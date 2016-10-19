Управляющий финтес-центром и партнер Семенович. Факты о Павле Колобкове

Рассказываем интересные и малоизвестные истории и факты о новом министре спорта.

Память о тренере

- Всей своей спортивной карьерой я обязан своему первому тренеру Валерию Ивановичу Николайчуку. Это был удивительный человек, ищущий, творческий, с необычным подходом к жизни и к фехтованию. И главный его талант, на мой взгляд, заключался в том, что он подходил к фехтованию не как к виду спорта, а как к искусству, -- признается Колобков.

Когда Николайчук трагически погиб, Павел продолжил работу с Владимиром Ивановым, но до последнего дня в ранге действующего спортсмена во всех анкетах он вписывал Николайчука в графу «тренер».

Управляющий фитнес-центром

В 2001 году Ольга Слуцкер предложила Колобкову возглавить один из фитнес-клубов принадлежащей ей сети World Class. Несмотря на то, что Павел продолжал выступления, с работой по совместительству он справился успешно и вскоре встал во главе уже сети клубов «Физкульт» (бюджетное подразделение World Class).

Павел и его команда

На чемпионате мира-2004 в Гаване решался вопрос о квотах на Игры в Афинах. Из-за забастовки в Париже российская команда опоздала на турнир и Павел не смог принять участие в личном первенстве, соответственно остался без индивидуальной квоты. Оставался один шанс – попасть в Афины вместе с командой, и принять участие не только в командном, но и личном первенстве. Для получения лицензии достаточно было попасть в полуфинал. Однако Колобков сражался в прямом смысле за троих, и не успокоился, пока сборная России не победила в финале.

35-летний полковник

После Олимпийских игр-2004 спортсмену ЦСКА Павлу Колобкову, ставшему в Афинах третьим в личном первенстве, присвоили очередное воинское звание. Таким образом, он стал первым действующим спортсменом за всю историю России и СССР в ранге полковника.

Выступал в «Ледниковом периоде» с Анной Семенович

Закончив карьеру в 2008 году, Колобков принял предложение Ильи Авербуха выступить в шоу «Ледниковый период». Павел заменил первого партнера Анны Семенович Алексея Кортнева, сломавшего на тренировке два ребра. На репетиции у новой пары было всего две недели, тем не менее Павел и Анна сумели продержаться в проекте шесть эпизодов.





В министры – за шесть лет

С 2007 по 2010 гг. Колобков работал заместителем председателя ВФСО «Динамо». Распоряжением Председателя правительства РФ от 5 октября 2010 г. он назначен заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Таким образом, путь до поста министра занял у Колобкова шесть лет и 13 дней.

В Минспорта не отвечал за спорт высших достижений

Среди заместителей Виталия Мутко на виду больше был Юрий Нагорных, который отвечал за спорт высших достижений по олимпийским видам. В зону ответственности Колобкова входили:

- развитие летних и зимних олимпийских видов спорта (за исключением развития спорта высших достижений);

- развитие неолимпийских, национальных, служебно-приклад ных и военно-прикладны х видов спорта (включая развитие спорта высших достижений);

- государственная аккредитация и ведения реестра общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций;

- выработка и реализация государственной политики в сфере международного сотрудничества и т.д.

Работал от рассвета до заката

- Мы живем недалеко друг от друга, -- рассказывает главный тренер сборной по фехтованию Ильгар Мамедов. -- Так вот я не понаслышке знаю, как Колобков отдавался работе в министерстве: уезжал чуть ли не в семь утра, и позже 11 вечера возвращался.



