Александр Лебзяк: Нам нужна сборная-кулак, Хусаинов поможет сделать ее такой

В редакции «Советского спорта» прошла пресс-конференци я кандидата на пост президента Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова. Его кандидатуру пришли поддержать олимпийские чемпионы Александр Лебзяк и Вячеслав Яновский. Вот что они сказали.

Александр Лебзяк: Других кандидатов, кроме Хусаинова, у меня нет

– Я двумя руками поддерживаю кандидатуру Хусаинова на пост президента федерации. Он профессионал, большой мастер, прекрасный организатор. В период своего правления он жил делами федерации и был доступен абсолютно для любого боксера, был все время на связи, а сейчас этого нет. С ним легко работать и добиваться результата. К сожалению, в последнее время обстановка в сборной была далеко не радужной. Возможно, мои высказывания – про туристов и пассажиров – во время Олимпийских игр, кого-то из ребят обидели, задели. Но я это сделал только с одной целью – чтобы завести их. Пусть бы дальше доказывали, что они не пассажиры. К слову, когда Мишу Алояна спросили, как он отнесся к моим словам, то он ответил, что никак, потому что он не считает себя ни пассажиром, ни туристом.

Я сам был боксером, у меня в жизни тоже была Олимпиада, которую я выиграл. И у меня тоже был случай, когда прямо перед Играми мой тренер, которого я считаю отцом, такого мне наговорил! Я никогда не осмелюсь произнести вслух те слова, которые услышал от него. Но как же они зацепили меня, заставили найти в себе силы, о которых я и не подозревал. Может быть, именно это и помогло мне победить тогда. Сначала я обиделся, конечно, но потом все понял, оценил и до сих пор благодарен. А какая сборная у нас была! Кулак! Где все это сейчас? Чтобы все вернуть, нужен сильный президент. Других кандидатов, кроме Хусаинова, я не вижу.

Вячеслав Яновский: Самое главное, чтобы голосование было тайным

– Я помню то время, когда мы с Хусаиновым работали в одной команде. Я неизменно приезжал в федерацию в семь утра. Жена все время удивлялась: «Куда ты так рано?» А я отвечал: «Я должен прийти раньше шефа!»

Ну а шеф приезжал в 8.15. Всегда. Четко по расписанию. Потому что должен был решать проблемы с нашими дальневосточника ми, например, у которых рабочий день уже заканчивался, и он под них подстраивался. А ведь начальник же – мог и ни под кого не подстраиваться. Но это не про Хусаинова. И не про нашу команду.

Боксом надо жить. Невозможно решить все вопросы, заскочив в федерацию на 15 минут. Так не бывает.

Сейчас самое главное, чтобы голосование было тайным. Я уверен, это позволит Эдуарду победить.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

14 октября в Москве в гостинице «Измайловская» состоялось заседание делегатов Федерации бокса России, приехавших на отчетно-выборную конференцию из разных регионов России. В нем приняли участие порядка 60 человек, из них 31 имел право голоса. Представители регионов были возмущены тем, что завершившийс я накануне Исполком федерации перенес выборы главы ФБР и своевременно не уведомил их об этом. Собрание вылилось в обсуждение проблем любительского бокса в России. Мнение делегатов – этот вид спорта в стране вымирает, требуются срочные меры по его реанимации. Дата отчетно-выборной конференции ФБР назначена на 17 ноября 2016 года. Свои кандидатуры на пост президента федерации бокса выставили: Евгений Муров, Эдуард Хусаинов, президент Московской областной федерации бокса Сергей Данилов и представитель этой же организации Леонид Котляр.



