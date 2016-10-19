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Октябрьская эволюция. Колонка Олега Чикириса

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Виталий Мутко
Виталий МуткоИсточник: Sovsport.ru

Назначения в правительстве, произошедшие в среду, свидетельствуют о том, что серьезных изменений в ближайшие годы в российском спорте не предвидится.

Во-первых, вызывает восхищение талант Виталия Мутко добиваться результатов. Разговоры о том, что он должен пойти на повышение, ходили после победных Игр в Сочи. Однако тогда не случилось. По слухам, не все коллеги по правительству хотели видеть триумф министра спорта. Прошло два года. Прямо скажем, непростых. Российский спорт сотрясался от допинг-скандалов, дисквалификаций целых команд и различных более мелких проблем. Но повышение в статусе случилось именно сейчас. Почему?

Наверняка это связано с подготовкой к чемпионату мира по футболу, и Виталию Мутко нужны в этой связи более широкие полномочия. С этой точки зрения, все логично. Логично ли перед обнародованием второй части доклада Макларена? Наверное, тоже. С той точки зрения, что мы демонстрируем единство спортивных рядов перед лицом вадовской угрозы и затыкаем рот всем злопыхателям.

Во-вторых, с назначением Павла Колобкова становится понятно, что в министерстве спорта (или в том, во что оно вскоре трансформируется) собираются соблюсти преемственность. Интересно, насколько независимой фигурой окажется новый министр при таком сильном кураторе. Особенно учитывая тот факт, что за спорт высших достижений в прежней конфигурации министерства Колобков не отвечал: летние и зимние олимпийские виды в последние годы полностью были в ведении другого зама, Юрия Нагорных. 

В любом случае, две загадки из трех, загаданных на владимирском форуме «Россия – спортивная держава», мы получили. Осталось еще одна – кто займет должность президента ОКР, и как изменятся его функции. И тогда пазл спортивной политики в России примет окончательный вид.

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