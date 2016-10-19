«Талисманом чемпионата мира должен стать волк»

В Москве прошло представление трех новых послов ЧМ-2018, которыми стали известные телеведущие Николай Дроздов, Яна Чурикова и Сергей Белоголовцев.

Первым на встрече с журналистами слово взял председатель оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

- В команде послов чемпионата мира-2018 появились еще три заметные личности, не нуждающиеся в представлении, - сказал он. - Мы очень им признательны. Надеемся, что они помогут в продвижении чемпионата и его ценностей. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество.

И, чтобы порадовать собравшихся новыми данными о подготовке турнира, добавил:

- У нас есть уже 135 тысяч заявок на работу волонтером из более чем 180 стран. Заявок от иностранцев - более 30 процентов. Представлены все страны и континенты – от Европы и Ближнего Востока до Австралии. Это – реальность, которую не купишь и не подтасуешь.

Легендарного ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова спросили, кто, по его мнению, должен стать талисманом чемпионата мира. Напомним, итоги идущего на официальном сайте ФИФА голосования будут подведены уже в пятницу.

- Волк – самый удачный талисман, - ответил он. - Почти вся Россия – ареал его обитания. Это смелый, благородный хищник, он защищает семью, кормит волчат и волчицу, когда они еще не выходят из норы. Настоящий отец и муж. Образец трудолюбия. Ничего этого у семейства кошачьих нет – ни у тигра, ни у кота. А еще волк – хороший нападающий. Там добыча не уходит.

Вообще, общаться со знаменитым телеведущим – одно удовольствие. Дроздов сказал, что обязательно посетит матчи ЧМ-2018 и поддержит сборную России.

- Матчи сборной я смотрю, - сказал он. – Внутренние турниры – нет, там неинтересно. Один человек с мячом бежит, а все остальные – стоят. Должно же быть движение, нужно перемещаться.

Любимый футболист Дроздова – Никита Симонян, отметивший на днях 90-летний юбилей.

- Он же всего на 10 лет старше меня, - сказал ведущий. – Помню, мне было 10 лет, ему – 20, но он уже был знаменитостью, а я, мальчишка, смотрел за его игрой и переживал.

Куда бы Дроздов в первую очередь повел иностранных гостей, которые приедут в Россию на чемпионат мира. Ответ был однозначен – конечно же, на Красную площадь в Москве.

Ведущего спросили, знает ли он, как биолог, какие-то аналоги игры в футбол у животных.

- Нет, ничего такого нет, - ответил Дроздов. – Разве что выдры катаются с горок, но это, конечно же, не то.



