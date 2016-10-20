Тест: хорошо ли ты знаешь боевики 90-х?

Два Ван Дамма в одном кадре и «Какие вашьи доказатьельства? «. Sovsport.ru предлагает пройти несложный тест и понять: как хорошо вы помните боевики старой школы?

1. В своей дебютной картине 86-го года «Не отступать и не сдаваться» Жан- Клод Ван Дамм сыграл:

А) отрицательного русского каратиста

Б) положительного русского каратиста

С) футболиста Олега Блохина





2. Фирменным криком Брюса Ли в сценах драк было:

А) кошачье мяуканье

Б) крик «Киияяя!!»

С) фраза «Слышь, да, тебе говорю!»





3. Первым претендентом на роль Хищника в картине «Хищник» (1987) со Шварценеггером был:

А) Ван Дамм

Б) Дольф Дундгрен

С) Сергей Безруков

4. Русского полицейского, которого сыграл Шварценеггер в «Красной жаре» (1988), звали:

А) Иван Данко

Б) Иван Драго

С) Иван Лапшин





5. Настоящее имя Рэмбо:

А) Джон

Б) Джордж

С) Джордж Буш младший





6. Соперником Чака Норриса в картине «Путь Дракона» был:

А) Брюс Ли

Б) Джеки Чан

С) Владимир Турчинский

7. Картиной Джеки Чана, которую снимали в Испании, была:

А) «Закусочная на колесах»

Б) «Адская кухня»

С) «Трактир на Пятницкой»





8. Бенни Уркидес - это:

А) соперник Джеки Чана

Б) соперник Ван Дамма

С) соперник Данилы Козловского





9. Иван Драго в фильме «Рокки 4» говорит фразу:

А) I must break you

Б) «Какие ваши доказательства?»

С) Asta la vista, baby





10. Терминатор в первом фильме был моделью:

А) Т-800

Б) Т-700

С) Т-1000





11. В фильме «Двойной удар» Ван Даммов было:

А) двое

Б) один

С) вообще не было





12. Герой Брюса Уиллиса в «Крепком орешке-2»:

А) взорвал самолет

Б) взорвал небоскреб

С) взорвал планету «Звезда Смерти»

13. Ниндзя «Скорпион» в Mortal Combat:

А) метает гарпун

Б) замораживает врага

С) забивает автогол





14. Полицейского, который стал Робокопом звали:

А) Алекс Мерфи

Б) Алекс Фергюсон

С) Алекс Фитнес





15. Сколько убийств совершали герои Сильвестра Сталлоне за всю его кинокарьеру:

А) более 500

Б) более 1000

С) менее 500





ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

15-12 ОТВЕТОВ А

Вы провели в видеосалонах все свое детство. Ваша комната пестрела плакатами киногероев. Вы считаете, что настоящее кино разучились снимать после 90-х – в нем стало меньше мышц, мужественности и вихрастых блондинок. Фильмы старой школы в вашем сердце навсегда. Вы знаете, о них все.

12-7 ОТВЕТОВ А

Вы хорошо помните боевики 80-х. Но жизнь продолжается, фильмы становятся лучше, а смотреть на героев прошлого вам сегодня немного смешно.

6-2 ОТВЕТОВ А

Домашних заданий в школе было слишком много, чтобы еще оставалось время на фильмы. Вы учились на одни пятерки. Со второго класса вы знали, что ваше призвание – биология. Когда у вас выпадало свободное время, вы проводили его за любимым занятием - читали Большую Советскую Энциклопедию. Вы ничего не знаете о героях боевиков, увы.

1-0 ОТВЕТОВ А

Вероятнее всего, вы – девчонка и родились после 1996 года. Что само по себе весьма неплохо.