«Пиво после матчей не пили». Латыш – о футболе в Ирландии и сопернике «Зенита»

Гунтарс Силагайлис сейчас играет во второй лиге Латвии, а каких-то пять лет назад выступал в Высшей лиге Ирландии и не понаслышке знаком с будущим соперником «Зенита» по Лиге Европы – «Дандолке». В интервью Spb.Sovsport.ru латыш рассказывает о чемпионате Ирландии, своей основной профессии и вспоминает бывшего партнера по «Корку», который сейчас носит капитанскую повязку в «Дандолке».

«В Ирландии искусственное поле было только у «Дандолка»

– До переезда в Ирландию вы никогда не играли за пределами Латвии. Как случился ваш переход в «Корк»?

– Такой вариант мне предложил агент. Сказал, что есть возможность съездить на просмотр в «Корк Сити». Если честно, хотелось уехать из Латвии, поэтому быстро согласился.

– Ожидания от ирландского футбола совпали с реальностью?

– Вообще нет. Все говорили, что ирландский футбол очень похож на классический английский – длинные забросы в штрафную и сплошная борьба. Может, мне повезло попасть в команду, которая действовала иначе. «Корк» в то время играл в современный футбол, который прививал нам наш тренер Пол Дулин. Игра на быстрых коротких передачах, мгновенном выходе из обороны.

– Какие у вас были условия для игр и тренировок?

– Все было на самом высоком европейском уровне. Намного организованнее, чем в Латвии. Очень ухоженные места для тренировок, прекрасно следили за газоном. Играть было очень приятно.

– Подождите, все матчи чемпионата Ирландии проходили на натуральных полях?

– Почти. Искусственное поле было только у «Дандолка». А все остальные игры действительно мы проводили на отличных натуральных газонах.

– В Ирландии самый популярный вид спорта – регби. Как воспринимают футбол?

– Самый популярный вид спорта все-таки, так называемый, гэльский футбол (смесь футбола и регби – Прим. ред.) Но и на футбол болельщики ходили тоже довольно хорошо. На матчах всегда бывало по 3000-5000 зрителей.

– «Корк», в котором вы играли, вообще принадлежит болельщикам.

– Когда я играл, все было по-другому. Он принадлежал президенту, у которого под конец сезона кончились деньги. Я покинул клуб из-за того, что за долги «Корк» перевели в низшую лигу.

– Скорее всего, после этого клуб и перешел во владение болельщиков.

– Возможно. Я уже не следил за этим. Вообще, было обидно, ведь команда заняла третье место в чемпионате и получила право играть в еврокубках.

«Главная задача ирландцев – уехать в Англию»

– Вы жили в Корке, который называют культурной столицей Ирландии.

– Город очень красивый, много мест для прогулок. Единственный минус – за один день погода могла поменяться раз пять. То дождь, то солнце, то еще что-то. Возможно, это из-за того, что город стоит на болоте.

– Вы сейчас точно про Корк, а не про Санкт-Петербург?

– Точно-точно. Но согласен, определенные сходства есть (смеется).

– Есть стереотип, что в Ирландии футболисты сразу после матчей идут в паб.

– Бывало, что команда куда-то выходила, но не так, как об этом говорят. Не было такого, что матч закончился, и мы всей командой идем пиво пить. За сезон собирались всего пару раз, причем с тренерским штабом. Большего тренер не позволял, все относились к этому очень серьезно, дисциплина была на высоком уровне.

– Как ирландцы относятся к англичанам?

– У них хорошие отношения. Мы часто играли товарищеские матчи с английскими командами. Например, с «Редингом». Вообще, у всех ирландцев главная задача – уехать играть в Англию. Чаще всего так и бывало: если игрок себя проявлял – его приглашали туда. Во многом поэтому ирландский чемпионат не так хорош и не так известен, как сборная Ирландии.

– Как вы жили в Ирландии?

– Там было так принято, что клуб платит тебе зарплату и как бы забывает о тебе. Футболист сам находит жилье. Так получилось, что в «Корке» играл еще один латыш – Роберт Межецкий, сын генерального секретаря Латвийской футбольной федерации. Мы на двоих снимали квартиру, еще в этом же доме жил босниец Фахрудин Кудозович.

– С переездом в «Корк» выиграли в финансовом плане?

– Конечно, я получал больше, чем в Латвии. Тем более в момент моего отъезда в стране начался финансовый кризис, зарплаты стали меньше.

– Вы говорили, что у «Корка» были финансовые проблемы. Перед вами в долгу не остались?

– Нет, уже когда я вернулся в Латвию, они каждый месяц высылали нужные суммы и в ближайшие месяцы закрыли все долги. В этом смысле все строго.

«Вряд ли «Дандолк» отберет очки у «Зенита», но дома бой даст»

– Какое впечатление у вас сложилось о «Дандолке»?

– Сложно вспомнить что-то конкретное, уже пять лет прошло. Но запомнилось то, что они играли в очень быстрый и на редкость техничный футбол.

– В чемпионате Ирландии же всего несколько команд, которые претендуют на высокие места?

– В тот год, когда я там играл, выстрелил «Шэмрок Роверс», который не считался фаворитом. А так вы правы, три-четыре команды постоянно борются за чемпионство. «Дандолк» в их числе.

– Вы играли в «Корке» с нынешним капитаном «Дандолка» Стивеном О'Доннеллом. Помните такого?

– Конечно! Очень потешный игрок, большой шутник. Постоянно острил, чувство юмора у него неплохое. Когда я был в «Корке», он только пришел в команду, и ему немного не хватало физической готовности, но был виден его футбольный интеллект. Игрок действительно очень умный и техничный, прекрасно видит поле.

– Для многих выход ирландского клуба в групповой этап еврокубков стал большой неожиданностью. При этом «Дандолк» уже обыграл «Маккаби» и сыграл вничью с АЗ.

– Для меня это не сенсация. Еще при мне они пытались играть в правильный футбол. Сейчас это дает плоды. Видно, что команда приспособилась к таким требованиям и теперь дает результат. Поверьте, в этом есть закономерность. Думаю, в дальнейшем ирландские клубы на регулярной основе будут играть в Европе.

– Смотрели какие-нибудь матчи «Зенита» в этом сезоне?

– Слежу за европейским футболом и за чемпионатом России в том числе. Видел не все матчи «Зенита» во внутреннем чемпионате, но еврокубки смотрю постоянно.

– Какой бы сделали прогноз на матчи «Дандолка» против «Зенита»?

– Думаю, «Зенит» возьмет шесть очков, но дома ирландцы точно дадут бой. На 100 процентов уверен, что на этой встрече будет полный стадион, потому что для ирландцев попадание в еврокубок – событие номер один.

«Во многих командах шутили и называли меня ментом»

– Сейчас вы вернулись домой?

– Да, выступаю за ФК «Резекне», мы играем во второй по силе лиге Латвии. В нашей команде половина очень молодых игроков, а половина тех, кто уже где-то поиграл. Нас поддерживает местная дума. Состав у нас не очень сильный, но мы идем на четвертом месте и всерьез претендуем на попадание в стыковые матчи. Перед началом сезона цель выйти в Высшую лигу не ставилась, но сейчас уже есть разговоры о том, что у нас могут найтись средства на повышение в классе.

– Вы близки к завершению игровой карьеры?

– Да, уже два года не занимаюсь футболом профессионально. У меня есть основная работа, еще тренирую детей.

– Так вы детский тренер?

– Нет, я по образованию полицейский, а точнее оперуполномоченный. Во многих командах меня даже в шутку называли ментом (смеется). После школы я поступил в полицейскую академию и успешно ее закончил. Но в 20 лет меня позвали в «Вентспилс», в этот момент мне нужно было решить, что делать – оставаться на работе или выбрать профессиональный футбол.

– И вы выбрали второе.

– Да, поехал в «Вентспилс», откуда и началась уже моя серьезная футбольная карьера. Хотя, в этом клубе я пробыл недолго. Меня арендовали на полгода с возможностью выкупа за 10 000 евро. Но в нужный срок руководство «Резекне» запросило за меня двойную сумму, в «Вентспилсе» платить отказались.

– Про ирландский этап карьеры мы уже поговорили, давайте дальше. После отъезда из «Корка» вы оказались в «Витебске», потом в чемпионате Израиля, а затем вернулись на родину.

– Да, так получилось, что через знакомых оказался в белорусском клубе. Осталось очень приятное впечатление от года, который я провел в Витебске. Играл и во второй по силе лиге Израиля. Уровень там не очень сильный, да и условия для футбола не самые лучшие, но опыт получился интересный. Долго играть там не смог – вернулся в Латвию.

– В год, когда вы играли за «Даугаву», в команду пришел Джозеф Энакархире – экс-игрок лиссабонского «Спортинга» и московского «Динамо». Помните его?

– Да, но если я не ошибаюсь, он провел всего несколько матчей. Вообще, мы очень удивлялись тому, что футболист, поигравший в таких известных командах и на таком высоком уровне, вообще ничего из себя не представляет. Все были в шоке, что приехал такой игрок – и совершенно выпадает из игры команды.