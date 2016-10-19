Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?

Карен Хачанов покидает Кубок Кремля Источник: Getty Images

Победа Кузнецовых, успешный дебют Александра Бублика и обидное поражение Карена Хачанова. Чем запомнился третий день московского турнира?

Первая победа

– Я как вспомню себя в Питере... Перед выходом на корт подумал – ох ты ж, елки-палки, играю-то турнир ATP! Схватился за голову, переволновался и... сгорел. Провалился полностью, уступил почти без борьбы. Сегодня все было иначе. Пригодился тот опыт. В первом сете нервничал, конечно, но потом смог собраться, стал действовать лучше, надежнее. Да и Костя, если честно, помог.

Знакомьтесь – Александр Бублик. Если не слышали раньше это имя, то теперь точно запомните. Главное – к яркой фамилии добавлять больше побед. В среду 19-летний россиянин одержал первую такую в своей карьере на турнирах ATP.

– Я ведь еще в прошлом сезоне по юниорам играл. Этот год – первый, проведенный полностью в профессионалах. Начинал его во второй тысяче рейтинга, теперь поднимусь в район 230-й строчки. Уже отобрался в квалификацию чемпионата Австралии. В общем, сплошной позитив! – смеется Александр.

Летом он уже выиграл в Москве – причем не матч, а титул. Правда, это был всего лишь «фьючерс», зато именно тот успех помог Александру получить wild card на турнир ATP в Санкт-Петербурге. Где его, правда, в первом же круге разгромил Даниил Медведев. Оформив Бублику «баранку» во второй партии (6:4, 6:0).

– И все равно карьера пошла в гору. Титул в Москве был для меня не первым – до этого я победил еще в Дохе. Но во многом стал определяющим, – отмечает Александр. – Потом взял еще «фьючерсы» в Питере и в шведском Фалуне, стал стабильно попадать на челленджеры. Здесь, в «Олимпийском», прошел квалификацию (к слову, одолев другую нашу потенциальную звезду – Андрея Рублева. – Прим. ред.), а теперь вышел во второй раунд.

– Там вас ждет Роберто Батиста-Агут. Парень только что в финале «Мастерса» играл! Какие планы?

– Побеждать. А что? Обыгрывать можно любого. Терять мне нечего. Волнение уже прошло. Так что поборемся! – улыбается Бублик.

Первые ракетки

Возможно, Бублик – наше будущее. А в настоящем первыми ракетками страны являются Андрей и Светлана Кузнецовы. Удивительно – среди болельщиков до сих пор кто-то думает, что они родственники! Но что-то общее у них все-таки есть. Например, выход во второй круг Кубка Кремля обоим дался тяжело. И оба сами себе создали проблемы. Андрей отдал второй сет аргентинцу Гвидо Пелья, хотя в первом и третьем доминировал на корте. Светлана обошлась без лишней партии, но Ализе Корне прошла «на тоненького», вполне рискуя француженке и проиграть.

– Если честно, я больше боролась сама с собой, чем с соперницей, – вздыхала потом Кузнецова. – Часто создавала себе ситуации, из которых было сложно выбраться. Даже когда получалось и появлялось преимущество в счете, начинала внутренне успокаиваться – и вновь допускать ошибки. Хорошо, что в конечном счете все равно удалось победить.

– День с ночью уже не путаете после перелета из Азии?

– Накануне очень сильно вечером хотела спать. Сидела, смотрела на часы – и пыталась продержаться хотя бы до 22.00. Дольче, мой пес, уже давно заснул, а я крепилась... В итоге все равно сморило меня после девяти. Проснулась в пять-шесть утра – и день начался. Если бы мой матч поставили на вечер, пришлось бы очень сложно. Но в обед была бодрой, чувствовала себя нормально, – смеется Кузнецова.

К слову, из двух претенденток на попадание на Итоговый турнир, который стартует в Сингапуре в воскресенье, в «Олимпийском» осталась всего одна – как раз Светлана. Испанка Карла Суарес-Наварро снялась во второй партии матча с Дарьей Гавриловой из-за травмы. Впрочем, борьбу для Кузнецовой это не облегчит – чтобы гарантировать себе участие в чемпионате WTA, ей по-прежнему необходимо брать в Москве титул.

Точнее – защищать прошлогодний.

Не первый вылет

Третий день турнира не обошелся без потерь среди российских игроков. Минимум две были неизбежны – Константин Кравчук уступил Бублику, Екатерина Макарова – Дарье Касаткиной. Еще две расстроили сильнее – героиня первого круга Анна Блинкова, отыгравшись с пяти матчболов у Анастасии Севастовой, не смогла выйти на матч второго раунда против хорватки Аны Конюх (из-за травмы), а Елена Веснина уступила Юлии Гергес. Но еще одна потеря опечалила всех больше тем, как именно она случилась.

Карен Хачанов. Вы помните его три года назад? Высокий, но худой парень, с корявой техникой, зато быстрый и при подаче. Прошел два круга на своем первом же Кубке Кремля, подарив болельщикам надежду, что скоро среди топ-игроков вновь будет россиянин. С тех пор Карен прибавил и в опыте, и в «физике», и в рейтинге. А титул на турнире ATP в Ченду еще раз подчеркнул – Хачанов способен удивлять по-крупному.

– Он же как новый Сафин! Даже внешне чем-то на него похож, – признаются соперники.

Правда, после Ченду Карен не выиграл ни матча. Уступил в квалификации «Мастерса» в Шанхае Михаилу Звереву. А в среду в «Олимпийском» не справился с боснийцем Дамиром Джумхуром. К слову – всего-то 95-й ракеткой мира (сам россиянин сейчас в рейтинге – 58-й). Вел 6:3, 5:4, дважды подавал на матч во втором сете, лидировал на тай-брейке 4:0, вырвался вперед с брейком в третьей партии... И все равно не справился.

– Сам не использовал свои моменты, пока мог. Где-то поторопился и ошибся. Где-то просто не повезло – не зацепил линию. А потом у меня начались судороги, – вздохнет после поражения Хачанов. – При счете 2:2 в третьем сете схватило обе ноги и пальцы на правой руке. Дамир это почувствовал, стал больше бегать, чаще укорачивать, возить меня по корту. В такой ситуации уже не до терпения – приходится стараться завершить розыгрыш максимально быстро, и тут уж как получится – так получится. У меня никак не получилось.

– Откуда судороги? Вы же два матча за последние две недели сыграли.

– Физически чувствую себя в порядке. Возможно, из-за стресса. Тяжело играть дома. У меня пока не очень получается. Внешне я выглядел спокойным, не проявлял особо эмоций. Но внутри организм дрожал, горел и в итоге сказал мне «нет». Что ж, теперь поеду играть квалификацию в Вену и на «Мастерс» в Париж. А затем, после короткого отпуска, начну готовиться к новому сезону. Он сразу – впервые в моей карьере – начнется с крупных турниров, так что нужно быть в форме, чтобы выдержать такой ритм.

СТАТИСТИКА

КУБОК КРЕМЛЯ

ТУРНИР ATP

Категория ATP 250. Закрытые корты

Покрытие – хард

Призовой фонд – 1 616 533 доллара

Одиночный разряд

Первый круг

Бублик – Кравчук (оба – Россия) – 1:6, 6:3, 6:3. Кузнецов (Россия, 8) – Пелья (Аргентина) – 6:3, 5:7, 6:3. Джумхур (Босния и Герцеговина) – Хачанов (Россия) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

ТУРНИР WTA

Категория «Премьер». Закрытые корты

Покрытие – хард

Призовой фонд - 823 888 долларов

Одиночный разряд

Второй круг

Кузнецова (Россия, 1) – Корне (Франция) – 6:4, 7:5. Касаткина (8) – Макарова (обе – Россия) – 6:4, 6:1. Гергес (Германия) – Веснина (Россия, 5) – 7:5, 6:0. Конюх (Хорватия) – Блинкова (Россия) – отказ. Павлюченкова (Россия, 7) – Янкович (Сербия) – 6:1, 6:4.

Не пропустите!

Сегодня на Кубке Кремля пройдут следующие одиночные матчи с участием россиян.

Первый запуск (13.00 мск)

Виктор Троицки (Сербия, 4) – Даниил Медведев (Россия).

Второй запуск

Светлана Кузнецова (Россия, 1) – Тимеа Бабош (Венгрия).

Третий запуск

Андрей Кузнецов (Россия, 8) – Томас Белуччи (Бразилия).

Дарья Касаткина (Россия, 8) – Юлия Гергес (Германия).

Четвертый запуск (не ранее 18.30).

Анастасия Павлюченкова (Россия, 7) – Дарья Гаврилова (Австралия).

Пятый запуск (не ранее 20.00).

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 1) – Александр Бублик (Россия).

