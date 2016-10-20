Тест: хорошо ли ты знаешь боевики 90-х?
Два Ван Дамма в одном кадре и «Какие вашьи доказатьельства?
1. В своей дебютной картине 86-го года «Не отступать и не сдаваться» Жан- Клод Ван Дамм сыграл:
А) отрицательного русского каратиста
Б) положительного русского каратиста
С) футболиста Олега Блохина
2. Фирменным криком Брюса Ли в сценах драк было:
А) кошачье мяуканье
Б) крик «Киияяя!!»
С) фраза «Слышь, да, тебе говорю!»
3. Первым претендентом на роль Хищника в картине «Хищник» (1987) со Шварценеггером был:
А) Ван Дамм
Б) Дольф Дундгрен
С) Сергей Безруков
4. Русского полицейского, которого сыграл Шварценеггер в «Красной жаре» (1988), звали:
А) Иван Данко
Б) Иван Драго
С) Иван Лапшин
5. Настоящее имя Рэмбо:
А) Джон
Б) Джордж
С) Джордж Буш младший
6. Соперником Чака Норриса в картине «Путь Дракона» был:
А) Брюс Ли
Б) Джеки Чан
С) Владимир Турчинский
7. Картиной Джеки Чана, которую снимали в Испании, была:
А) «Закусочная на колесах»
Б) «Адская кухня»
С) «Трактир на Пятницкой»
8. Бенни Уркидес - это:
А) соперник Джеки Чана
Б) соперник Ван Дамма
С) соперник Данилы Козловского
9. Иван Драго в фильме «Рокки 4» говорит фразу:
А) I must break you
Б) «Какие ваши доказательства?»
С) Asta la vista, baby
10. Терминатор в первом фильме был моделью:
А) Т-800
Б) Т-700
С) Т-1000
11. В фильме «Двойной удар» Ван Даммов было:
А) двое
Б) один
С) вообще не было
12. Герой Брюса Уиллиса в «Крепком орешке-2»:
А) взорвал самолет
Б) взорвал небоскреб
С) взорвал планету «Звезда Смерти»
13. Ниндзя «Скорпион» в Mortal Combat:
А) метает гарпун
Б) замораживает врага
С) забивает автогол
14. Полицейского, который стал Робокопом звали:
А) Алекс Мерфи
Б) Алекс Фергюсон
С) Алекс Фитнес
15. Сколько убийств совершали герои Сильвестра Сталлоне за всю его кинокарьеру:
А) более 500
Б) более 1000
С) менее 500
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
15-12 ОТВЕТОВ А
Вы провели в видеосалонах все свое детство. Ваша комната пестрела плакатами киногероев. Вы считаете, что настоящее кино разучились снимать после 90-х – в нем стало меньше мышц, мужественности и вихрастых блондинок. Фильмы старой школы в вашем сердце навсегда. Вы знаете, о них все.
12-7 ОТВЕТОВ А
Вы хорошо помните боевики 80-х. Но жизнь продолжается, фильмы становятся лучше, а смотреть на героев прошлого вам сегодня немного смешно.
6-2 ОТВЕТОВ А
Домашних заданий в школе было слишком много, чтобы еще оставалось время на фильмы. Вы учились на одни пятерки. Со второго класса вы знали, что ваше призвание – биология. Когда у вас выпадало свободное время, вы проводили его за любимым занятием - читали Большую Советскую Энциклопедию. Вы ничего не знаете о героях боевиков, увы.
1-0 ОТВЕТОВ А
Вероятнее всего, вы – девчонка и родились после 1996 года. Что само по себе весьма неплохо.