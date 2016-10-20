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«Алексей Ковалев хочет играть до 50 лет!» Великий АК-27 возобновил карьеру

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Алексей Ковалев
Алексей КовалевИсточник: Twitter.com

Мы очень гордимся Яромиром Ягром, который в 44 года выступает за «Флориду». И как-то в тени остается его бывший одноклубник по «Питтсбургу» Алексей Ковалев, который в 43 года начал новый сезон в Швейцарии.

Алексей Ковалев – выдающийся форвард с изумительным катанием и руками. Просто в YouTube вбейте его фамилию и смотрите первый попавшийся ролик.


Я очень скучаю по тем временам, когда Ковалев играл в «Монреале». Как стал самым ценным игроком Матча всех звезд НХЛ. Как однажды забил гол, потеряв шлем. На скорости развевались его длинные волосы, и фанаты «Хабс» заходились в восторге, вспомнив блондина Ги Лефлера.

Золото Олимпиады в Альбервилле, первый русский Кубок Стэнли в «Рейнджерс». Для «Triple Gold Club» не хватает только победы на чемпионате мира.

Ну да, у Алексея непростой характер. И он обижался, когда его сначала отцепили от сборной России – не взяли в 2007-м на турнир в Москву. Потом он приехал на олимпийский сбор, купив страховку за свои деньги. Но в Ванкувер его тоже не позвали.

Пришествие в «Атлант» в 2011 году получилось неудачным – только 22 матча, потом рецидив травмы колена. Когда Ковалев поправился, его не поставили на плей-офф. А потом принудили к тому, чтобы он согласился на сокращение двухлетнего контракта до одного года.

Ковалев уехал из России с тяжелым сердцем и больше никак не был связан с КХЛ. Вы его даже в матчах ветеранов не видите.

Но и расставание с НХЛ получилось трудным. Сначала агент затянул и проспал достойное предложение от «Монреаля» ($4,5 млн в год, если не ошибаюсь). Чуть больше дали в «Оттаве» ($5 млн), однако это был совсем не тот клуб для Кови. Потом – возвращение в «Питтсбург» на плей-офф, где игра не пошла. А после «Атланта» форвард приехал во «Флориду», и там снова дало знать о себе колено. Уже в офисе «Пэнтерз» была подписана бумага, по которой Алексей Ковалев официально завершает карьеру. Тут подробностей не знаю, но думаю, Кови считает, что его выдавили из лиги.

На одной чаше весов – великолепный талант. На другой – больное колено и прямота, когда Ковалев мог сказать в интервью все, что думает. Помню, как в Москву специально прилетал папарацци из Монреаля, чтобы раскопать, правда ли Алекс заявил на одной русской радиостанции, будто в «Канадиенс» нет коллектива, а только группировки по интересам.

В итоге Леша как всегда принял оригинальное решение – в сезоне-2013/14 он перешел в клуб «Висп» второго дивизиона Швейцарии, с которым выиграл главный трофей лиги.

«Уходить из спорта надо на победной ноте», - сказал тогда Ковалев.

Потом он работал в «Виспе» спортивным директором, тренировал молодежный состав. И вот вчера решил возобновить карьеру игрока, когда вышел против клуба «ЕВЗ Академия». Уже на девятой минуте он сделал голевую передачу, а в концовке даже получил дисциплинарный штраф на 10 минут.

…Когда в 2007 году я записал автобиографию Ковалева – книга называется «АК-27» - Алексей тогда сказал: «Хочу играть в хоккей до 50 лет. И у меня есть мечта сыграть в тройке со своими сыновьями, как когда-то Горди Хоу».

Я думаю, к этому Ковалев и идет. Тем более его 14-летний сын Никита выступает за «Коннектикут Ойл Кингз» и, как говорят скауты, подает очень большие надежды. У парня двойное гражданство – российское и американское (если верить базе данных eliteprospects.com). Надеюсь, мы не проспим его, как когда-то Александра Баркова, и Ковалев-младший будет выступать за сборную России.

И еще мне кажется, Алексей Ковалев будет играть до тех пор, пока мы не додумаемся однажды устроить прощальный матч этого великолепного форварда. То, что АК-27 редко появляется в России, а мы о нем нечасто вспоминаем – это очень неправильно.

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