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Хосеп Гвардиола: Поражение от «Барселоны»? Настоящий кошмар я пережил в Мюнхене

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хосеп Гвардиола (слева)
Хосеп Гвардиола (слева)Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Барселоны» (0:3) ответил на вопросы журналистов.

«Браво должен извлечь урок» 

«Против «Барселоны» всегда тяжело играть. До тех пор, пока Браво не получил красную карточку, мы контролировали ход встречи и могли достичь поставленной цели. Клаудио должен извлечь урок из сегодняшнего матча, но он будет продолжать в том же духе».

«До удаления у нас были шансы» 

«Манчестер Сити» сумел создать свои моменты, однако, нас подвела реализация. Все прекрасно знают, сколько высококлассных футболистов выступают за каталонский клуб. Они могут наказать вас в любой момент. Повторюсь, у нас были шансы и мы контролировали игру. До удаления сложно было подумать, что игра закончится с таким счетом». 

«Есть еще время все проанализировать»

«Сейчас на дворе октябрь, и поэтому у нас еще есть время все проанализировать. Нужно тщательнее готовиться к каждому матчу и хорошенько подумать о том, что произошло сегодня». 

«Было много спорных решений» 

«Наша команда сейчас находится в поиске своей игры, но должен отметить, что мои игроки провели матч на должном уровне. Мы могли забить. Было много спорных решений. Нам было очень трудно играть в меньшинстве».  

«Не знаю, правильный ли я выбрал план»

«В футболе всегда есть шанс все обдумать, вернуться и победить. Не знаю, правильный ли я выбрал план на игру. Прекрасно знаю, на что способны футболисты «Манчестер Сити». Они рождены для того, чтобы атаковат»ь. 

«Я тренирую смелую команду»

«Всегда есть возможность выйти на новый уровень, показать, на что ты способен. Сегодня мы пытались это сделать, но не получилось. В целом, у меня сложилось впечатление, что я тренирую очень смелую команду, которая готова бороться. Но когда вы играете себе в ущерб – получаете такой результат. Мы могли действовать эффективнее. 

Отсутствие Агэуро? Мы пообщались и оба пришли к выводу, что лучше будет, если Серхио пропустит эту игру».

«Это не самое худшее»

«Это не самое худшее, что произошло со мной в качестве тренера. Настоящим кошмаром для меня был матч в Мюнхене, когда «Бавария» проиграла «Реалу». Почему? Потому что в этой игре мои футболисты принимали глупые решения».

Матч

Барселона - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)

Голы

Месси 17 (1:0). Месси 61 (2:0). Месси 69 (3:0). Неймар 89 (4:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 10), Пике (Матьё, 39, , 74), Иньеста (Гомеш, 80), Маскерано, Ракитич, Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Сабалета (Клиши, 58), Отаменди, Силва, Гюндоган (Агуэро, 79), Стерлинг, Нолито (Кабальеро, 57), де Брюйне, Фернандиньо

Незабитые пенальти

Неймар (Барселона), 87

Предупреждения:

Матьё, 71 - Силва, 29; Фернандиньо, 40; Стерлинг, 90

Удаления:

Матьё, 74 - Браво, 53

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция



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