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«Могла быть и ничья». Что говорили тренеры после матча «Ростов» - «Атлетико»

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Диего Симеоне и Янник Феррейра-Карраско
Диего Симеоне и Янник Феррейра-КарраскоИсточник: Reuters

Пресс-конференция по итогам встречи в Ростове-на-Дону.

СИМЕОНЕ: «АТЛЕТИКО» В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ

- Знал, что матч получится очень сложным. В первом тайме много атаковали, но не могли забить. После перерыва открыли счет, и это придало нам уверенности, появилась свобода в действиях. Очень важная победа, - улыбнулся журналистам Симеоне.

- Карраско опять забивает.
- Яник продолжает фееричную голевую серию. Он провел отличный матч, хорошо встраивался в игру. Здорово бил с двух ног и превзошел все мои ожидания.

- Довольны своей командой?
- «Атлетико» в отличном состоянии. Меня обрадовал наш центр поля. Мы хорошо владели инициативой и мячом. Радует, что видно нашу работу, которую мы проделали за четыре с половиной года.

- В конце матча у «Ростова» появились моменты.
- Соперник отлично включился, особенно мне понравился Навас. «Ростов» мог забить, может, даже ничья была бы справедливым результатом. Но мы сделали правильные замены и выиграли.

ДАНИЛЬЯНЦ: ГЛАВНОЕ, ЧТО МЫ ИГРАЕМ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

- Ожидали, что матч будет напряженным. Так и вышло. Спасибо ребятам за интригу до финального свистка, - отметил главный тренер «Ростова». - Что касается соперника, то он боролся за победу с первых минут. «Атлетико» владел инициативой, и нам было очень тяжело. Мадридцы создали много моментов у ворот Джанаева. Потом мы все-таки приспособились, и первый тайм завершился в равной борьбе.

- Сложнее стало, когда пропустили. Пришлось обороняться и отыгрываться. Показали большое желание, не смирились с поражением. С выходом Думбия появились подходы к воротам «Атлетико». Ребята молодцы, заслужили одобрение болельщиков.

- Почему вы не выпустили Думбия раньше?
- Исходили из того, что он после травмы не может играть больше 10-15 минут. Если бы Мусса провел на поле больше, то мог бы получить травму или не быть настолько эффективным.

- По какой причине «Ростов» увеличил давление только в конце матча?
- «Атлетико» такая команда, что когда нарушаешь баланс между защитой и атакой, она наказывает. После пропуска гола мы нарушили этот баланс, пошли в атаку, и у наших ворот стало опасно.

- «Бавария» победила ПСВ. Как оцениваете перспективы команды в дальнейшем?
- Самое важное, что мы выступаем в Лиге чемпионов. Ребята играют против тех, кого раньше видели по телевизору, а у болельщиков есть шанс увидеть звезд на стадионе. Что касается результата, то рассматриваем его в контексте каждого матча. Футболисты «Ростова» продемонстрировали все аргументы, на которые способны. Мы думаем о турнирных раскладах во вторую очередь.

- Навас вернулся только вчера. Как оцениваете его состояние?
- У него родился ребенок, это эмоциональный подъем. Были вопросы и по Джанаеву, только в последний момент стало понятно, что он сыграет. Многие ребята были не в оптимальном состоянии, но сделали все, что было в их силах.

- Какой вывод можно сделать из этого поражения?
- Ребята приобрели опыт, а болельщики получили много положительных эмоций. Этот матч можно занести в наш актив. И любую игру в Лиге чемпионов мы считаем финальной.

- Калачева не хватало сегодня?
- На предматчевой тренировке он начал заниматься с командой, но после разминки почувствовал, что травма дает о себе знать. Отсутствие Калачева – большая потеря, от него в команде многое зависит. Мы чувствовали его отсутствие.

- Что думает Курбан Бердыев о результате игры?
- Курбан Бекиевич - человек с высоким уровнем притязаний. Любое поражение для него очень болезненно. Он руководитель команды и понимает, что ребята сделали все возможное.

Матч

Ростов - Атлетико - 0:1 (0:0)

Голы

Карраско 61 (0:1).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)

Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)

Предупреждения:

Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция


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