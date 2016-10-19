За плинтусом. Как «Ростов» уступил «Атлетико» в Лиге чемпионов

В среду мадридский «Атлетико» полностью переиграл «Ростов», заслугой которого, однако, стала приличная для такой игры разница в счете.

ТРАДИЦИИ НАВАСА

Ночью в расположение «Ростова» вернулся защитник Сесар Навас, который ездил в Испанию, чтобы подержать жену Лауру во время родов. Все прошло хорошо: супруга родила футболисту дочку, которую решили назвать Ноа.

Побыв с семьей день и пропустив тренировку, Сесар примчался туда, где его ждали: альтернативы Навасу в ростовской команде нет. Интересно, что в 2013 году у Наваса родился первенец - сын Лука, и случилась эта радость как раз перед игрой «Рубин» - «Атлетико» в плей-офф Лиги Европы. Тогда казанцы выиграли 2:0, а счастливый отец улетел к жене и новорожденному сразу после финального свистка.

ИСПАНЦАМ УСИЛИЛИ ОХРАНУ

После вчерашней бурной встречи в аэропорту ростовчане продолжили выражать симпатии футболистам «Атлетико» в несколько экспрессивной форме. Например, ночью несколько чрезмерно креативных фанатов исписали маркером клубный автобус мадридцев любовными признаниями.

Шутку гости не оценили. Наутро вокруг и внутри отеля были усилены меры безопасности. В лобби появились люди в штатском, которые проверяли документы у подозрительных лиц, а вокруг гостиницы поставили машины с вооруженными полицейскими.

Что касается поддержки, то активные фанаты «матрасников» до России не доехали. Причина – проблемы с получением визы. Так что за «Атлетико» в среду болели только VIP-гости, которые расположились на одной из центральных трибун.

БЕЗ КАЛАЧЕВА

Если в матче с ПСВ у хозяев возникли проблемы с заполняемостью стадиона (виной всему дорогие билеты и не предельно высокий уровень соперника), то в этот раз «Олимп-2» заполнился до отказа.

А вот со стартовыми составом у «Ростова» было не все гладко. Лидер команды Калачев так и не смог восстановиться после травмы, не попав даже в заявку на матч. Вне списка оказался и другой крайний защитник Терентьев. Место же на поле досталось Кирееву, который в этом сезоне исполнял роль запасного. Решение авантюрное, но другого выхода, похоже, не было.

СНОВА НОГА КУДРЯШОВА

Первый тайм в очередной раз доказал, однако: авантюризм классово чужд Курбану Бердыеву. Все у «Ростова» работало. Местами поскрипывало, но держалось. О преимуществе хозяев не было и речи, только ведь никто преимущества от них не ждет даже в матче с российскими соперниками, что уж говорить про финалиста последней Лиги чемпионов! «Ростов» предпочитает преимущество не на поле, а на табло.

В данной игре все было еще сермяжнее. Максимально прагматичный Бердыев ставил целью скорее отбиться, чем непременно забить. Его команда прекрасно умеет делать вид, будто мечтает о ничьей. И когда ей начинают верить, наступает наказание. Примерно такой сценарий был избран и против самого «Атлетико». При том, что особых усилий, чтобы забиться за плинтус, хозяевам прикладывать не требовалось: гости сами забьют туда кого угодно своим мастерством.

На первых же минутах за плинтусом стало жарко. Джанаев отбивал — испанцы добивали, и лишь невезение не доводило эти процессы до логического конца. В другой раз гости провели атаку с левого фланга — ростовский вратарь снова отравил мячу его полет, а киллеров в полосатой форме в нужном месте не оказалось.

В третий раз Диего Симеоне закинул невод, когда Киреев вдруг вынес мяч через центр своей половины поля, за что в детских футбольных садах ставят на табурет и заставляют читать дисциплинарные стихи. Естественно, тут же развилась атака «Атлетико» и последовал прострел, который был прерван ногой Кудряшова, натренированной в матче со «Спартаком». А может, другой, неважно. За эту ногу Кудряшова не обидел бы даже Безбородов.

80-й УРОВЕНЬ

Будь на месте гостей кто похлипче «Атлетико» - уже размяк бы. И в этом случае Полоз стремительно прорвался бы с мячом к штрафной, отдал бы Азмуну, а тот не стал бы использовать прием «ковырялка», а отпасовал бы направо Ерохину. Который мог забить или сделать голевой пас. В принципе все так и было. Кроме паса Азумна на Ерохина и того обстоятельства, что «Атлетико» не размяк. Испанцы встрепенулись, поняли, с кем имеют дело, и ушли на перерыв, чтобы обсудить усиление своей кровожадности.

Поговорили не зря: прошло чуть более 10 минут второго тайма и «Атлетико» забил. Основной виноватый — Киреев, не удержавший в штрафной подведомственног о Карраско. По всему выходит, что вариант с ним все-таки был авантюрой. А без него — еще большей авантюрой. Да и неловко как-то выходить на поле вдесятером.

Оставшаяся часть представления показала ростовскому зрителю, что такое настоящие «квадраты». Только не маленькие, как когда-то у «Спартака», а маленькие, средние и большие, - любые. Уровень контроля мяча на своей половине поля и в центре у «Атлетико» примерно 80-й. А голова Гризманна при навесах из глубины дивно хороша. Но Джанаев лучше.

В целом, конечно, испанцы «Ростов» пожалели. Но и его заслуга в этом велика. Хвалить, судя по счету, не за что, только и ругать тоже. Сделали, что могли.