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Бровь в кровь. Петр Ильич Воробьев получил от своего клюшкой по лицу (фото)

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Случайный неприятный эпизод в ВХЛ: главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев пострадал от того, что находился вблизи льда.

67-летний Петр Воробьев привык так работать: перемещаться во время игры не за спинами игроков, а перед ними, прямо у борта. Наверняка ему и его командам это помогает, но вот в матче «Зауралье» – «СКА-Нева» вышло иначе. Петербуржцы проиграли, а в третьем периоде клюшка защитника «Невы» Михаила Тихонова прилетела прямо в бровь Петру Ильичу.

Источник: ХК «Зауралье»

Источник: ХК «Зауралье»

Источник: ХК «Зауралье»

Сходу было логично предположить, что в лицо Воробьеву попала шайба. Но послематчевая фотогалерея убедила, что виновата все-таки клюшка защитника.

«СКА-Нева» проиграла матч 0:1, а заканчивали петербуржцы игру и вовсе без главного тренера на скамейке. Дело не в травме, просто через пару минут после удара Петр Ильич зачем-то решил подвинуть судью – видимо, он заслонял обзор. Арбитр не оценил стремления тренера видеть все детали игры и отправил Воробьева в раздевалку до конца встречи.

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