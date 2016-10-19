Аншлаг и спекулянты. Чем живет Краснодар перед матчем с «Шальке»

«Советский спорт» рассказывает о том, чем живет Краснодар перед главным матчем еврокубковой осени.

НОВЫЕ СЮРПРИЗЫ СТАДИОНА

Звуки дрелей и молотков из недр стадиона стихают к полудню. С арены вяло тянется толпа рабочих. Новая смена уже дожидается на местном КПП: вход на объект только по именным пропускам.

Досмотр, инструктаж - все строго, вынуждает график. Стадион был сдан еще десять дней назад: к игре сборных России и Коста-Рики, но работы здесь не стихают и полторы недели спустя. Теперь понятно, о чем говорил Сергей Галицкий накануне того матча: «Стройку нельзя закончить, ее можно только прекратить. Пока все не сделаем, не остановимся».

И работа кипит. В чаше арены все готово, но организаторов не устраивает качество звука в чаше стадиона. Его настраивают около часа. Параллельно дорабатывается медиакран, опоясывающий стадион изнутри. На сборной он выдавал пять процентов своей мощности. К матчу с «Шальке» она должна возрасти. Насколько? Это остается в секрете. Организаторы обещают удивить.

SOLD OUT

Снаружи тем временем поделили зоны спекулянты. Билеты на матч разошлись за два дня. Продавали их только в кассах стадиона. Онлайн-сервис сломался, не успев начать работу. Из-за этого, по слухам, около трети билетов ушло перекупщикам, за что Сергей Галицкий получил порцию критики в твиттере.

Спустя часы он ответил болельщикам: «Самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, абонемент на сезон – 2200. Вы опять недовольны, так как надо было ехать за билетами в кассы. Теперь можете сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол». Позже Галицкий стер пост.

Перекупщиков это не заботит. Около касс толпится полтора десятка парней, все они покупают билеты на игру с «Амкаром». Кто-то тщетно пытается запросить лишний билет на матч с «Шальке». Занимаю очередь. Спустя пару секунд чувствую толчок сзади.

- Билеты на немцев нужны? – интересуется крепко сбитый мужчина лет сорока. – Отдам по полторы тысячи на нижний ярус.

Отказываюсь. Мужик не отстает, говорит, что сделает хорошую скидку, затем растворяется в толпе. Кажется, с продажами у ребят беда.

Поверх кассы надпись: Sold out. Интересуюсь: речь о матче с «Амкаром»?

- Нет, это о «Шальке». На чемпионат России билетов много. Вам на какой сектор? - интересуется девушка. – Онлайн продажи? Руководство говорит, скоро откроем. Хотя около недели назад Галицкий предрекал, что реализации билетов в сети в этом году ждать не стоит.

Кстати, в интернете билеты на матч с «Шальке» есть. Но продаются они на сайте бесплатных объявлений. Цена та же – от полутора тысяч.

Вопрос: не помешает ли это аншлагу на первом матче «быков» на стадионе?

ШАЛИМОВ: « ХОТИМ СЫГРАТЬ АГРЕССИВНО»

- Игрой с «Шальке» мы открываем свой стадион. Это важный момент. Во вторник провели здесь тренировку, чтобы парни опробовали газон. Завтра нас ожидает мощная поддержка: фанаты будут гнать вперед. Важно оправдать их доверие, - взял слово Игорь Шалимов, главный тренер «Краснодара».

- Что собираетесь предложить сопернику?

- Мы разобрали их игру. Типичная немецкая команда, где собраны мощные и атлетичные ребята. В бундеслиге они занимают не свое место, но и Лига Европы другой турнир. Нам важно сыграть агрессивно. Так, как мы действовали с «Ниццей». Мне понравилось.

- Кто остается в лазарете?

- В общую группу вернулся Налдо, это важно. Готов к матчу Паша Мамаев. Смолова, Вандерсона, Перейру и Торбинского ждем к ноябрьской паузе для сборных.

- В еврокубках «Шальке» не проигрывает с 2014 года. Ничья будет хорошим результатом для «Краснодара»?

- Не хочу загадывать, как все сложится. Если забьем на 93-й минуте и сравняем счет, будет круто. Если пропустим гол в то же время и упустим победу, команда будет расстроена.

Брифинг клуб проводил на стадионе, а тренировку – на клубной базе. Путь туда занимает около часа. Встречает журналистов Федор Смолов. Без костылей. От комментариев отказывается: скоро, мол, сами все увидите.

Молчит и Мамаев. Все его внимание – партнерам. Пока нет Шалимова, Павел греет их байками. Смеется даже Гранквист, хотя разговор идет на русском. С появлением Шалимова улыбки исчезают у всех, кроме Ари, который продолжает живо обсуждать что-то с Перейрой.

Открытые для прессы минуты включают в себя игру в «квадрат» и пробежку. Негусто.

ВАЙНЦИРЛЬ: «МЫ НЕ ЩАДИМ ФУТБОЛИСТОВ»

Около года назад в Краснодаре гостила «Боруссия» (Дортмунд). В местном аэропорту ее встречала почти сотня болельщиков «шмелей», не отпускавших немцев около получаса, а чуть позже с немецкими болельщиками умудрились подраться фанаты «Кубани».

С «Шальке» выходит скромнее. У выхода из терминала команду ждут 15 фанатов. После фото гости усаживаются в автобус родной расцветки (вероятно, его разукрасил в России титульный спонсор клуба) и отправляются в отель.

- Мы изучили «Краснодар», - говорит тренер немцев Маркус Вайнцирль. – Они хорошо начали турнир, как и мы. Думаем, как вскрыть их оборону. Неплохим результатом будет даже ничья.

- Но Эмболо получил травму.

- Это большая потеря для нас. Нужно переварить. Мы общаемся с игроком по телефону, чтобы психологически поддержать его.

- Сюда вы привезли не всех футболистов.

- Не потому, что щадим их. Завтра нужно выложиться по полной программе, и нет смысла везти сюда игроков, чтобы они сидели и ждали шанса.

- Вы неудачно стартовали в Бундеслиге. Как концентрируетесь на Лиге Европы?

- Это другой турнир. У нас шесть очков, задел создан. Будем играть на классном стадионе, здесь отличные условия. Какие могут быть вопросы?

P.S.: Завтра на матче ожидается около 300 болельщиков из Германии. Это первая в истории «Шальке» встреча с российским клубом в еврокубках.



