Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь- : -ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тест: хорошо ли ты знаешь боевики 90-х?

Михаил Боков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Два Ван Дамма в одном кадре и «Какие вашьи доказатьельства?«. Sovsport.ru предлагает пройти несложный тест и понять: как хорошо вы помните боевики старой школы?

1. В своей дебютной картине 86-го года «Не отступать и не сдаваться» Жан- Клод Ван Дамм сыграл:

А) отрицательного русского каратиста

Б) положительного русского каратиста

С) футболиста Олега Блохина


2. Фирменным криком Брюса Ли в сценах драк было:

А) кошачье мяуканье

Б) крик «Киияяя!!»

С) фраза «Слышь, да, тебе говорю!»


3. Первым претендентом на роль Хищника в картине «Хищник» (1987) со Шварценеггером был:

А) Ван Дамм

Б) Дольф Дундгрен

С) Сергей Безруков

4. Русского полицейского, которого сыграл Шварценеггер в «Красной жаре» (1988), звали:

А) Иван Данко

Б) Иван Драго

С) Иван Лапшин


5. Настоящее имя Рэмбо:

А) Джон

Б) Джордж

С) Джордж Буш младший


6. Соперником Чака Норриса в картине «Путь Дракона» был:

А) Брюс Ли

Б) Джеки Чан

С) Владимир Турчинский

7. Картиной Джеки Чана, которую снимали в Испании, была:

А) «Закусочная на колесах»

Б) «Адская кухня»

С) «Трактир на Пятницкой»


8. Бенни Уркидес - это:

А) соперник Джеки Чана

Б) соперник Ван Дамма

С) соперник Данилы Козловского


9. Иван Драго в фильме «Рокки 4» говорит фразу:

А) I must break you

Б) «Какие ваши доказательства?»

С) Asta la vista, baby


10. Терминатор в первом фильме был моделью:

А) Т-800

Б) Т-700

С) Т-1000


11. В фильме «Двойной удар» Ван Даммов было:

А) двое

Б) один

С) вообще не было


12. Герой Брюса Уиллиса в «Крепком орешке-2»:

А) взорвал самолет

Б) взорвал небоскреб

С) взорвал планету «Звезда Смерти»

13. Ниндзя «Скорпион» в Mortal Combat:

А) метает гарпун

Б) замораживает врага

С) забивает автогол


14. Полицейского, который стал Робокопом звали:

А) Алекс Мерфи

Б) Алекс Фергюсон

С) Алекс Фитнес


15. Сколько убийств совершали герои Сильвестра Сталлоне за всю его кинокарьеру:

А) более 500

Б) более 1000

С) менее 500


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

15-12 ОТВЕТОВ А

Вы провели в видеосалонах все свое детство. Ваша комната пестрела плакатами киногероев. Вы считаете, что настоящее кино разучились снимать после 90-х – в нем стало меньше мышц, мужественности и вихрастых блондинок. Фильмы старой школы в вашем сердце навсегда. Вы знаете, о них все.

12-7 ОТВЕТОВ А

Вы хорошо помните боевики 80-х. Но жизнь продолжается, фильмы становятся лучше, а смотреть на героев прошлого вам сегодня немного смешно.

6-2 ОТВЕТОВ А

Домашних заданий в школе было слишком много, чтобы еще оставалось время на фильмы. Вы учились на одни пятерки. Со второго класса вы знали, что ваше призвание – биология. Когда у вас выпадало свободное время, вы проводили его за любимым занятием - читали Большую Советскую Энциклопедию. Вы ничего не знаете о героях боевиков, увы.

1-0 ОТВЕТОВ А

Вероятнее всего, вы – девчонка и родились после 1996 года. Что само по себе весьма неплохо.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение