснить всплеск результативности у 33-летнего нападающего?

Весной, после того, как Ковальчук оказался во время плей-офф в глухом запасе, я говорил, что Илье не поможет никто, кроме него самого. Что только он сам может найти выход из трудного положения в котором оказался. Очевидно, что форвард соответствующие выводы сделал.

Ведь, если начистоту… Ну что любой, даже самый толковый тренер может подсказать Ковальчуку? Чему научить? Единственное – Илья прошел предсезонную подготовку вместе с командой. А она у Знарка довольно жесткая.

Ну еще Павла Дацюка дали Ковальчуку в товарищи по звену. Но разве раньше партнеры у него были хуже? Нет, за свое возрождение Илья сейчас должен хвалить в первую очередь самого себя.

Сейчас у Ковальчука есть отличные шансы вернуться и в сборную России. Не заметить его качественную и результативную игру Знарок сегодня просто не может. Да и самоотдача на лицо.

Другое дело – насколько это важно для самого Ильи? Насколько возвращение в сборную серьезный раздражитель для него?

Я не скажу, что весной он был так уж необходим нашей команде на чемпионате мира в Москве. Но вот на сегодняшний день он место в сборной заслуживает.

ВРАТАРЬ

! Голкипер СКА Игорь Шестеркин уже в пяти матчах с начала чемпионата сыграл на «ноль».

? У нас в лиге появился новый вратарь экстра-класса?

Лично я за Шестеркиным слежу давно. И не помню, чтоб о нем отзывались плохо. Игорю всего 20 лет! А вратари созревают попозже полевых игроков. Так что он еще будет прибавлять в мастерстве не год, и не два.

Сейчас Шестеркин блестяще использовал шанс проявить себя, когда основной голкипер СКА финн Микко Коскинен улетел на Кубок мира. От Игоря ждали прорыва, и он специалистов не разочаровал.

Шестеркин сейчас готов к тому, чтобы стать основным голкипером команды КХЛ. Но позволят ли ему это в СКА? Тренерам СКА придется поломать голову – кто будет в команде вратарем №1? Когда говорят, что голкиперы будут играть по очереди, я не понимаю. В любой команде должен быть первый и второй вратарь. И об этом должны знать и они сами, и команда.