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Светлана Кузнецова: Сегоня проснулась в пять утра

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Светлана Кузнецова
Светлана КузнецоваИсточник: Reuters

Чемпионка Кубка Кремля - о выходе в четвертьфинал турнира, особенностях кортов в «Олимпийском» и сложностях, связанных с возвращением из Азии.

- Матч с Ализе Корне вышел непростым, но, по сути, я больше боролась сама с собой, чем с соперницей, - начинает Кузнецова общение с журнастами после победы во втором круге домашнего турнира со счетом 6:4, 7:5. - Загоняла себя в сложные ситуации и с трудом искала из них выход. А когда находила и получала небольшое преимущество - внутренне сама себя «отпускала», вновь начинала ошибаться и позволяла Ализе сравнять счет. В общем, пришлось непросто. Хорошо, что в любом случае удалось добиться победы в двух сетах.

- Накануне вы говорили, что ваш тренер планирует посмотреть игру Корне в первом круге. Какие советы он вам дал?
- Он действительно сходил на матч Ализе, подметил много важно нюансов. Например, советовал мне активнее играть справа с вращением. Но все это не имеет особого смысла, когда ты сам срываешь свои удары. Я по натуре - максималист, всегда стремлюсь к совершенству. Мне нравится именно играть на корте, а сегодня я часто просто толкала мячик и наблюдала, что из этого получится. В общем, была далеко не на высоте.

- Может, сказалась усталость, накопившаяся к концу сезона?
- Хороший вопрос... Я всегда говорила раньше, что мне не хватает матчей. Что хочется чаще выходить на корт. Но в этом году такой проблемы не возникает. Сама себе киваю: «Кузнецова, вот же - столько встреч подряд! Играй - не хочу». Но временами что-то не играется.

- Многие теннисисты отмечали, что в «Олимпийском» очень специфичное покрытие. В принципе, об этом много говорили и в прошлом году. Сильно оно изменилось по сравнению с предыдущим турниром?
- Сложно сказать - я просто не помню тех ощущений, что были прошлой осенью здесь, на «Кубке Кремля». Но разница с покрытием, на котором я играла в Азии, действительно заметна. В Китае все было просто и понятно - если корт медленный, отскок медленный. Быстрый - значит быстрый. А здесь он вообще непредсказуемый! Мяч будто вязнет в покрытии. Да, из-за этого есть определенное преимущество у тех, кто начал здесь выступление с квалификации и успел привыкнуть к кортам. Но это не значит, что у них появился какой-то невероятный козырь. В конце концов, мы - теннисисты, стоящие выше в рейтинге и получившие посев - имеем больше опыта, и это компенсирует недостаток матчей на конкретном покрытии.

- Вчера вы признавались, что вам тяжело дается акклиматизация после возвращения из Китая. Как сегодня себя чувствовали?
- Лучше, но перестроилась еще не до конца. Очень не хотела играть сегодня вечером, поэтому рада, что матч с Корне поставили на 12.30. Вчера в 8 вечера сидела и смотрела на часы - сколько еще мне надо продержаться. Мой пес Дольче уже заснул, я же старалась потерпеть хотя бы до 22.00. В итоге легла после девяти, а в пять-шесть утра уже встала. Понятно, что выходить на корт в конце дня было бы тяжело! Но в обед я чувствовала себя нормально.

- Атмосфера на трибунах понравилась?
- Для этого дня и этого времени суток народу было много! Одна болельщица сзади меня, на трибунах, сказала, что мне идет мое платье. Было очень приятно! - смеется Кузнецова. - Так что да - спасибо зрителям, они создали хорошую атмосферу и очень мне помогли.

- Чего ждете от следующей встречи, где вам предстоит бороться либо с Кристиной Младенович, либо с Тимеей Бабош?
- С Бабош мы, кажется, ни разу раньше не играли. А Младенович я уступила в прошлом году на US Open. Правда, у меня тогда была травма, два месяца я не выступала, и то сумела навязать Кристине борьбу. Посмотрим, что выйдет на этот раз. В любом случае мне надо будет сыграть лучше, чем сегодня против Корне.





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