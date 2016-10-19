Игрокам «Волги» часть контракта выплатят за выполнение задачи

Приводим расшифровку ответов ульяновского спортивного руководителя на вопросы сайта bandyvesti.

Ведущая: Вопросы от портала bandyvesti.ru. Первый вопрос касается зарплат спортсменов – «В начале октября 2016 года в ряде ульяновских СМИ появилась информация, согласно которой в хоккейном клубе «Волга» существуют перебои с выплатой зарплаты. Кроме того, по нашим данным, ещё в конце августа хоккеистам была проведена корректировка заработной платы с уменьшением её суммы на треть для каждого из игроков. Действительно ли это так?»

Кузьмин: Не совсем так. Дело в том, что – вы же согласитесь со мной – платить нужно за результат. Согласны?

Ведущая: Сложно сказать.

Ведущий: Если это бизнес-структура , то за результат. А если это бюджетная организация, то сотрудники получают оклад. Михаил Мочалов (бизнесмен, любитель спорта, председатель федерации дзюдо Ульяновской области, в своё время занимался хоккеем с мячом): Есть такое понятие – «Снижение спортивного мастерства». Знаете такое? Если тебя подписали на одни деньги, а ты перестал играть, то почему должны платить? Ты можешь пойти и в другой клуб, но в другом клубе ты никому не нужен.

Кузьмин: Речь идёт о том, что – в футбольном клубе («Волга» Ульяновск, выступает во втором дивизионе – прим БВ) всегда так было, в хоккейном клубе не всегда так было: сейчас поставили жёсткие условия – есть задача, под эту задачу набиралась команда. Три задачи в этом году были поставлены. Исходя из этого идёт финансирование. Первая задача выполнена – это победить в Кубке «Волга-Спорт-Аре ны». Второе – выйти в финальный этап Кубка России. Тоже задача выполнена. То есть, выполняешь задачу – получаешь максимум тех бонусов, которые есть. И третья задача – выход во второй этап и успешное выступление во втором этапе. Что здесь несправедливо? И какая задача для хоккеистов такого уровня, которые сейчас набраны в «Волгу», невыполнима? Все эксперты говорят, что мы с этим составом должны чуть ли не медали получать. Поэтому хоккеистам чётко сказали, что в нашей Ульяновской области – а там не все ульяновские воспитанники, даже есть иностранцы – спрос будет за результат, и в том числе с главного тренера. Понимаете прошлые годы как было: «Ну, не смогли мы… Девятое место, а ставили задачу восьмое. Ну, не смогли…» Кто-нибудь отказался от зарплаты? Нет! Кто-нибудь вернул какие-то деньги назад? Нет! Все получили зарплату, извинились: «Ну, мы не смогли выиграть у тех команд, у которых юноши играли, мы не вошли в следующий этап». Нет! У нас не социальное учреждение. Болельщики все требуют результат. Поэтому чётко сказано: «Выполняете задачу – получаете. Не выполняете – значит, часть бонусов не будет выплачена за достижение».

Ведущая: Всё логично. Но не получится ли так, что команда вообще развалится?

Кузьмин: Нет, команда не развалится. Этот вопрос на личном контроле у Губернатора и курируют его целый ряд лиц. Включены в Попечительский Совет и город Ульяновск в лице Администрации, и региональное Правительство. Это не только Министерство спорта. Это общее детище, поэтому как бы сложно не было, как бы сложно деньги сейчас не получались, не зарабатывались… В отличие от той же Казани, где они то распускают команду, то опять набирают, то они играют, то на Кубок не приехали, в отличие от Кирова, где такие же проблемы, у «Старта» тоже сейчас половину распустили, «Динамо-Москва» – вообще играют юниорами, «Зоркий» исчез – у нас ещё раз подчеркну – третий год идёт стабильность. Как учредителем стало Министерство, как Губернатор чётко поручение дал: какие бы сложности не были, мы все обязательства выполняем, будем выполнять и я думаю, на следующей недели все будем держать кулачки за то, чтобы наша команда победила в полуфинале и впервые за долгие годы вышла в финал.

Ведущая: Я уточню – то есть, задержек по зарплате нет, но она снижена на треть. Всё правильно?

Кузьмин: Зарплата состоит из двух частей: это зарплата и стимулирующие. То есть, ничего там не снижено. Но чётко сказано, что получать будут за результат.

Ведущая: И задержек нет?

Кузьмин: Задержки небольшие есть.

Ведущая: Они будут ликвидированы?

Кузьмин: Да, конечно! Сейчас уже ликвидируется – на той неделе деньги были выделены, сейчас на этой неделе часть денег пойдёт.

: Второй вопрос касается Сергея Геннадьевича Дементьева (президента клуба – прим БВ), который как известно Вам назначен руководителем в Нижнем Новгороде. Спрашивают – останется ли он Президентом, и если «да», то как он будет работать на таком расстоянии?

Кузьмин: Ну, у нас роль президента – это определение концепции развития клуба. Взаимодействие с детской школой, со второй командой, представление интересов в федерации хоккея. Он достаточно уважаемый и эффективный руководитель. И у него желание есть. Каждый день буквально созванивается, интересуется ситуацией в клубе, приезжает. У нас в спорте вообще выходных нет. У нас суббота и воскресенье, может быть, даже главные рабочие дни. Поэтому он в субботу и в воскресенье работает в клубе. Иногда и среди недели.

Ведущая: То есть, он останется и будет продолжать работать?

Кузьмин: Если у него желание есть, то конечно.

Ведущая: Ещё один вопрос касается будущего хоккейного клуба «Черемшан» из Димитровграда. По имеющейся у портала информации, там серьёзные проблемы с финансированием, которые могут помешать выступить в соревнованиях команды высшей лиги.

Кузьмин: Знаете – ещё три года назад и по футболу, и по хоккею мы выстраивали вертикаль и предлагали Димитровграду влиться в эту логику. Димитровград в то время сказал, что они пойдут своим путём. В итоге что это был за путь? В команде хоккейной играли ветераны – зачастую из других регионов, которые получали зарплату приличную. В это время ведущая молодёжь играла за «Волгу-2».А как только у Димитровграда ресурсы закончились, они обратились к нам, мы обсуждали эту тему и предложили, что вторая наша команда, которая будет называться соответственно «Черемшан», будет выступать. Это наша передовая молодёжь – димитровградская , ульяновская – она будет выступать под названием «Черемшан». Когда лёд будет позволять, она будет играть в Димитровграде на стадионе «Строитель» – современном подчеркну «Строителе», который обновился очень существенно – и освещение есть, и трибуны есть, табло современное – а когда не будет позволять погода, будет играть в «Волга-Спорт-Аре не».

Ведущая: То есть, команда не исчезнет?

Кузьмин: Название не исчезнет. Но ветераны, которые там хотели – кто-то нашёл другую команду, кто-то решил вопрос с работой. Те кадры, которые нам нужны были, которые на перспективу могут помочь развитию хоккея, они будут все задействованы. В том числе главный тренер.