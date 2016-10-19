Игрокам «Волги» часть контракта выплатят за выполнение задачи
Приводим расшифровку ответов ульяновского спортивного руководителя на вопросы сайта bandyvesti.
Ведущая: Вопросы от портала bandyvesti.ru. Первый вопрос касается зарплат спортсменов – «В начале октября 2016 года в ряде ульяновских СМИ появилась информация, согласно которой в хоккейном клубе «Волга» существуют перебои с выплатой зарплаты. Кроме того, по нашим данным, ещё в конце августа хоккеистам была проведена корректировка заработной платы с уменьшением её суммы на треть для каждого из игроков. Действительно ли это так?»
Кузьмин: Не совсем так. Дело в том, что – вы же согласитесь со мной – платить нужно за результат. Согласны?
Ведущая: Сложно сказать.
Ведущий:
Если это бизнес-структура
Кузьмин:
Речь идёт о
том, что – в
футбольном
клубе («Волга»
Ульяновск,
выступает во
втором дивизионе
– прим БВ) всегда
так было, в хоккейном
клубе не всегда
так было: сейчас
поставили
жёсткие условия
– есть задача,
под эту задачу
набиралась
команда. Три
задачи в этом
году были поставлены.
Исходя из этого
идёт финансирование.
Первая задача
выполнена –
это победить
в Кубке «Волга-Спорт-Аре
Ведущая: Всё логично. Но не получится ли так, что команда вообще развалится?
Кузьмин: Нет, команда не развалится. Этот вопрос на личном контроле у Губернатора и курируют его целый ряд лиц. Включены в Попечительский Совет и город Ульяновск в лице Администрации, и региональное Правительство. Это не только Министерство спорта. Это общее детище, поэтому как бы сложно не было, как бы сложно деньги сейчас не получались, не зарабатывались… В отличие от той же Казани, где они то распускают команду, то опять набирают, то они играют, то на Кубок не приехали, в отличие от Кирова, где такие же проблемы, у «Старта» тоже сейчас половину распустили, «Динамо-Москва» – вообще играют юниорами, «Зоркий» исчез – у нас ещё раз подчеркну – третий год идёт стабильность. Как учредителем стало Министерство, как Губернатор чётко поручение дал: какие бы сложности не были, мы все обязательства выполняем, будем выполнять и я думаю, на следующей недели все будем держать кулачки за то, чтобы наша команда победила в полуфинале и впервые за долгие годы вышла в финал.
Ведущая: Я уточню – то есть, задержек по зарплате нет, но она снижена на треть. Всё правильно?
Кузьмин: Зарплата состоит из двух частей: это зарплата и стимулирующие. То есть, ничего там не снижено. Но чётко сказано, что получать будут за результат.
Ведущая: И задержек нет?
Кузьмин: Задержки небольшие есть.
Ведущая: Они будут ликвидированы?
Кузьмин: Да, конечно! Сейчас уже ликвидируется – на той неделе деньги были выделены, сейчас на этой неделе часть денег пойдёт.Ведущая: Второй вопрос касается Сергея Геннадьевича Дементьева (президента клуба – прим БВ), который как известно Вам назначен руководителем в Нижнем Новгороде. Спрашивают – останется ли он Президентом, и если «да», то как он будет работать на таком расстоянии?
Кузьмин: Ну, у нас роль президента – это определение концепции развития клуба. Взаимодействие с детской школой, со второй командой, представление интересов в федерации хоккея. Он достаточно уважаемый и эффективный руководитель. И у него желание есть. Каждый день буквально созванивается, интересуется ситуацией в клубе, приезжает. У нас в спорте вообще выходных нет. У нас суббота и воскресенье, может быть, даже главные рабочие дни. Поэтому он в субботу и в воскресенье работает в клубе. Иногда и среди недели.
Ведущая: То есть, он останется и будет продолжать работать?
Кузьмин: Если у него желание есть, то конечно.
Ведущая: Ещё один вопрос касается будущего хоккейного клуба «Черемшан» из Димитровграда. По имеющейся у портала информации, там серьёзные проблемы с финансированием, которые могут помешать выступить в соревнованиях команды высшей лиги.
Кузьмин:
Знаете – ещё
три года назад
и по футболу,
и по хоккею мы
выстраивали
вертикаль и
предлагали
Димитровграду
влиться в эту
логику. Димитровград
в то время сказал,
что они пойдут
своим путём.
В итоге что это
был за путь? В
команде хоккейной
играли ветераны
– зачастую из
других регионов,
которые получали
зарплату приличную.
В это время
ведущая молодёжь
играла за «Волгу-2».А
как только у
Димитровграда
ресурсы закончились,
они обратились
к нам, мы обсуждали
эту тему и
предложили,
что вторая наша
команда, которая
будет называться
соответственно
«Черемшан»,
будет выступать.
Это наша передовая
молодёжь –
димитровградская
Ведущая: То есть, команда не исчезнет?
Кузьмин: Название не исчезнет. Но ветераны, которые там хотели – кто-то нашёл другую команду, кто-то решил вопрос с работой. Те кадры, которые нам нужны были, которые на перспективу могут помочь развитию хоккея, они будут все задействованы. В том числе главный тренер.