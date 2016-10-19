Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Динамо Киев0 : 2Бенфика
Футбол  Арсенал4 : 0Лудогорец
Футбол  Ростов0 : 1Атлетико
Футбол  ПСЖ2 : 0Базель
Футбол  Барселона2 : 0Манчестер Сити
Футбол  Бавария3 : 1ПСВ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игрокам «Волги» часть контракта выплатят за выполнение задачи

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Игрокам «Волги» часть контракта выплатят за выполнение задачи
18 октября и.о. министра физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин стал гостем известного в регионе новостного портала «Улпресса» и в течение полутора часов говорил о положении дел в спортом в 73-м регионе.

Приводим расшифровку ответов ульяновского спортивного руководителя на вопросы сайта bandyvesti.

Ведущая: Вопросы от портала bandyvesti.ru. Первый вопрос касается зарплат спортсменов – «В начале октября 2016 года в ряде ульяновских СМИ появилась информация, согласно которой в хоккейном клубе «Волга» существуют перебои с выплатой зарплаты. Кроме того, по нашим данным, ещё в конце августа хоккеистам была проведена корректировка заработной платы с уменьшением её суммы на треть для каждого из игроков. Действительно ли это так?»

Кузьмин: Не совсем так. Дело в том, что – вы же согласитесь со мной – платить нужно за результат. Согласны?

Ведущая: Сложно сказать.

Ведущий: Если это бизнес-структура, то за результат. А если это бюджетная организация, то сотрудники получают оклад. Михаил Мочалов (бизнесмен, любитель спорта, председатель федерации дзюдо Ульяновской области, в своё время занимался хоккеем с мячом): Есть такое понятие – «Снижение спортивного мастерства». Знаете такое? Если тебя подписали на одни деньги, а ты перестал играть, то почему должны платить? Ты можешь пойти и в другой клуб, но в другом клубе ты никому не нужен.

Кузьмин: Речь идёт о том, что – в футбольном клубе («Волга» Ульяновск, выступает во втором дивизионе – прим БВ) всегда так было, в хоккейном клубе не всегда так было: сейчас поставили жёсткие условия – есть задача, под эту задачу набиралась команда. Три задачи в этом году были поставлены. Исходя из этого идёт финансирование. Первая задача выполнена – это победить в Кубке «Волга-Спорт-Арены». Второе – выйти в финальный этап Кубка России. Тоже задача выполнена. То есть, выполняешь задачу – получаешь максимум тех бонусов, которые есть. И третья задача – выход во второй этап и успешное выступление во втором этапе. Что здесь несправедливо? И какая задача для хоккеистов такого уровня, которые сейчас набраны в «Волгу», невыполнима? Все эксперты говорят, что мы с этим составом должны чуть ли не медали получать. Поэтому хоккеистам чётко сказали, что в нашей Ульяновской области – а там не все ульяновские воспитанники, даже есть иностранцы – спрос будет за результат, и в том числе с главного тренера. Понимаете прошлые годы как было: «Ну, не смогли мы… Девятое место, а ставили задачу восьмое. Ну, не смогли…» Кто-нибудь отказался от зарплаты? Нет! Кто-нибудь вернул какие-то деньги назад? Нет! Все получили зарплату, извинились: «Ну, мы не смогли выиграть у тех команд, у которых юноши играли, мы не вошли в следующий этап». Нет! У нас не социальное учреждение. Болельщики все требуют результат. Поэтому чётко сказано: «Выполняете задачу – получаете. Не выполняете – значит, часть бонусов не будет выплачена за достижение».

Ведущая: Всё логично. Но не получится ли так, что команда вообще развалится?

Кузьмин: Нет, команда не развалится. Этот вопрос на личном контроле у Губернатора и курируют его целый ряд лиц. Включены в Попечительский Совет и город Ульяновск в лице Администрации, и региональное Правительство. Это не только Министерство спорта. Это общее детище, поэтому как бы сложно не было, как бы сложно деньги сейчас не получались, не зарабатывались… В отличие от той же Казани, где они то распускают команду, то опять набирают, то они играют, то на Кубок не приехали, в отличие от Кирова, где такие же проблемы, у «Старта» тоже сейчас половину распустили, «Динамо-Москва» – вообще играют юниорами, «Зоркий» исчез – у нас ещё раз подчеркну – третий год идёт стабильность. Как учредителем стало Министерство, как Губернатор чётко поручение дал: какие бы сложности не были, мы все обязательства выполняем, будем выполнять и я думаю, на следующей недели все будем держать кулачки за то, чтобы наша команда победила в полуфинале и впервые за долгие годы вышла в финал.

Ведущая: Я уточню – то есть, задержек по зарплате нет, но она снижена на треть. Всё правильно?

Кузьмин: Зарплата состоит из двух частей: это зарплата и стимулирующие. То есть, ничего там не снижено. Но чётко сказано, что получать будут за результат.

Ведущая: И задержек нет?

Кузьмин: Задержки небольшие есть.

Ведущая: Они будут ликвидированы?

Кузьмин: Да, конечно! Сейчас уже ликвидируется – на той неделе деньги были выделены, сейчас на этой неделе часть денег пойдёт.

Ведущая: Второй вопрос касается Сергея Геннадьевича Дементьева (президента клуба – прим БВ), который как известно Вам назначен руководителем в Нижнем Новгороде. Спрашивают – останется ли он Президентом, и если «да», то как он будет работать на таком расстоянии?

Кузьмин: Ну, у нас роль президента – это определение концепции развития клуба. Взаимодействие с детской школой, со второй командой, представление интересов в федерации хоккея. Он достаточно уважаемый и эффективный руководитель. И у него желание есть. Каждый день буквально созванивается, интересуется ситуацией в клубе, приезжает. У нас в спорте вообще выходных нет. У нас суббота и воскресенье, может быть, даже главные рабочие дни. Поэтому он в субботу и в воскресенье работает в клубе. Иногда и среди недели.

Ведущая: То есть, он останется и будет продолжать работать?

Кузьмин: Если у него желание есть, то конечно.

Ведущая: Ещё один вопрос касается будущего хоккейного клуба «Черемшан» из Димитровграда. По имеющейся у портала информации, там серьёзные проблемы с финансированием, которые могут помешать выступить в соревнованиях команды высшей лиги.

Кузьмин: Знаете – ещё три года назад и по футболу, и по хоккею мы выстраивали вертикаль и предлагали Димитровграду влиться в эту логику. Димитровград в то время сказал, что они пойдут своим путём. В итоге что это был за путь? В команде хоккейной играли ветераны – зачастую из других регионов, которые получали зарплату приличную. В это время ведущая молодёжь играла за «Волгу-2».А как только у Димитровграда ресурсы закончились, они обратились к нам, мы обсуждали эту тему и предложили, что вторая наша команда, которая будет называться соответственно «Черемшан», будет выступать. Это наша передовая молодёжь – димитровградская, ульяновская – она будет выступать под названием «Черемшан». Когда лёд будет позволять, она будет играть в Димитровграде на стадионе «Строитель» – современном подчеркну «Строителе», который обновился очень существенно – и освещение есть, и трибуны есть, табло современное – а когда не будет позволять погода, будет играть в «Волга-Спорт-Арене».

Ведущая: То есть, команда не исчезнет?

Кузьмин: Название не исчезнет. Но ветераны, которые там хотели – кто-то нашёл другую команду, кто-то решил вопрос с работой. Те кадры, которые нам нужны были, которые на перспективу могут помочь развитию хоккея, они будут все задействованы. В том числе главный тренер.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Водник» уступил «Волге»В очередном туре чемпионата страны по хоккею с мячом гости выиграли три матча из пяти.Красноярск - первый, Москва - втораяКрасноярск - первый, Москва - втораяВ субботу состоялись шесть матчей предпоследнего тура предварительного этапа чемпионата России по хоккею с мячом.Ломанов вернулся, чтобы победитьЛоманов вернулся, чтобы победитьБлагодаря фантастической игре молодого россиянина Ивана Шевцова, опытного шведа Кристофера Эдлунда, а также вернувшегося после травмы Сергея Ломанова действующий чемпион России на родном льду добился волевой победы над московским «Динамо». И прервал 11-матчевую победную серию бело-голубых.Столичные «восьмерки»Столичные «восьмерки»Московское «Динамо» в Красногорске убедительно переиграло «Зоркий», одного из претендентов на медали чемпионата. Победу гостей во многом определил хет-трик восьмого номера москвичей Рината Шамсутова. Еще по голу на каждую свою «восьмерку» добавил Евгений Иванушкин (№88).«Енисей» забил 32 мяча в двух матчахКрасноярский «Енисей» разгромил на своем льду ульяновскую «Волгу» со счетом 15:0.«Волга» набрала первое очко в чемпионате РоссииУльяновцы в гостях сыграли вничью с новосибирским «Сибсельмашем».Лидер чемпионата России крупно выиграл в УльяновскеХабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил в гостях ульяновскую «Волгу» 10:4. По два мяча у победителей забили Сергей Перминов и Сергей Почкунов.Владимир Янко стал спортивным директором ульяновской «Волги»Знаменитый российский тренер по хоккею с мячом Владимир Янко назначен на пост спортивного директора ульяновской «Волги».Издалека долго без побед «Волга»Печальная серия «Волги» в матчах с «Кузбассом» продлилась. Свою последнюю победу над кемеровчанами ульяновцы одержали 15 лет назад.«Волга» – Алга*! Фанатская кричалка на татарском языке помогла ульяновской «Волге» сенсационно победить в Казани«Волга» – Алга*! Фанатская кричалка на татарском языке помогла ульяновской «Волге» сенсационно победить в КазаниБлагодаря сумасшедшей поддержке болельщиков гости в Казани чувствовали себя как дома. Соперники показали открытый хоккей и выдали одну из самых красивых игр чемпионата России.«Зоркий» сенсационно уступил «Волге»«Зоркий» сенсационно уступил «Волге»В Кемерове стартовал второй этап Кубка России 2013 годаГаджиева не отпускают из «Волги». Опытный специалист пока не решил вопрос с уходом из нижегородского клубаГаджиева не отпускают из «Волги». Опытный специалист пока не решил вопрос с уходом из нижегородского клубаПока Гаджи Гаджиев пытается решить вопрос о своем уходе из нижегородской «Волги», игроки его новой команды – «Крыльев Советов» – вчера провели первое занятие на искусственном поле своей базы.Суперлига. 8-й тур. «Динамо-Москва» переиграло «СКА-Нефтяник». Все результаты игрового дняВ восьмом туре чемпионата России четверка лидеров дружно одержала победы и еще больше увеличила отрыв от преследователей.«Волга» упиралась долго. Скромная ульяновская команда больше часа вела в счете против мощного «Динамо»«Волга» упиралась долго. Скромная ульяновская команда больше часа вела в счете против мощного «Динамо»Вчера в столице давали отличное шоу. На хоккее с мячом рубились «Динамо-Москва» и «Волга» (Ульяновск). Хозяева показали мастерство и высокий класс, гости – упорство и характер.Сергей Ломанов: Сегодня на поле было очень темно, временами не видел мячИгроки «Енисея» восстановили командные связи и обрели свою игру только во втором тайме победного четвертьфинального матча Кубка России по хоккею с мячом с ульяновской «Волгой» (6:2), заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер красноярцев Сергей Ломанов.Сергей Ломанов-младший: «Енисей» на правильном путиНападающий красноярского «Енисея» Сергей Ломанов-младший прокомментировал выступление своей команды на первом этапе Кубка РоссииСтоило огород городить? Нижегородская «Волга» отметила возвращение на домашнюю арену, стадион «Локомотив», победой над «Ростовом» – 2:0Стоило огород городить? Нижегородская «Волга» отметила возвращение на домашнюю арену, стадион «Локомотив», победой над «Ростовом» – 2:0Нижегородская «Волга» отметила возвращение на домашнюю арену, стадион «Локомотив», победой над «Ростовом» – 2:0.«Волгу» перекрыли в Хабаровске«Волгу» перекрыли в ХабаровскеПосле четырех поражений подряд победа над ульяновской «Волгой» стала для дальневосточников первой в нынешнем декабре.Хоккеисты обесточили кафе и универмагИз-за отсутствия катка с искусственным льдом «Волга» по печальной традиции проводила первую домашнюю игру гораздо позже остальных участников Суперлиги. Лед в Ульяновске подготовить успели, однако в 17.45, за 15 минут до стартового свистка, на стадионе «Труд» погас свет…Кубок России по хоккею с мячом. В финале казанское «Динамо» сыграет с московскимОпределился второй финалист Кубка России по хоккею с мячом, проходящего в эти дни в спорткомлексе «Крылатское».

Cпецпредложение