Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь- : -ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Карен Хачанов покидает Кубок Кремля
Карен Хачанов покидает Кубок КремляИсточник: Getty Images

Победа Кузнецовых, успешный дебют Александра Бублика и обидное поражение Карена Хачанова. Чем запомнился третий день московского турнира?

Первая победа

– Я как вспомню себя в Питере... Перед выходом на корт подумал – ох ты ж, елки-палки, играю-то турнир ATP! Схватился за голову, переволновался и... сгорел. Провалился полностью, уступил почти без борьбы. Сегодня все было иначе. Пригодился тот опыт. В первом сете нервничал, конечно, но потом смог собраться, стал действовать лучше, надежнее. Да и Костя, если честно, помог.

Знакомьтесь – Александр Бублик. Если не слышали раньше это имя, то теперь точно запомните. Главное – к яркой фамилии добавлять больше побед. В среду 19-летний россиянин одержал первую такую в своей карьере на турнирах ATP.

– Я ведь еще в прошлом сезоне по юниорам играл. Этот год – первый, проведенный полностью в профессионалах. Начинал его во второй тысяче рейтинга, теперь поднимусь в район 230-й строчки. Уже отобрался в квалификацию чемпионата Австралии. В общем, сплошной позитив! – смеется Александр.

Летом он уже выиграл в Москве – причем не матч, а титул. Правда, это был всего лишь «фьючерс», зато именно тот успех помог Александру получить wild card на турнир ATP в Санкт-Петербурге. Где его, правда, в первом же круге разгромил Даниил Медведев. Оформив Бублику «баранку» во второй партии (6:4, 6:0).

– И все равно карьера пошла в гору. Титул в Москве был для меня не первым – до этого я победил еще в Дохе. Но во многом стал определяющим, – отмечает Александр. – Потом взял еще «фьючерсы» в Питере и в шведском Фалуне, стал стабильно попадать на челленджеры. Здесь, в «Олимпийском», прошел квалификацию (к слову, одолев другую нашу потенциальную звезду – Андрея Рублева. – Прим. ред.), а теперь вышел во второй раунд.

– Там вас ждет Роберто Батиста-Агут. Парень только что в финале «Мастерса» играл! Какие планы?

– Побеждать. А что? Обыгрывать можно любого. Терять мне нечего. Волнение уже прошло. Так что поборемся! – улыбается Бублик.

Первые ракетки

Возможно, Бублик – наше будущее. А в настоящем первыми ракетками страны являются Андрей и Светлана Кузнецовы. Удивительно – среди болельщиков до сих пор кто-то думает, что они родственники! Но что-то общее у них все-таки есть. Например, выход во второй круг Кубка Кремля обоим дался тяжело. И оба сами себе создали проблемы. Андрей отдал второй сет аргентинцу Гвидо Пелья, хотя в первом и третьем доминировал на корте. Светлана обошлась без лишней партии, но Ализе Корне прошла «на тоненького», вполне рискуя француженке и проиграть.

– Если честно, я больше боролась сама с собой, чем с соперницей, – вздыхала потом Кузнецова. – Часто создавала себе ситуации, из которых было сложно выбраться. Даже когда получалось и появлялось преимущество в счете, начинала внутренне успокаиваться – и вновь допускать ошибки. Хорошо, что в конечном счете все равно удалось победить.

– День с ночью уже не путаете после перелета из Азии?

– Накануне очень сильно вечером хотела спать. Сидела, смотрела на часы – и пыталась продержаться хотя бы до 22.00. Дольче, мой пес, уже давно заснул, а я крепилась... В итоге все равно сморило меня после девяти. Проснулась в пять-шесть утра – и день начался. Если бы мой матч поставили на вечер, пришлось бы очень сложно. Но в обед была бодрой, чувствовала себя нормально, – смеется Кузнецова.

К слову, из двух претенденток на попадание на Итоговый турнир, который стартует в Сингапуре в воскресенье, в «Олимпийском» осталась всего одна – как раз Светлана. Испанка Карла Суарес-Наварро снялась во второй партии матча с Дарьей Гавриловой из-за травмы. Впрочем, борьбу для Кузнецовой это не облегчит – чтобы гарантировать себе участие в чемпионате WTA, ей по-прежнему необходимо брать в Москве титул.

Точнее – защищать прошлогодний.

Не первый вылет

Третий день турнира не обошелся без потерь среди российских игроков. Минимум две были неизбежны – Константин Кравчук уступил Бублику, Екатерина Макарова – Дарье Касаткиной. Еще две расстроили сильнее – героиня первого круга Анна Блинкова, отыгравшись с пяти матчболов у Анастасии Севастовой, не смогла выйти на матч второго раунда против хорватки Аны Конюх (из-за травмы), а Елена Веснина уступила Юлии Гергес. Но еще одна потеря опечалила всех больше тем, как именно она случилась.

Карен Хачанов. Вы помните его три года назад? Высокий, но худой парень, с корявой техникой, зато быстрый и при подаче. Прошел два круга на своем первом же Кубке Кремля, подарив болельщикам надежду, что скоро среди топ-игроков вновь будет россиянин. С тех пор Карен прибавил и в опыте, и в «физике», и в рейтинге. А титул на турнире ATP в Ченду еще раз подчеркнул – Хачанов способен удивлять по-крупному.

– Он же как новый Сафин! Даже внешне чем-то на него похож, – признаются соперники.

Правда, после Ченду Карен не выиграл ни матча. Уступил в квалификации «Мастерса» в Шанхае Михаилу Звереву. А в среду в «Олимпийском» не справился с боснийцем Дамиром Джумхуром. К слову – всего-то 95-й ракеткой мира (сам россиянин сейчас в рейтинге – 58-й). Вел 6:3, 5:4, дважды подавал на матч во втором сете, лидировал на тай-брейке 4:0, вырвался вперед с брейком в третьей партии... И все равно не справился.

– Сам не использовал свои моменты, пока мог. Где-то поторопился и ошибся. Где-то просто не повезло – не зацепил линию. А потом у меня начались судороги, – вздохнет после поражения Хачанов. – При счете 2:2 в третьем сете схватило обе ноги и пальцы на правой руке. Дамир это почувствовал, стал больше бегать, чаще укорачивать, возить меня по корту. В такой ситуации уже не до терпения – приходится стараться завершить розыгрыш максимально быстро, и тут уж как получится – так получится. У меня никак не получилось.

– Откуда судороги? Вы же два матча за последние две недели сыграли.

– Физически чувствую себя в порядке. Возможно, из-за стресса. Тяжело играть дома. У меня пока не очень получается. Внешне я выглядел спокойным, не проявлял особо эмоций. Но внутри организм дрожал, горел и в итоге сказал мне «нет». Что ж, теперь поеду играть квалификацию в Вену и на «Мастерс» в Париж. А затем, после короткого отпуска, начну готовиться к новому сезону. Он сразу – впервые в моей карьере – начнется с крупных турниров, так что нужно быть в форме, чтобы выдержать такой ритм.

СТАТИСТИКА
КУБОК КРЕМЛЯ

ТУРНИР ATP

Категория ATP 250. Закрытые корты
Покрытие – хард
Призовой фонд – 1 616 533 доллара
Одиночный разряд
Первый круг

Бублик – Кравчук (оба – Россия) – 1:6, 6:3, 6:3. Кузнецов (Россия, 8) – Пелья (Аргентина) – 6:3, 5:7, 6:3. Джумхур (Босния и Герцеговина) – Хачанов (Россия) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

ТУРНИР WTA

Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие – хард
Призовой фонд - 823 888 долларов
Одиночный разряд
Второй круг

Кузнецова (Россия, 1) – Корне (Франция) – 6:4, 7:5. Касаткина (8) – Макарова (обе – Россия) – 6:4, 6:1. Гергес (Германия) – Веснина (Россия, 5) – 7:5, 6:0. Конюх (Хорватия) – Блинкова (Россия) – отказ. Павлюченкова (Россия, 7) – Янкович (Сербия) – 6:1, 6:4.

Не пропустите!

Сегодня на Кубке Кремля пройдут следующие одиночные матчи с участием россиян.

Первый запуск (13.00 мск)

Виктор Троицки (Сербия, 4) – Даниил Медведев (Россия).

Второй запуск

Светлана Кузнецова (Россия, 1) – Тимеа Бабош (Венгрия).

Третий запуск

Андрей Кузнецов (Россия, 8) – Томас Белуччи (Бразилия).

Дарья Касаткина (Россия, 8) – Юлия Гергес (Германия).

Четвертый запуск (не ранее 18.30).

Анастасия Павлюченкова (Россия, 7) – Дарья Гаврилова (Австралия).

Пятый запуск (не ранее 20.00).

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 1) – Александр Бублик (Россия).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Светлана Кузнецова: Сегоня проснулась в пять утраСветлана Кузнецова: Сегоня проснулась в пять утраЧемпионка Кубка Кремля - о выходе в четвертьфинал турнира, особенностях кортов в «Олимпийском».Касаткина обыграла Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка КремляРоссийская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка КремляАлександр Бублик: Теперь смогу выступить на Australian OpenРоссиянин Александр Бублик, одержавший первую в карьере победу на турнире ATP, прокомментировал свой успех в матче первого круга Кубка Кремля с соотечественником Константином Кравчуком (1:6, 6:3, 6:3).Светлана Кузнецова: Очень не хотела играть вечеромДействующая чемпионка Кубка Кремля Светлана Кузнецова рассказала, как проходит акклиматизацию после возвращения в Москву из турне по азиатским турнирам.Светлана Кузнецова: Больше боролась с собой, чем с соперницейСветлана Кузнецова прокомментировала свою победу над француженкой Ализе Корне во втором круге Кубка Кремля (6:4, 7:5).«Кубок Кремля». Мужчины. Бублик победил Кравчука, Кузнецов – Пеллья и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/16 финала и 1/8 финала «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде.«Кубок Кремля». Женщины. 1/8 финала. Кузнецова обыграла Корне, Павлюченкова – Янкович и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/8 финала «Кубка Кремля» в женском одиночном разряде.Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Кубка КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в 1/4 финала Кубка Кремля-2016.Блинкова и Суарес Наварро снялись с «Кубка Кремля»Две участницы 1/8 финала Кубка Кремля в одиночном разряде Анна Блинкова и Карла Суарес Наварро снялись с турнира из-за травм.Анна Блинкова: Поначалу переживала, но потом сказала себе: «Ань, зачем ты волнуешься?»246-я ракетка мира Анна Блинкова рассказала о своих эмоциях после победы над Анастасией Севастовой (4:6, 6:1, 7:6 (12:10)) в первом круге «Кубка Кремля» в Москве.Анастасия Павлюченкова: На этих кортах очень странный отскок23-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова после победы в первом круге «Кубка Кремля» над Катериной Синяковой из Чехии (7:6 (7:2), 5:7, 7:5) оценила покрытие, на котором проходят матчи турнира.Утренняя повестка: Слуцкий, Зидан, Гвардиола и крапиваУтренняя повестка: Слуцкий, Зидан, Гвардиола и крапиваТрадиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное за последние 12 часов.Дарья Гаврилова: Футбол не люблю, а на регби понравилосьДарья Гаврилова: Футбол не люблю, а на регби понравилосьРусская теннисистка, выступающая за Австралию – о возвращении в Москву, об Олимпиаде, о дружбе с тезкой и о завершающемся сезоне.Российская пара Макарова/Веснина проиграла в первом раунде Кубка КремляРоссийские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили в стартовом раунде Кубка Кремля в парном разряде Дарье Гавриловой (Австралия) и Дарье Касаткиной (Россия).Донской вышел во второй раунд Кубка КремляРоссийский теннисист Евгений Донской в стартовой встрече Кубка Кремля обыграл своего соотечественника Аслана Карацева.Екатерина Макарова: Олимпийский автомобиль я подарила папеЕкатерина Макарова: Олимпийский автомобиль я подарила папеЧемпионка Рио рассказала «Советскому спорту», что изменилось в ее жизни после победы на Играх, и поделилась воспоминаниями о Кубке Кремля.Павлюченкова вышла во второй круг Кубка КремляРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своем стартовом матче на Кубке Кремля взяла верх над чешкой Катериной Синяковой.Даниил Медведев: Дисквалификация за расизм была незаслуженной случайностьюДаниил Медведев: Дисквалификация за расизм была незаслуженной случайностьюМолодой россиянин рассказал о своем прогрессе, тренировках с Новаком Джоковичем, преимуществах жизни в Каннах и нашумевшей дисквалификации.Макарова пробилась во второй круг Кубка Кремля, где сыграет с КасаткинойРоссийская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг Кубка Кремля.Евгений Донской: На «Кубке Кремля» был болл-боем у ЮжногоРоссийский теннисист Евгений Донской рассказал, что когда-то был болл-боем у Михаила Южного.
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
VTB Kremlin Cup
VTB Kremlin Cupтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение