Бровь в кровь. Петр Ильич Воробьев получил от своего клюшкой по лицу (фото)
Случайный неприятный эпизод в ВХЛ: главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев пострадал от того, что находился вблизи льда.
67-летний Петр Воробьев привык так работать: перемещаться во время игры не за спинами игроков, а перед ними, прямо у борта. Наверняка ему и его командам это помогает, но вот в матче «Зауралье» – «СКА-Нева» вышло иначе. Петербуржцы проиграли, а в третьем периоде клюшка защитника «Невы» Михаила Тихонова прилетела прямо в бровь Петру Ильичу.
Сходу было логично предположить, что в лицо Воробьеву попала шайба. Но послематчевая фотогалерея убедила, что виновата все-таки клюшка защитника.
Ой-ой, попала шайба в голову Петру Ильичу. Уходит он в сопровождении врачей в раздевалку. Надеемся, ничего серьезного. Здоровья! #СКАНева— «СКА-Нева» (@SKA_Neva) 18 октября 2016 г.
«СКА-Нева» проиграла матч 0:1, а заканчивали петербуржцы игру и вовсе без главного тренера на скамейке. Дело не в травме, просто через пару минут после удара Петр Ильич зачем-то решил подвинуть судью – видимо, он заслонял обзор. Арбитр не оценил стремления тренера видеть все детали игры и отправил Воробьева в раздевалку до конца встречи.