«Пиво после матчей не пили». Латыш – о футболе в Ирландии и сопернике «Зенита»
Гунтарс Силагайлис
сейчас играет во второй лиге Латвии, а каких-то пять лет назад выступал в
Высшей лиге Ирландии и не понаслышке знаком с будущим соперником «Зенита» по
Лиге Европы – «Дандолке». В интервью Spb.Sovsport.ru латыш рассказывает о чемпионате Ирландии, своей основной
профессии и вспоминает бывшего партнера по «Корку», который сейчас носит
капитанскую повязку в «Дандолке».
«В Ирландии искусственное поле было только у «Дандолка»
– До переезда в
Ирландию вы никогда не играли за пределами Латвии. Как случился ваш переход в
«Корк»?
– Такой вариант мне предложил агент. Сказал, что есть возможность съездить на просмотр в «Корк Сити». Если честно, хотелось уехать из Латвии, поэтому быстро согласился.
– Ожидания от
ирландского футбола совпали с реальностью?
– Вообще нет. Все говорили, что ирландский футбол очень похож на классический английский – длинные забросы в штрафную и сплошная борьба. Может, мне повезло попасть в команду, которая действовала иначе. «Корк» в то время играл в современный футбол, который прививал нам наш тренер Пол Дулин. Игра на быстрых коротких передачах, мгновенном выходе из обороны.
– Какие у вас были
условия для игр и тренировок?
– Все было на самом высоком европейском уровне. Намного организованнее, чем в Латвии. Очень ухоженные места для тренировок, прекрасно следили за газоном. Играть было очень приятно.
– Подождите, все
матчи чемпионата Ирландии проходили на натуральных полях?
– Почти. Искусственное поле было только у «Дандолка». А все остальные игры действительно мы проводили на отличных натуральных газонах.
– В Ирландии самый
популярный вид спорта – регби. Как воспринимают футбол?
– Самый популярный вид спорта все-таки, так называемый, гэльский футбол (смесь футбола и регби – Прим. ред.) Но и на футбол болельщики ходили тоже довольно хорошо. На матчах всегда бывало по 3000-5000 зрителей.
– «Корк», в котором
вы играли, вообще принадлежит болельщикам.
– Когда я играл, все было по-другому. Он принадлежал президенту, у которого под конец сезона кончились деньги. Я покинул клуб из-за того, что за долги «Корк» перевели в низшую лигу.
– Скорее всего, после
этого клуб и перешел во владение болельщиков.
– Возможно. Я уже не следил за этим. Вообще, было обидно, ведь команда заняла третье место в чемпионате и получила право играть в еврокубках.
«Главная задача ирландцев – уехать в Англию»
– Вы жили в Корке,
который называют культурной столицей Ирландии.
– Город очень красивый, много мест для прогулок. Единственный минус – за один день погода могла поменяться раз пять. То дождь, то солнце, то еще что-то. Возможно, это из-за того, что город стоит на болоте.
– Вы сейчас точно про
Корк, а не про Санкт-Петербург?
– Точно-точно. Но согласен, определенные сходства есть (смеется).
– Есть стереотип, что
в Ирландии футболисты сразу после матчей идут в паб.
– Бывало, что команда куда-то выходила, но не так, как об этом говорят. Не было такого, что матч закончился, и мы всей командой идем пиво пить. За сезон собирались всего пару раз, причем с тренерским штабом. Большего тренер не позволял, все относились к этому очень серьезно, дисциплина была на высоком уровне.
– Как ирландцы
относятся к англичанам?
– У них хорошие отношения. Мы часто играли товарищеские матчи с английскими командами. Например, с «Редингом». Вообще, у всех ирландцев главная задача – уехать играть в Англию. Чаще всего так и бывало: если игрок себя проявлял – его приглашали туда. Во многом поэтому ирландский чемпионат не так хорош и не так известен, как сборная Ирландии.
– Как вы жили в
Ирландии?
– Там было так принято, что клуб платит тебе зарплату и как бы забывает о тебе. Футболист сам находит жилье. Так получилось, что в «Корке» играл еще один латыш – Роберт Межецкий, сын генерального секретаря Латвийской футбольной федерации. Мы на двоих снимали квартиру, еще в этом же доме жил босниец Фахрудин Кудозович.
– С переездом в
«Корк» выиграли в финансовом плане?
– Конечно, я получал больше, чем в Латвии. Тем более в момент моего отъезда в стране начался финансовый кризис, зарплаты стали меньше.
– Вы говорили, что у
«Корка» были финансовые проблемы. Перед вами в долгу не остались?
– Нет, уже когда я вернулся в Латвию, они каждый месяц высылали нужные суммы и в ближайшие месяцы закрыли все долги. В этом смысле все строго.
«Вряд ли «Дандолк» отберет очки у «Зенита», но дома бой даст»
– Какое впечатление у
вас сложилось о «Дандолке»?
– Сложно вспомнить что-то конкретное, уже пять лет прошло. Но запомнилось то, что они играли в очень быстрый и на редкость техничный футбол.
– В чемпионате
Ирландии же всего несколько команд, которые претендуют на высокие места?
– В тот год, когда я там играл, выстрелил «Шэмрок Роверс», который не считался фаворитом. А так вы правы, три-четыре команды постоянно борются за чемпионство. «Дандолк» в их числе.
– Вы играли в «Корке» с нынешним капитаном «Дандолка» Стивеном
О'Доннеллом. Помните такого?
– Конечно! Очень потешный игрок, большой шутник. Постоянно острил, чувство юмора у него неплохое. Когда я был в «Корке», он только пришел в команду, и ему немного не хватало физической готовности, но был виден его футбольный интеллект. Игрок действительно очень умный и техничный, прекрасно видит поле.
– Для многих выход
ирландского клуба в групповой этап еврокубков стал большой неожиданностью. При
этом «Дандолк» уже обыграл «Маккаби» и сыграл вничью с АЗ.
– Для меня это не сенсация. Еще при мне они пытались играть в правильный футбол. Сейчас это дает плоды. Видно, что команда приспособилась к таким требованиям и теперь дает результат. Поверьте, в этом есть закономерность. Думаю, в дальнейшем ирландские клубы на регулярной основе будут играть в Европе.
– Смотрели
какие-нибудь матчи «Зенита» в этом сезоне?
– Слежу за европейским футболом и за чемпионатом России в том числе. Видел не все матчи «Зенита» во внутреннем чемпионате, но еврокубки смотрю постоянно.
– Какой бы сделали
прогноз на матчи «Дандолка» против «Зенита»?
– Думаю, «Зенит» возьмет шесть очков, но дома ирландцы точно дадут бой. На 100 процентов уверен, что на этой встрече будет полный стадион, потому что для ирландцев попадание в еврокубок – событие номер один.
«Во многих командах шутили и называли меня ментом»
– Сейчас вы вернулись
домой?
– Да, выступаю за ФК «Резекне», мы играем во второй по силе лиге Латвии. В нашей команде половина очень молодых игроков, а половина тех, кто уже где-то поиграл. Нас поддерживает местная дума. Состав у нас не очень сильный, но мы идем на четвертом месте и всерьез претендуем на попадание в стыковые матчи. Перед началом сезона цель выйти в Высшую лигу не ставилась, но сейчас уже есть разговоры о том, что у нас могут найтись средства на повышение в классе.
– Вы близки к
завершению игровой карьеры?
– Да, уже два года не занимаюсь футболом профессионально. У меня есть основная работа, еще тренирую детей.
– Так вы детский
тренер?
– Нет, я по образованию полицейский, а точнее оперуполномоченный. Во многих командах меня даже в шутку называли ментом (смеется). После школы я поступил в полицейскую академию и успешно ее закончил. Но в 20 лет меня позвали в «Вентспилс», в этот момент мне нужно было решить, что делать – оставаться на работе или выбрать профессиональный футбол.
– И вы выбрали
второе.
– Да, поехал в «Вентспилс», откуда и началась уже моя серьезная футбольная карьера. Хотя, в этом клубе я пробыл недолго. Меня арендовали на полгода с возможностью выкупа за 10 000 евро. Но в нужный срок руководство «Резекне» запросило за меня двойную сумму, в «Вентспилсе» платить отказались.
– Про ирландский этап
карьеры мы уже поговорили, давайте дальше. После отъезда из «Корка» вы
оказались в «Витебске», потом в чемпионате Израиля, а затем вернулись на
родину.
– Да, так получилось, что через знакомых оказался в белорусском клубе. Осталось очень приятное впечатление от года, который я провел в Витебске. Играл и во второй по силе лиге Израиля. Уровень там не очень сильный, да и условия для футбола не самые лучшие, но опыт получился интересный. Долго играть там не смог – вернулся в Латвию.
– В год, когда вы
играли за «Даугаву», в команду пришел Джозеф Энакархире – экс-игрок
лиссабонского «Спортинга» и московского «Динамо». Помните его?
– Да, но если я не ошибаюсь, он провел всего несколько матчей. Вообще, мы очень удивлялись тому, что футболист, поигравший в таких известных командах и на таком высоком уровне, вообще ничего из себя не представляет. Все были в шоке, что приехал такой игрок – и совершенно выпадает из игры команды.