Эдуард Хусаинов: Я хочу, чтобы российские боксеры и тренеры стали одной семьей

В редакции «Советского спорта» состоялась пресс-конференци я кандидата на должность президента Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова, экс-главного тренера сборной России Александра Лебзяка и олимпийского чемпиона по боксу Вячеслава Яновского. Эдуард Хусаинов – один из главных претендентов на пост президента Федерации бокса России. Вот главные вопросы, на которые он ответил.

– Что толкнуло вас снова баллотироваться на пост президента федерации бокса?

– Меня попросили об этом мои друзья и партнеры – неравнодушные люди, те, кто не может принимать несправедливость , и те, кто знает, что может быть по-другому – так как мы жили раньше – единой боксерской семьей. Все чаще мне стали поступать звонки от бывших коллег: «Вернись, мы поддержим тебя». Выходили на связь и бизнес-партнеры со словами: «Эдуард, если ты вернешься, можешь рассчитывать на нас». Естественно, речь о финансовой подпитке, без которой в современном спорте существовать невозможно.

– То есть вы можете сказать, что за вами стоят серьезные бизнесмены, которые создадут необходимую финансовую подушку безопасности?

– Безусловно. И это не два-три и даже не пять человек. Их гораздо больше. Мы придем командой. Я гарантирую, что никаких финансовых проблем – ни с зарплатой, ни с каким другим обеспечением у российский боксеров не будет. Сейчас в этом смысле не лучшая ситуация – в сборной не получали зарплату 8–9 месяцев. И у меня честно не укладывается в голове, как эти люди, которые не могут обеспечить команду элементарным, претендуют на то, чтобы снова возглавить федерацию. Раз они не справились со своей работой – они должны уйти. Ничего подобного в пору моей работы в федерации не было – мы такого не допускали и впредь не допустим.

– Если вы станете президентом федерации, кто будет главным тренером мужской сборной?

– Только Александр Лебзяк. Мы вернем его на эту должность сразу же. Его заслуженно признавали лучшим тренером 2015 года. Возможно, результаты олимпийского года могли быть лучше. Но ведь ни для кого ни секрет, что Александр Борисович был поставлен в жесткие рамки при формировании сборной в Рио. Вы только представьте: он – главный тренер, но список российских олимпийцев утверждает не он. Его ставят известность! Это как вообще понимать?

Я не приемлю формирование команды по принципу «свой-чужой». Мы искореним это сразу же, если удастся выиграть выборы. Сколачивать команду на топовые турниры будет только тренерский состав. Нашу страну будут везде представлять сильнейшие боксеры. Лучших будем определять только на ринге. Никакие другие факторы на выбор того или иного боксера повлиять не смогут. А с Лебзяком поступили очень странно – сначала его уволили, потом попросили составить отчет о проведенной работе, выслушали, отметили, что работа была удовлетворительн ой. Вы видите в этих действиях логику? Я – нет!

– Как вы относитесь к идее нынешнего руководства пригласить иностранного специалиста для работы с главной командой?

– Категорически не принимаю эту идею! Наши тренеры – лучшие в мире, их разрывают, зовут на работу другие страны. У нас не тренеры – у нас профессора! Почему мы должны кого-то где-то выискивать? И потом, если кто-то хочет пригласить иностранца, то нужно понимать, что тому нужно платить. А чем они собираются платить, если сами в долгах по уши?

– За какой срок вы планируете вернуться в европейскую и мировую боксерскую семью?

– Вы правы в том, что раньше именно семья у нас и была – не только внутри своей страны, но и на международной арене. Мы очень долго и тщательно выстраивали эти отношения. Когда я избирался на должность президента ЕАБА, мы провели феноменальную работу по консолидации всех сторон. И вы только представьте, что за мою кандидатуру в итоге было отдано 46 голосов из 47. А думаете – один был против? Нет, просто бюллетень был испорчен. Как мы работали? Убеждали, разъясняли, что хотим и каким образом сможем этого добиться. За меня голосовали, потому что мне верили. А верили не просто так – именно потому, что я всегда подтверждал свои слова и намерения делом.

– Почему вы считаете, что голосование на выборах президента федерации должно быть тайным?

– Да, я так считаю, это моя принципиальная позиция, поскольку таким образом голосовавшие получат полную свободу выбора. К сожалению, не у всех хватит смелости пойти против нынешней власти – думая, о том, что президент может остаться прежним, они просто не решатся отдать свой голос за меня. Если же на отчетно-выборной конференции будет принято решение о тайном голосовании, то многие делегаты не раздумывая отдадут за меня свой голос.

– Почему отчетно-выборная конференция была перенесена с 15 октября на 17 ноября?

– О причинах этого переноса мы можем только догадываться. Возможно, нынешнее руководство не успело поработать с делегатами по вопросу – за кого нужно голосовать. Ситуация с переносом – странная и некрасивая. Решение принималось на скорую руку, заблаговременно об этом никого не предупредили. Вышло так, что некоторые наши коллеги из дальних регионов приехали в Москву для участия в конференции, а ее отменили.

– В чем видите свою главную цель возвращения в федерацию?

– Мы хотим объединить всех наших боксеров и тренеров в одну большую семью – то есть вернуть то, что было раньше. У нас есть для этого силы и средства, а главное – желание. Мы любим бокс. И хотим, чтобы люди, с которыми мы будем работать, любили бокс так же, как и мы. Это важное условие для тех, кто хочет быть с нами в команде. А самое главное – руководить боксом в стране должны профессионалы. Понимая это, я решил поменять свою тихую размеренную жизнь на новый водоворот. Я ведь успешный бизнесмен, у меня отличная семья, недавно родился внук. Казалось бы – зачем мне эти выборы? Но все просто – у меня сердце кровью обливается, когда вижу, как разваливается то, что я создавал своими руками. Поэтому принял решение вернуться и навести порядок.



